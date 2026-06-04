Билайн построил частную сеть для золоторудного месторождения "Полиметалла"

Сеть LTE/5G позволит обеспечить управляемую и защищенную среду передачи данных

04 июня 2026, 15:00, ИА Амител erid: 2VSb5xGXt98

Открытие вышки сотовой связи / Фото: amic.ru

"Билайн бизнес" завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для "Полиметалла" на золоторудном месторождении "Ведугинское" в Красноярском крае.

Проект выполнен под ключ — проведен полный цикл работ, от обследования территории и проектирования до развертывания инфраструктуры связи. В контуре сети построены две стационарные и три мобильные базовые станции LTE для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

В рамках проекта "билайн бизнес" обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ**, инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика.

Помимо этого, специалисты "билайн бизнеса" совместно с заказчиком на построенной сети pLTE развернули систему диспетчеризации открытых горных работ — АСД "Полина". Система обеспечит контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удаленного оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

«Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищенную среду передачи данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры», — прокомментировал директор департамента системной интеграции "билайн бизнес" Александр Исаков.

Начальник управления автоматизации и цифровых технологий производственной дирекции АО "Полиметалл УК" Алексей Лапшин отметил, что АСД ОГР "ПОЛИНА" является критичным элементом производственного процесса.

«Комплекс работает в полностью автоматическом режиме, в связи с этим — высокие требования к сети передачи данных. Построенная сеть PLTE обеспечивает непрерывную доступность техники в карьере, что крайне важно для оптимизации вывоза горной массы», — добавил Лапшин.

*pLTE (Private LTE, читается как "прайвет ЭлТэЕ") — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.

**MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk, читается как "мишн критикал пуш ту ток") — программное приложение, которое позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе инфраструктуры сетей 4G/5G, заменяя существующие стандарты профессиональной радиосвязи (TETRA ("ТЕТРА"), DMR ("ДиЭмЭр"), APCO 25) и работая с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама