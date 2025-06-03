"Тактическая победа Путина". В мире оценили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Переговоры делегаций Москвы и Киева проходили на русском языке

03 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Главным результатом состоявшегося в Стамбуле второго раунда переговоров российской и украинской делегаций стали договоренность о новом обмене пленными и оглашение меморандумов сторон. Чем еще важен состоявшийся саммит и какие вопросы не попали в официальные заявления делегаций – в материале amic.ru.

Обменялись меморандумами

Делегацию России, как и на предыдущей встрече, возглавлял советник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава минобороны Рустем Умеров. Кстати, эти политики до начала официального саммита провели личную встречу, продолжавшуюся два с половиной часа. Непосредственно переговоры продлились чуть больше часа. Примечательно, что все диалоги проходили на русском языке.

Разговор на великом и могучем не помешал украинской делегации передать команде Мединского текст меморандума на "мове" и английском. Российская сторона свой текст документа представила, конечно, на русском языке и ознакомила с ним представителей Киева уже во время встречи.

Россия в меморандуме настаивала на нейтральном статусе Украины, прекращении преследования за русский язык, запрете на военную деятельность других стран на ее территории, безъядерном статусе и ограничении численности ВСУ.



Москва требует снятия экономических санкций против РФ, признания Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Предложено отказаться от взаимных претензий за ущерб от боевых действий, преследования УПЦ, не допустить героизации нацизма и прочее.



Требования Киева сводятся к безусловному прекращению огня как к условию для переговоров, возвращению всех "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" (которые, как известно, в реальности были вывезены из зоны боевых действий и передаются другой стороне, как только находятся родители). Украина требует от Москвы гарантий безопасности и не собирается отказываться от курса на вступление в НАТО.



Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст украинской стороне около шести тысяч тел военнослужащих, которые удалось идентифицировать.

"Принуждение к капитуляции"

Очередной раунд переговоров также не принес существенных результатов, как и первый, считает CNN:

"Мединский сказал, что Россия предложила гораздо более узкое перемирие, которое продлится всего два или три дня на "определенных участках" линии фронта".

Ожидания на прорыв в результате переговоров были низкими, признает агентство Reuters.

"По мнению украинской стороны, подход России является попыткой принуждения к капитуляции, на что Киев никогда не пойдет", – говорится в материале агентства.

На то, что условия Москвы напоминают капитуляцию, обращает внимание и германский журнал Spiegel.

"Москва претендует на значительную часть страны – в том числе и на те территории, которые ей пока не удалось занять. Кроме того, Кремль хочет обеспечить дальнейшее влияние на Киев через русскоязычное население Украины – поэтому последней не должно быть позволено вступить в НАТО или иметь мощные вооруженные силы", – отмечается в публикации издания.

Пока переговоры заходят в тупик, интенсивность боевых действий растет, пишет американская газета The New York Times.

"Переговоры по мирному соглашению, по-видимому, были отложены, что осложнялось укрепившимися позициями обеих сторон и изменением ситуации на поле боя. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию своей страны, заявил, что надеется собраться для новой встречи до конца июня, но также дал понять, что Украина считает, что прогресс в мирном урегулировании требует встречи президентов двух стран", – сообщает издание.

При этом переговоры стали "тактической победой Путина", полагает газета:

"Ему удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны".

"Признак движения вперед"

Переговоры мало что принесли относительно окончания конфликта, но они знаменуют символическую победу Путина, считает британская газета The Guardian.

"Результат встречи, скорее всего, будет рассматриваться как неудача Зеленского после его вызова Путина на прямые переговоры в надежде заслужить расположение Вашингтона. Тупик на переговорах, похоже, открывает путь к саммиту США и России, после того как Трамп заявил, что "ничего не произойдет", пока он лично не встретится с Путиным", – полагает издание.

Обе стороны провели 24 часа перед началом переговоров, осыпая друг друга оскорблениями, пишет турецкое издание Daily Sabah.

"Тем не менее тот факт, что встреча вообще состоялась, был признаком движения вперед, поскольку обе стороны подверглись сильному давлению со стороны Вашингтона с требованием начать переговоры", – пишет газета.

Турция, являющаяся членом НАТО, – одна из наиболее активных стран, работающих над обеспечением постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, продолжает издание:

"Его тонко сбалансированный акт принятия на себя роли посредника, поддерживающего открытыми каналы связи с обеими воюющими сторонами, вселяет надежду в дипломатические усилия по поиску решения и достижению мира в украинском кризисе. Благодаря своему уникальному положению, заключающемуся в дружеских отношениях как с Россией, так и с Украиной, Турция заслужила широкую похвалу за свои усилия по прекращению войны".

"Разговаривали на русском, чтобы не нарываться"

Россия воспользовалась переговорами в Стамбуле, чтобы вернуть стороны конфликта к нормам и принципам "гуманитарного права" и христианской морали, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Передача замороженных тел погибших украинских военных, гуманитарные перемирия для сбора тел, обмен больными и ранеными. Кто скажет, что это не истинно традиционно русские проявления гуманности и человеколюбия?! Я не слышал, чтобы с украинской стороны предлагалось что-то подобное. Может, что-то не расслышал в корявом английском Умерова?!" – написал Мирошник в своем канале.

Украинская делегация получила от Зеленского указание договориться о прекращении огня любой ценой, заявил в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко.

"Потому что ВСУ сыплются и теряют обороноспособность. Украинцы, скорее всего, решили, что расстраивать русских и нарываться на скандал на пустом месте не стоит, поэтому говорили на нашем языке", – высказал свое мнение Ткаченко.

В том, что мирный процесс еще не наступил, однако время его придет, уверен российский политолог Александр Носович.

"Позитив и вообще смысл в стамбульских бдениях можно найти, только если отрешиться от политического реализма и принять за истину, что мысль материальна и слово тоже дело. Несколько лет назад все бравировали друг перед другом воинственной риторикой, до последнего не веря, что на самом деле придется воевать. А пришлось. Теперь все наперегонки демонстрируют приверженность переговорному процессу и мирным решениям, не собираясь на деле и впрямь отказываться от военных действий и реально договариваться. Значит, когда-нибудь реально придется", – написал он в своем телеграм-канале.

Своя игра министра Умерова

Передача Киеву тел погибших военнослужащих является серьезной проблемой для украинской стороны, считает военкор Александр Коц.

"Мы одномоментно вешаем на Киев серьезное финансовое обязательство. Ведь за каждого погибшего там семьям обещают по 15 миллионов гривен. В общей сложности в перерасчете на рубли придется раскошелиться где-то на 200 миллиардов. И не отвертишься – Мединский уже заявил, что провели и опознание, и анализы ДНК", – сообщает Коц в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на встречу Мединского с главой украинской делегации Умеровым, прошедшую до начала официального саммита.