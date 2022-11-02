«Лишь бы не добавили жёлтый». В Бийске перекрашивают элеватор в синий цвет
Бийчане предложили добавить белый и красный цвета, чтобы стало патриотично
2 ноября 2022, 11:01
В паблике «Бийск 22» жители алтайского наукограда обсуждают новый цвет элеватора.
«Как вам новая расцветка элеватора?» — обратились в сообществе к бийчанам.
В комментариях отметили, что определённо точно стало лучше, чем было: «Разбавили серость». Также предложили добавить ещё белый и красный цвета, чтобы стало максимально патриотично.
«Лишь бы не добавили жёлтый», — указал один из подписчиков.
Фото: vk.com/biysk22vk
Напомним, ранее в Барнауле элеватор перекрашивали в жёлтый и зелёный цвета, поэтому многим он начал напоминать «огромный продуктовый».
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