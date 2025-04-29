Бийский блогер почти за две недели дошел пешком до Новосибирска
Ради подписчиков он преодолел около 360 км
29 апреля 2025, 15:31, ИА Амител
Бийский блогер Артем Плисов пешком пошел в Новосибирск. Согласно публикациям в его Telegram-канале, 360 километров от алтайского наукограда до столицы Новосибирской области он преодолел почти за две недели.
Плисов и раньше путешествовал на большие расстояния. Например, он добрался на "копейке" до Владикавказа. В новом походе особой стратегии у него не было – решил просто идти. С собой он взял рюкзак весом 12–15 килограммов. В нем была палатка, спальник, каремат, газовые баллоны, плитка, еда, аптечка и пауэр-банки. 15 апреля блогер отправился в путешествие, а 28 апреля наконец добрался до цели. Таблички "Новосибирск" он достиг в прямом эфире.
"Мы дошли, мы это сделали", – сказал он.
Также Плисов рассказал о первых эмоциях от поездки на автомобиле после такого длительного путешествия – Артема встретил подписчик, который отвез его к другу на ночевку. Первые километры по Новосибирску на авто стали "незабываемыми". Кроме того, блогер продемонстрировал, как изменился за две недели.
17:20:25 29-04-2025
28 км в день в среднем. Маловато. Можно и 50 пройти за день.
09:57:27 30-04-2025
Гость (17:20:25 29-04-2025) 28 км в день в среднем. Маловато. Можно и 50 пройти за день.... Сам-то пробовал проходить 50 км?? А несколько дней подряд?? Теоретики диванные, блин..
21:20:53 29-04-2025
Несмотря на свои 65, каждый день хожу на работу. До Новосибирска доехать на велосипеде могу (это довольно просто), но только в выходной день.
10:05:00 30-04-2025
Гость (21:20:53 29-04-2025) Несмотря на свои 65, каждый день хожу на работу. До Новосиби... Завод стеклотары, куды ходишь на работу, находиться на соседней улице?
10:07:31 30-04-2025
Гость (21:20:53 29-04-2025) Несмотря на свои 65, каждый день хожу на работу. До Новосиби... У вас до работы 50 км?
10:10:50 30-04-2025
Вопрос зачем? Здоровья точно не прибавит. Физические нагрузки рядом с транспортом как минимум не полезны. Выхлопные газы и бег/велосипед/ходьба = дорога в онкоцентр