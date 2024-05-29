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Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле могут построить уже в 2025 году

Соответствующая информация появилась на входе в здание

29 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле , Фото: amic.ru
Здание ЦУМа в Барнауле , Фото: amic.ru

Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле обещают открыть в 2025 году. Плакат с соответствующим объявлением разместили на дверях здания. Также сообщается, что "Мария-Ра" не будет работать в ЦУМе с 1 июня, а посетителей ждут в обновленном магазине сети в следующем году. Другие арендаторы уже практически освободили все помещения.

Ранее стало известно, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом и современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.

Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Алтайским СМИ он дал небольшой комментарий, в котором подтвердил планы о сносе универмага, но что и когда будет построено на его месте, не сообщил. Бизнесмен пообещал проинформировать общественность Барнаула, когда на объекте начнутся строительные работы.

Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

ЦУМ в Барнауле могут начать сносить уже летом. Что построят на его месте?

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство архитектура

Комментарии 62

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Сергей

08:18:14 29-05-2024

Счастье то какое, скоро будет новый сарай

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9

08:22:42 29-05-2024

Сергей (08:18:14 29-05-2024) Счастье то какое, скоро будет новый сарай... Предсказуемый комментарий. Следом должны написать, лучше бы вы день отдали -и несколько вариантов, куда

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Гость

09:34:55 29-05-2024

9 (08:22:42 29-05-2024) Предсказуемый комментарий. Следом должны написать, лучше бы ... а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику в центре от марии-ра? Локомотив, да Идеал - они прям украшение города.

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Гость

10:31:14 29-05-2024

Гость (09:34:55 29-05-2024) а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику ... Локомотив получился не такой уж и ужасный, а вот пристройка, которую заставили "сохранить" это да, вырви глаз.

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Гость

10:50:55 29-05-2024

Гость (09:34:55 29-05-2024) а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику ... я лично очень рад буду. Цум знаю со студенческих лет, т.е. с 2004 года и уже тогда его можно и нужно было сносить из-за отвратительного состояния как внутри, так и снаружи. Прошло 20 лет и я очень рад, что мои дети этого не застанут. Если вы не готовы и не понимаете слово "прогресс", то покопайтесь в себе. Такие как вы постоянно чем то недовольны. Всегда лучше новый ТЦ, чем старый, всегда лучше новый ТЦ, чем пустырь. ВСЕГДА. Если до вас это не доходит, в чем явные преимущества для подавляющего большинства, то значит пора образовываться в сфере экономики и инвестиций.

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Гость

14:49:35 29-05-2024

Гость (10:50:55 29-05-2024) я лично очень рад буду. Цум знаю со студенческих лет, т.е. с... Типичный взгляд "понаехавшего из колхозов".

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Гость

02:16:23 30-05-2024

Гость (14:49:35 29-05-2024) Типичный взгляд "понаехавшего из колхозов".... От колхоза на слышим)

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Обыватель

09:31:45 30-05-2024

Век продажных душ. Везде сплошная коммерция. Тошнит уже от вас, продажники. Хочется задать вопрос один таким недолюдям: - Вы себя продать не хотите? 😂

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Гость

15:41:10 06-06-2024

Сергей (08:18:14 29-05-2024) Счастье то какое, скоро будет новый сарай... Сахарова окажется в вечной тени. Как "Обь" под "Титаником", только хуже. Заасфальтированный плац без солнца и благоустройства, но с лужами и столетними ёлками... Прям то, что нужно для главной площади города

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Гость

08:25:08 29-05-2024

объявление от руки, могли бы "потратиться" и распечатать.....позорники

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Гость

08:45:15 29-05-2024

Опять торговый центр ((( что нибудь полезное .....

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Сергей

08:56:54 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ Это всё на что они способны!

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гость

09:07:13 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ ну скажите что именно

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Гость

09:49:25 29-05-2024

гость (09:07:13 29-05-2024) ну скажите что именно... Дом пионеров

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Гость

10:41:26 29-05-2024

гость (09:07:13 29-05-2024) ну скажите что именно... Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в городе нет нормального концертного зала хотя бы на 2500 или 3000 мест. Да ребятишкам будет где досуг скоротать а не по ТЦ лазить!
И да Титов Арена не в счет, она по сути для этого не пригодна, это спорт объект.

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Гость

10:53:41 29-05-2024

Гость (10:41:26 29-05-2024) Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в г... Честно, очень сомневаюсь что вы были или часто бываете в прекраснейшем Концертном зале Сибирь. Обычно такие вещи говорят люди, которые не умеют ценить то что есть, но им подавай еще. Вы наверняка и против сноса "спички" хотя в свои года там наверняка ни разу и не бывали)))

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Гость

12:59:23 29-05-2024

Гость (10:53:41 29-05-2024) Честно, очень сомневаюсь что вы были или часто бываете в пре... ну где сейчас стоит как вы сказали "прекраснейший Концертный зал Сибирь" раньше стоял кинотеатр "Пионер" и как сейчас помню крики местных завсегдатаев, что трогать Пионер нельзя, чуть ли не памятник культуры. Понимаете о чем речь?

