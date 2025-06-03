Битва меморандумов. Эксперты сравнили представленные в Стамбуле предложения РФ и Украины

Документы Москвы и Киева составлены грамотно, но имеют разные цели, считают наблюдатели

03 июня 2025, 15:44, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Меморандумы российской и украинской делегаций на переговорах в Стамбуле несопоставимы, если учесть, что их готовили для различных задач, таково мнение наблюдателей. При этом некоторые эксперты даже поиронизировали над "скромностью" запросов Москвы. Подробнее – в материале amic.ru.

Что предлагается в документах?

Российский меморандум представлен на трех страницах, состоит из трех разделов: "Основные параметры окончательного урегулирования конфликта на Украине", "Условия прекращения огня" и "Последовательность шагов и сроки их осуществления".

Первый раздел включает требования, от выполнения которых зависит завершение украинского конфликта, в том числе международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России.

Кроме того, Москва настаивает на нейтралитете, отказе от ядерного оружия Украины, демилитаризации, денацификации, прекращении репрессий против русского языка (который должен получить статус официального), а также отказ от претензий по ущербу.

В условиях прекращения огня есть требования запрета на передислокацию ВСУ и других подразделений, завершения мобилизации и демобилизация. Присутствие военнослужащих третьих стран на территории Украины не допускается, военные поставки Запада прекращаются. Кроме того, Киев должен остановить подрывную и диверсионную деятельность в РФ. Также, согласно тексту меморандума, на Украине должны состояться выборы.

Последовательность шагов проста: сначала работа над текстом будущего соглашения, потом перемирие для сбора тел погибших, меморандум о прекращении огня, отвод сил ВСУ, 30-дневное прекращение огня, выборы, мирный договор, визирование ООН.

Украинский меморандум более краток и содержит требование "полного и безусловного прекращения огня".

В качестве "мер укрепления доверия – решения гуманитарных вопросов" необходимо "безусловное возвращение депортированных и незаконно перемещенных лиц, обмен пленными по принципу "всех на всех", освобождение заложников".

Также Киев настаивает на "неповторении агрессии", "гарантиях безопасности и привлечении международного сообщества", продолжении движения в НАТО и ЕС. Кроме того, "территориальные вопросы – территориальные достижения России с февраля 2014 года не признаются международным сообществом".

Санкции с России могут быть сняты не все и не сразу, а замороженные активы передаются на восстановление Украины.

"Реализация соглашения – четкая и сбалансированная дорожная карта для обеспечения выполнения соглашений" – эта фраза фактически венчает набор требований.

"Польский язык забыли"

Историк и публицист Алексей Волынец иронично замечает, что с точки зрения защиты государственных интересов РФ меморандум Москвы, конечно, неплох:

"Хотя бы потому, что невыполним и неприемлем для нынешнего Киева. Но троллить киевского и натовского врага все же надо изощреннее и тоньше. Поэтому завершающая часть 6-го пункта должна звучать чуть иначе: "Придание русскому и польскому языкам статуса официального", – веселится Волынец на своей странице во "ВКонтакте".

Оба меморандума "созданы достаточно квалифицированно, но есть принципиальная разница в целях их составления", заявил ТАСС политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он считает, что Москва "подготовила меморандум именно для той конечной цели, для которой, в общем-то, и затевались все эти переговоры, то есть для нахождения компромисса, на основе которого можно будет заключить мирное соглашение".

"Украинская сторона подготовила свой меморандум для решения других задач. Первая задача – это провести идею месячного перемирия без каких-либо условий. И вторая задача – подчеркнуть свое упорство и непримиримость", – заявил Жарихин.

По его мнению, украинская сторона дает понять, что "не готова и не желает идти именно к той конечной цели, которая намечена в российском меморандуме, – заключению мирного соглашения". К такому выводу пришел политолог.

Ничего нового в тексте российского меморандума нет, кроме того, что это впервые изложено в официальном документе в едином тексте, написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Представленные документы несопоставимы, убежден российский политик Олег Царев.

"Очевидно, что меморандумы настолько отличаются, что собрать их в один документ невозможно. Они, по сути, противоречат друг другу", – заявил он "Аргументам и фактам".

"Эскалация неизбежна"

По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, оценившего российский документ, "последние две [части] вполне приемлемы, и с ними можно работать".

"Но в первой части отмечено, что мы должны выйти из тех частей украинских областей, которые внесены в их так называемую "конституцию". То есть, по сути, этот меморандум в таком виде неприемлем и не может быть выполнен", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению издания The Wall Street Journal, Россия выдвинула требования, аналогичные тем, что предъявляют после победы в военном конфликте.

"Они требуют, чтобы Украина добровольно передала некоторые из своих крупнейших городов России, разоружилась и превратила остальную часть страны в вассальное государство", – пишет издание.

Суть требований Москвы сводится к следующему: Украина должна стать "дружественной" (через денацификацию), без полноценной армии и без военного сотрудничества с Западом в каком-либо виде, считает политолог Татьяна Становая.**

"Россия готова подписать меморандум с действующими властями Украины, хотя, я думаю, они будут настаивать, чтобы подпись ставил спикер Верховной рады, а не Зеленский. Финальный договор (не меморандум) предполагается подписать уже с новым президентом", – рассуждает Становая в своем канале и продолжает:

"Это не ультиматум", – заявил Мединский. Но он также сказал 16 мая, что Россия готова воевать годами. Вчера Украина атаковала российские стратегические объекты. Теперь Россия отвечает: карт у Киева больше нет. Взаимная эскалация в такой ситуации кажется практически неизбежной, даже если двусторонние контакты в Стамбуле продолжатся".

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

** Признана иноагентом в России