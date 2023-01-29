Без сюрпризов. Единоросс выиграл довыборы в Алтайское Заксобрание на фоне низкой явки

На депутатское кресло претендовали пять кандидатов

29 января 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: t.me/altkik

Гендиректор компании "Комплекс Агро", барнаульский предприниматель Дмитрий Беляев выиграл довыборы в АКЗС по одномандатному округу, который объединяет Крутихинский и Каменский районы. Выдвиженец от "Единой России" в условиях низкой явки значительно опередил своих конкурентов, набрав свыше 60% голосов, сообщают источники amic.ru. Представлявший ранее эту территорию коммунист Пётр Тютюнников скончался в июле 2022 года.

29 января прошли довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу № 5. По оценке крайизбиркома, приблизительная стоимость кампании составила 9,7 млн рублей. На территории муниципалитетов зарегистрировано около 44,5 тысячи избирателей. Однако на участки пришли менее 20% от этого числа.

На единственное депутатское кресло претендовали пять кандидатов. Эсеры выдвинули директора ООО "Сиб-Авто" Вячеслава Аксёнова, КПРФ – депутата Каменского горсовета Сергея Сергиенкова, ЛДПР – координатора Каменского местного отделения партии Виктора Затонских, "Коммунисты России" – директора компании "Диалог" Евгения Вегеру, единороссы – Дмитрия Беляева. Также в выборах планировал принять участие представитель "Новых людей" специалист Краевого дворца молодёжи Сергей Орешков. Однако позднее из-за семейных обстоятельств он принял решение отказаться от борьбы.

В итоге единоросс Беляев набрал по предварительным данным более 60% голосов, тогда как его ближайший преследователь коммунист Сергиенков получил всего около 15%. Окончательная явка на выборах неизвестна, однако, по предварительным данным, она оказалась менее 20%. Так, по состоянию на 18:00 (за два часа до закрытия избирательных участков, – прим. ред.) проголосовали 6728 человек, что составляло 15,14% от общего числа избирателей, информировал крайизбирком.

Для сравнения: на выборах в АКЗС в сентябре 2021 года по этому же округу явка составила 41,49%. Пётр Тютюнников тогда набрал 42,7% голосов. Его поддержал 7981 избиратель. Далее расположились Алексей Найден ("Единая Россия") – 24,76%, Василий Железовский ("Справедливая Россия – За правду") – 17,14% и Наталья Макарова (ЛДПР) – 10,23%.