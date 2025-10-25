НОВОСТИПроисшествия

Гастроли Григория Лепса могут быть сорваны из-за острого отравления певца

Врачи отмечают, что состояние артиста – тяжелое

25 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Вероятность срыва гастролей народного артиста России Григория Лепса очень высока из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на информацию от приближенного к певцу источника.

Как утверждает канал, после выступления во Владивостоке 19 октября артист срочно обратился за медицинской помощью в московскую Боткинскую больницу. По имеющимся данным, он отменил все запланированные частные выступления, а гастрольный тур приостановлен как минимум до конца текущего месяца, что затрагивает три ближайшие запланированные даты.

По заверениям источников, интоксикация у Лепса очень серьезная: "Состояние оценивается как тяжелое, и проведение ближайшего концерта в Казани также находится под вопросом". Инсайдеры сообщают о прохождении артистом курса лечения в условиях строгой конфиденциальности.

Представители концертных площадок в разговоре с Mash подтвердили информацию об отмене выступлений, объяснив это плохим самочувствием исполнителя. Сам Григорий Лепс пока никак не комментировал появившиеся в прессе сообщения о своем здоровье.

Виктория Боня / Фото: t.me/v_bonya

Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте Григория Лепса

Поводом для обращения в суд стали публичные нелестные высказывания Авроры Кибы в адрес Виктории Бони
ДМВ

19:42:55 25-10-2025

Из Владика в Москву телепортировался что- ли?

Гость

19:52:39 25-10-2025

Он же пьющий?

Гость

21:31:38 25-10-2025

Гость (19:52:39 25-10-2025) Он же пьющий?... Нет он армян

Musik

22:56:36 25-10-2025

Гость (21:31:38 25-10-2025) Нет он армян ... Значит бухает.

Гость

05:53:43 26-10-2025

Гость (21:31:38 25-10-2025) Нет он армян ... Тупые: он Лепсверидзе - дзе - грузин.

Вик

04:18:19 26-10-2025

Алкоголь . Перебрал перед и в течении концерта ,во Владивостоке.

Гость

09:32:18 26-10-2025

Как вообще можно слушать эту бездарную алкашню? Вся его так называемая фишка – срывать голос на бабий писк, от этого что ли прутся все? Ноль таланта, ноль харизмы

Гость

13:05:39 27-10-2025

Гость (09:32:18 26-10-2025) Как вообще можно слушать эту бездарную алкашню? Вся его так ... Не только слушать и смотреть этого чудо в перьях тем более .