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Гость

10:54:13 29-05-2024

Гость (10:41:26 29-05-2024) Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в г... вы размеры представляете здания с залом на 2500-3000 человек?

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Гость

09:16:50 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ А полезное это что? Куда Вы готовы тратить свои деньги? Сейчас на любом производстве кадровый голод, поэтому бизнес вкладывает деньги туда, где будет зарабатывать и есть спрос. Формируйте спрос и будет что-то новое.

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Гость

09:33:54 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ А что вы хотели в стране, живущей под торговым флагом?

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Внимательный из Б

13:33:59 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........
давайте хим производство в центре города откроем, вонючие камазы, очередь у проходной...

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Гость

09:05:48 29-05-2024

Очередная Бастилия, как на Локомотиве

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Гость

09:14:40 29-05-2024

Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площади Октября. Или ремонт Краевого музея. Все пользы будет обществу. Как раньше, придешь в овощной за капустой, а тебе в нагрузку "шипучки" несколько бутылок.

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Гость

10:38:01 29-05-2024

Гость (09:14:40 29-05-2024) Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площа... Не стоит, ибо он там тоже Мария Ра откроет!

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Nhjwrbq

09:26:54 29-05-2024

Скорее бы.

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Гость

09:29:38 29-05-2024

Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ производство бы на это месте более приглядно на этом месте было

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Гость

09:50:19 29-05-2024

Гость (09:29:38 29-05-2024) производство бы на это месте более приглядно на этом месте б... точно. Сталелитейный завод, например.

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Гость

09:50:13 29-05-2024

Сломают бетонное здание ЦУМа и соорудят быстровозводимую конструкцию из железа и стекловаты по принципу Крокуса. А пока будут ломать и строить, треснут ближайшие фасады зданий на Димитрова, построенные в прошлом
веке. И заключением экспертизы станет вывод, что дома треснули от старости.

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Элен без ребят

09:51:10 29-05-2024

прощай, прекрасная малоэтажная площадь Советов.
я выросла с тобой и очень любила тебя /плачет/.

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гость

09:55:27 29-05-2024

Могут построить, а могут и не построить.

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Гость

09:59:48 29-05-2024

Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С бесплатными кружками. Спортзалом и бассейном. Ооочень востребован будет. И совесть очистит.

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Гость

10:28:59 29-05-2024

Гость (09:59:48 29-05-2024) Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С... а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить тем, кто эти кружки ведет? Кто за воду платить будет? А главное почему он должен это делать? Потому что может, ну вы тоже можете паре-тройке детишек кружки оплатить, почему так не делаете?

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Гость

12:34:10 29-05-2024

Гость (10:28:59 29-05-2024) а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить те... За счет наших налогов.

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Гость

12:56:03 29-05-2024

Гость (12:34:10 29-05-2024) За счет наших налогов. ... ок, тогда может за счёт налогов и бюджета строить Детский центр, частник то чем обязан? Много у нас таких простроено за последние годы? Я вообще не помню ничего нового со времен "Победы" на А. Петрова. А уж если говорить про Детские центры, так вообще не помню за последние годы ни одного новостроя.

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Гость

12:52:27 29-05-2024

Гость (10:28:59 29-05-2024) а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить те... А ты про МЕЦЕНАТСТВО СЛЫШАЛ?

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Гость

19:11:09 29-05-2024

Гость (12:52:27 29-05-2024) А ты про МЕЦЕНАТСТВО СЛЫШАЛ? ... слышал, но раз и вы слышали про это слово, то должны понимать, что дело это добровольное, но никак не по принуждению.

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Гость

10:39:42 29-05-2024

Гость (09:59:48 29-05-2024) Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С... Ога, бежит торопится! Аж тапочки теряет...

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Гость

10:13:18 29-05-2024

Гость (09:14:40 29-05-2024) Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площа... Правда, почему уродовать город ему разрешают, а пользы никакой? Пусть музей достроит!!!

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Гость

10:33:02 29-05-2024

А парковки для авто будут? Или только для пешеходов доступен будет деловой центр и кафе. Там с этим и так проблема.

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Гость

10:45:51 29-05-2024

Евгеша и архитектура хотя-бы уровня магазина "Красный"- вещи не совместимые!!!

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Гость

11:30:05 29-05-2024

Гостиница следующая ?

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Гость

12:53:49 29-05-2024

Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр--------- вот только не это! Детские центры нужно строить там, где основная масса этих детей и живет - в спальных районах, чтоб не возить их в центр каждый день, создавая пробки на дорогах.

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Гость

13:12:54 29-05-2024

А кто вообще разрешил вопреки всем градостроительным правилам архитектурных ансамблей города делать высотку в пятиэтажном центре???? Типа бабло решает все??? Надо писать в Москву - вопиющие нарушения и покрывательство

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Гость

13:13:41 29-05-2024

На города уродливом лице -ТэЦэ, кругом одни ТэЦэ...

