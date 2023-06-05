Wink подготовил новинки для всей семьи

05 июня 2023, 12:25, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEmL6w

"Беспринципные в деревне" / Иллюстрация: "Ростелеком"

Лето – маленькая жизнь, и в ней, кроме поездок, прогулок и шашлыков, обязательно найдётся время и для семейного досуга на диване. Подборка июньских премьер в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать самое любимое время года с правильным настроением.

Для весёлого вечера

Отечественная картина "Юра-дворник" (12+) основана на реальных событиях. Оставшись без работы в столице, фотограф Роман (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу, встречает дворника Юру (Антон Кузнецов) и делает из него звезду.

Комедия "Беспринципные в деревне" (16+) расскажет, как отметить юбилей по-генеральски. Избалованные столичной жизнью гламурные москвичи оказываются в деревне и настраивают против себя всех и вся.

Для семейного просмотра

Всей семье очень понравится героиня российского мультфильма "Яга и книга заклинаний" (6+), которая вовсе не сварливая старуха-колдунья, а милая рыжеволосая девушка. А любителям китайско-американской мультипликационной франшизы про собаку-рокера будет интересно посмотреть третью и заключительную часть "Рок Дог 3: Битва за бит" (6+).





Иллюстрация: "Ростелеком"

В центре семейного французского мультфильма "Эрнест и Селестина: новые приключения" (6+) медведь Эрнест и мышка Селестина, которых связывает большая дружба и горячая любовь к музыке. Действие фильма "Детство Чика" (12+) происходит на рубеже 1940-1950-х годов в солнечной Абхазии. Картина снята по мотивам цикла повестей Фазиля Искандера.

Для бодрых выходных

Будут в июне и остросюжетные киноновинки. Начать можно с российско-ливанской драмы "Гнев" (16+). Главная героиня – молодая ливанка Ида (Джулия Кассар) после смерти брата и проблем матери с алкоголем бежит из деревни в город. Она встречает мужчину-француза, но их отношения превращаются в насилие.

Американский фантастический боевик "Миссия ассасина" (18+) – это последний фильм, в котором снялся Брюс Уиллис, объявивший о завершении 43-летней карьеры в 2022 году.

Шпионский триллер "Охота" (18+) стал первой режиссёрской работой Ли Джон-Джэ из "Игры в кальмара". 1980-е годы, двум разведчиками нужно найти организаторов покушения на главу государства, совершённого во время визита в Вашингтон. Но напарники становятся чуть ли не противниками.

Драма "Возвращение в Сеул" (18+) – участник программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля 2022 года, рассказывает о непростых семейных отношениях и поисках идентичности.

Иллюстрация: "Ростелеком"

Кстати, премьеры ждут и поклонников сериалов из линейки Wink Originals. Уже 20 июня стартует показ комедийного экшн-сериала "Ухожу красиво" (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

ПАО "Ростелеком"

Реклама