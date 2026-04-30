Певица Лариса Долина арендовала квартиру, в которой раньше жил Стивен Сигал

Стоимость аренды достигает 700 тысяч рублей в месяц

30 апреля 2026, 17:16, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Певица Лариса Долина переехала в съемную квартиру в Москве, которая ранее принадлежала американскому актеру Стивену Сигалу, получившему паспорт РФ, — сообщает Telegram‑канал Mash

Новое жилье артистки — квартира площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже элитного жилого комплекса в Гагаринском районе столицы. По данным источника, владелец недвижимости — топ‑менеджер крупнейшей энергетической компании, а стоимость аренды достигает 700 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время Лариса Долина занимается ремонтом в новом жилище. Соседи, хоть и не видели народную артистку лично, уже обсуждают ее переезд — по словам жильцов, "гудит весь дом". Ранее сообщалось, что Ларису Долину экстренно госпитализировали с сильными болями в спине.

Комментарии 4

Светлана

18:07:17 30-04-2026

А со спиной какие новости? А с аппетитом?

Коротин

11:28:18 01-05-2026

Жалко сиротку ,не папы не мамы ,скитается по сьёмным углам 🤓

Мимокрокодил

13:47:08 01-05-2026

Бедолага, по съемным хатам приходится ютиться.

гость

16:53:58 01-05-2026

Задолбала её мошенническая физиономия с закрашенными морщинами.

