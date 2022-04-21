В Бийске построят мусоросортировочный комплекс к концу 2023 года
Действующий мусорный полигон сможет принимать отходы ещё немногим более 10 лет
Бийский региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов обязуется построить мусоросортировочный комплекс до конца 2023 года. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на главу города Александра Студеникина.
Планируется, что завод сможет принимать до 150 тысяч тонн отходов в год.
Бийский полигон сможет принимать отходы ещё около 10 лет. При этом до 40% отходов, поступающих на городские свалки, можно переработать — в основном на переработку идут пластик и бумага.
Ранее сообщалось, что единственный региональный оператор, способный заниматься сортировкой мусора, подал в арбитраж заявление о признании себя банкротом из-за накопившихся долгов. Речь идёт о компании «ВторГеоРесурс», обслуживающей рубцовскую зону.