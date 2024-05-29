Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле могут построить уже в 2025 году

Соответствующая информация появилась на входе в здание

29 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле , Фото: amic.ru

Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле обещают открыть в 2025 году. Плакат с соответствующим объявлением разместили на дверях здания. Также сообщается, что "Мария-Ра" не будет работать в ЦУМе с 1 июня, а посетителей ждут в обновленном магазине сети в следующем году. Другие арендаторы уже практически освободили все помещения.

Ранее стало известно, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом и современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.

Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Алтайским СМИ он дал небольшой комментарий, в котором подтвердил планы о сносе универмага, но что и когда будет построено на его месте, не сообщил. Бизнесмен пообещал проинформировать общественность Барнаула, когда на объекте начнутся строительные работы.

Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".