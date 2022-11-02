«Лишь бы не добавили жёлтый». В Бийске перекрашивают элеватор в синий цвет

В паблике «Бийск 22» жители алтайского наукограда обсуждают новый цвет элеватора.

«Как вам новая расцветка элеватора?» — обратились в сообществе к бийчанам.

В комментариях отметили, что определённо точно стало лучше, чем было: «Разбавили серость». Также предложили добавить ещё белый и красный цвета, чтобы стало максимально патриотично.

«Лишь бы не добавили жёлтый», — указал один из подписчиков.

Фото: vk.com/biysk22vk

Напомним, ранее в Барнауле элеватор перекрашивали в жёлтый и зелёный цвета, поэтому многим он начал напоминать «огромный продуктовый».