Гастроли Григория Лепса могут быть сорваны из-за острого отравления певца
Врачи отмечают, что состояние артиста – тяжелое
25 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Вероятность срыва гастролей народного артиста России Григория Лепса очень высока из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на информацию от приближенного к певцу источника.
Как утверждает канал, после выступления во Владивостоке 19 октября артист срочно обратился за медицинской помощью в московскую Боткинскую больницу. По имеющимся данным, он отменил все запланированные частные выступления, а гастрольный тур приостановлен как минимум до конца текущего месяца, что затрагивает три ближайшие запланированные даты.
По заверениям источников, интоксикация у Лепса очень серьезная: "Состояние оценивается как тяжелое, и проведение ближайшего концерта в Казани также находится под вопросом". Инсайдеры сообщают о прохождении артистом курса лечения в условиях строгой конфиденциальности.
Представители концертных площадок в разговоре с Mash подтвердили информацию об отмене выступлений, объяснив это плохим самочувствием исполнителя. Сам Григорий Лепс пока никак не комментировал появившиеся в прессе сообщения о своем здоровье.
Из Владика в Москву телепортировался что- ли?
19:52:39 25-10-2025
Он же пьющий?
21:31:38 25-10-2025
Гость (19:52:39 25-10-2025) Он же пьющий?... Нет он армян
22:56:36 25-10-2025
Гость (21:31:38 25-10-2025) Нет он армян ... Значит бухает.
05:53:43 26-10-2025
Гость (21:31:38 25-10-2025) Нет он армян ... Тупые: он Лепсверидзе - дзе - грузин.
04:18:19 26-10-2025
Алкоголь . Перебрал перед и в течении концерта ,во Владивостоке.
09:32:18 26-10-2025
Как вообще можно слушать эту бездарную алкашню? Вся его так называемая фишка – срывать голос на бабий писк, от этого что ли прутся все? Ноль таланта, ноль харизмы
13:05:39 27-10-2025
Гость (09:32:18 26-10-2025) Как вообще можно слушать эту бездарную алкашню? Вся его так ... Не только слушать и смотреть этого чудо в перьях тем более .