Бийчанин отправился в одиночный заплыв до Новосибирска

Домой он планирует вернуться на наземном транспорте

04 мая 2025, 20:10, ИА Амител

Иван Карташов / Фото: скриншот из видео "Бийск 22"

Бийский спортсмен Иван Карташов решил организовать одиночное путешествие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 4 мая он отправился в заплыв до Новосибирска на сапборде – большой доске, на которой гребут стоя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В столицу Сибири он планирует прибыть через 12 дней. Со слов бийчанина, такие путешествия влекут его уже давно: он часто устраивал велопробеги, забеги и заплывы. С каждым разом дистанции увеличивались, но этот путь на сапборде будет самым длинным. Приблизительная длина маршрута – около 600 км.

С его слов, это путешествие – душевный порыв, а главная мотивация – ответственность и надежда, которую на него возложили жители Бийска. С собой Иван везет портреты участников войны в цифровом формате, которые позже соберет в большой коллаж и возложит к монументу славы.

"Я не военный человек, но таким гражданским поступком хочу почтить память героев Великой Отечественной войны, С собой я везу портреты участников войны в цифровом формате. Люди скидывают их мне с указанием фамилии, имени и отчества. Распечатанные фото соберу в большой коллаж и возложу к монументу славы в Новосибирске", – поделился бийчанин.

Место для ночлега спортсмен определил давно – на карте уже отмечены высокие песчаные берега.

Ивану отправляться в такую дальнюю дорогу не страшно – он опытный райдер с должным уровнем подготовки и надежным оборудованием. Кроме того, по ходу маршрута Иван будет сообщать свои данные сотрудникам МЧС.

В Бийск спортсмен планирует возвращаться традиционным способом: наземным транспортом.

"Я бы мог вернуться домой вновь по воде, но против течения такой маршрут займет около месяца. Употеть можно", – смеется бийчанин.

Ранее другой бийский путешественник, Артем Плисов, пешком пошел в Новосибирск. 360 километров от алтайского наукограда до столицы Новосибирской области он преодолел почти за две недели.