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Гость

20:09:32 29-05-2024

Гость (13:13:41 29-05-2024) На города уродливом лице -ТэЦэ, кругом одни ТэЦэ...... ЦУМ не был ТЦ в твоих мыслице?

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Гость

13:31:10 29-05-2024

Что полезное построить? Вообще то Барнаул -это город трудовой славы. Это звание ему присвоено
А вы не хотите музей центр расказывающий о заводах и трудовой славе города построить?

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Гость

17:53:09 29-05-2024

Гость (13:31:10 29-05-2024) Что полезное построить? Вообще то Барнаул -это город трудово... Выручку этому "музею" вы обеспечите за счет личных семейных накоплений?

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Ирина

13:31:45 29-05-2024

Как очередной базар строить - так махом, за год. А музей уже 13-й год никак не строится. Какая-то кривая градостроительная политика. А попросту - безобразие.

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Гость

19:52:51 29-05-2024

Ирина (13:31:45 29-05-2024) Как очередной базар строить - так махом, за год. А музей уже... Не стоит путать карман Ракшина с бюджетом Барнаула.

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Гость

14:48:44 29-05-2024

А модно нам оставить в Центре старый ЦУМ, а новый ТЦ построить где-нибудь в районе аэропорта?

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Гость

17:52:11 29-05-2024

Гость (14:48:44 29-05-2024) А модно нам оставить в Центре старый ЦУМ, а новый ТЦ построи... Купите участок у Ракшина и вперед - оставляйте ЦУМ.

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Гость

16:33:25 29-05-2024

Почему-то нет макета – панорамы вида всей площади. Без этого нет никакого представления о том, что это будет. Дайте картинку от крайнего дома на Димитрова до Молодёжки. А то так уже было с Локомотивом. Представляли какие-то фрагменты, в итоге из вполне приемлемых (на мой взгляд) частей собрали черт знает что. Мне нравятся современные фасады, так же воссоздана стенка входа стадиона, но вместе они – треш! Когда проезжаешь по Строителей, хочется отвернуться, реально действует на нервы, настолько убогая коллаборация.

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Гость

17:07:55 29-05-2024

А может - ХРАМ?

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Гость

17:46:31 29-05-2024

Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... В пешей доступности храм в Изумрудном парке, рядом с техническим университетом, рядом с кооперативным техникумом. Ещё пешком близко до синагоги и до церкви пятидесятников, вроде где-то близко католическая. А вам негде к Богу обратиться, чего не хватает? Мечети на пл. Советов?

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Гость

11:53:07 30-05-2024

Гость (17:46:31 29-05-2024) В пешей доступности храм в Изумрудном парке, рядом с технич... Еще Свято-Никольская церковь неподалеку!

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Гость

17:51:30 29-05-2024

Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... Собственник сам знает, что хочет построить. Иди кадилом махай.

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Гость

17:55:10 29-05-2024

Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... А лучше два. Или десять. Можно еще что-нибудь там снести, и ка-ак понастроить ХРАМОВ. Чтобы точно всем хватило.

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Гость

18:00:29 29-05-2024

Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... Храмов уже, как собак не резаных

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Гость

17:19:49 29-05-2024

Я не знаю, но допустим, что для Градсовета и официального принятия проекта принято отрисовывать картинку в 3D целиком и полностью. Таким образом, автор не свой объект привязывает к реальной местности, а под своё перекраивает настоящие дома. И новая встройка смотрится органичнее, да. На деле же всё выглядит не так, далеко не так! Недавно нам, читателям , показывали картинку реконструкции музея «Город», так здесь были комментарии, что здание совсем не такое. Разумеется, не такое. Когда воплотят в жизнь, будет абсолютно не то. А вот если сделать фото здания, а к нему привязать в 3D программе все элементы реконструкции (сохранив пропорции и исполнив более реалистично, чтобы полностью вписались в фотографию), то сразу будет видно, что нас ожидает. Потому что даже макет вывески будет смотреться по-разному на реальном фото и на нарисованном целиком в программе. Так что делайте панорамное фото площади и ставьте на нём рисунок предполагаемого объекта, тогда и показывайте нам!

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Гость

19:17:18 29-05-2024

Гость (17:19:49 29-05-2024) Я не знаю, но допустим, что для Градсовета и официального пр... проект от 2021 года, тогда и в новостях были все макеты, в том числе и 3D панорама, всё как вы хотели. Было бы желание найти

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Гость

18:06:06 29-05-2024

Инсайд, то что на картинке уже в текущей экономической ситуации строить не будут, останется два этажа и сильно проще чем показывали

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Наталья

01:36:08 30-05-2024

Не надо 18 или 12 этажей. Оно не вписывается в существующую застройку. Максимум 5 этажей. Или Ракшина жаба задушит?

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