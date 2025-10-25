Гастроли Григория Лепса могут быть сорваны из-за острого отравления певца

Врачи отмечают, что состояние артиста – тяжелое

25 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Вероятность срыва гастролей народного артиста России Григория Лепса очень высока из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на информацию от приближенного к певцу источника.

Как утверждает канал, после выступления во Владивостоке 19 октября артист срочно обратился за медицинской помощью в московскую Боткинскую больницу. По имеющимся данным, он отменил все запланированные частные выступления, а гастрольный тур приостановлен как минимум до конца текущего месяца, что затрагивает три ближайшие запланированные даты.

По заверениям источников, интоксикация у Лепса очень серьезная: "Состояние оценивается как тяжелое, и проведение ближайшего концерта в Казани также находится под вопросом". Инсайдеры сообщают о прохождении артистом курса лечения в условиях строгой конфиденциальности.

Представители концертных площадок в разговоре с Mash подтвердили информацию об отмене выступлений, объяснив это плохим самочувствием исполнителя. Сам Григорий Лепс пока никак не комментировал появившиеся в прессе сообщения о своем здоровье.