Бийский блогер почти за две недели дошел пешком до Новосибирска

Ради подписчиков он преодолел около 360 км

29 апреля 2025, 15:31, ИА Амител

Бийский блогер Артем Плисов пешком пошел в Новосибирск. Согласно публикациям в его Telegram-канале, 360 километров от алтайского наукограда до столицы Новосибирской области он преодолел почти за две недели.

Плисов и раньше путешествовал на большие расстояния. Например, он добрался на "копейке" до Владикавказа. В новом походе особой стратегии у него не было – решил просто идти. С собой он взял рюкзак весом 12–15 килограммов. В нем была палатка, спальник, каремат, газовые баллоны, плитка, еда, аптечка и пауэр-банки. 15 апреля блогер отправился в путешествие, а 28 апреля наконец добрался до цели. Таблички "Новосибирск" он достиг в прямом эфире.

"Мы дошли, мы это сделали", – сказал он.

Также Плисов рассказал о первых эмоциях от поездки на автомобиле после такого длительного путешествия – Артема встретил подписчик, который отвез его к другу на ночевку. Первые километры по Новосибирску на авто стали "незабываемыми". Кроме того, блогер продемонстрировал, как изменился за две недели.