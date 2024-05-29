Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле могут построить уже в 2025 году
Соответствующая информация появилась на входе в здание
29 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Новый торговый центр на месте ЦУМа в Барнауле обещают открыть в 2025 году. Плакат с соответствующим объявлением разместили на дверях здания. Также сообщается, что "Мария-Ра" не будет работать в ЦУМе с 1 июня, а посетителей ждут в обновленном магазине сети в следующем году. Другие арендаторы уже практически освободили все помещения.
Ранее стало известно, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом и современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.
Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Алтайским СМИ он дал небольшой комментарий, в котором подтвердил планы о сносе универмага, но что и когда будет построено на его месте, не сообщил. Бизнесмен пообещал проинформировать общественность Барнаула, когда на объекте начнутся строительные работы.
Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".
08:18:14 29-05-2024
Счастье то какое, скоро будет новый сарай
08:22:42 29-05-2024
Сергей (08:18:14 29-05-2024) Счастье то какое, скоро будет новый сарай... Предсказуемый комментарий. Следом должны написать, лучше бы вы день отдали -и несколько вариантов, куда
09:34:55 29-05-2024
9 (08:22:42 29-05-2024) Предсказуемый комментарий. Следом должны написать, лучше бы ... а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику в центре от марии-ра? Локомотив, да Идеал - они прям украшение города.
10:31:14 29-05-2024
Гость (09:34:55 29-05-2024) а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику ... Локомотив получился не такой уж и ужасный, а вот пристройка, которую заставили "сохранить" это да, вырви глаз.
10:50:55 29-05-2024
Гость (09:34:55 29-05-2024) а Вы прям рады очередному уродливому многоэтажному офиснику ... я лично очень рад буду. Цум знаю со студенческих лет, т.е. с 2004 года и уже тогда его можно и нужно было сносить из-за отвратительного состояния как внутри, так и снаружи. Прошло 20 лет и я очень рад, что мои дети этого не застанут. Если вы не готовы и не понимаете слово "прогресс", то покопайтесь в себе. Такие как вы постоянно чем то недовольны. Всегда лучше новый ТЦ, чем старый, всегда лучше новый ТЦ, чем пустырь. ВСЕГДА. Если до вас это не доходит, в чем явные преимущества для подавляющего большинства, то значит пора образовываться в сфере экономики и инвестиций.
14:49:35 29-05-2024
Гость (10:50:55 29-05-2024) я лично очень рад буду. Цум знаю со студенческих лет, т.е. с... Типичный взгляд "понаехавшего из колхозов".
02:16:23 30-05-2024
Гость (14:49:35 29-05-2024) Типичный взгляд "понаехавшего из колхозов".... От колхоза на слышим)
09:31:45 30-05-2024
Век продажных душ. Везде сплошная коммерция. Тошнит уже от вас, продажники. Хочется задать вопрос один таким недолюдям: - Вы себя продать не хотите? 😂
15:41:10 06-06-2024
Сергей (08:18:14 29-05-2024) Счастье то какое, скоро будет новый сарай... Сахарова окажется в вечной тени. Как "Обь" под "Титаником", только хуже. Заасфальтированный плац без солнца и благоустройства, но с лужами и столетними ёлками... Прям то, что нужно для главной площади города
08:25:08 29-05-2024
объявление от руки, могли бы "потратиться" и распечатать.....позорники
08:45:15 29-05-2024
Опять торговый центр ((( что нибудь полезное .....
08:56:54 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ Это всё на что они способны!
09:07:13 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ ну скажите что именно
09:49:25 29-05-2024
гость (09:07:13 29-05-2024) ну скажите что именно... Дом пионеров
10:41:26 29-05-2024
гость (09:07:13 29-05-2024) ну скажите что именно... Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в городе нет нормального концертного зала хотя бы на 2500 или 3000 мест. Да ребятишкам будет где досуг скоротать а не по ТЦ лазить!
И да Титов Арена не в счет, она по сути для этого не пригодна, это спорт объект.
10:53:41 29-05-2024
Гость (10:41:26 29-05-2024) Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в г... Честно, очень сомневаюсь что вы были или часто бываете в прекраснейшем Концертном зале Сибирь. Обычно такие вещи говорят люди, которые не умеют ценить то что есть, но им подавай еще. Вы наверняка и против сноса "спички" хотя в свои года там наверняка ни разу и не бывали)))
12:59:23 29-05-2024
Гость (10:53:41 29-05-2024) Честно, очень сомневаюсь что вы были или часто бываете в пре... ну где сейчас стоит как вы сказали "прекраснейший Концертный зал Сибирь" раньше стоял кинотеатр "Пионер" и как сейчас помню крики местных завсегдатаев, что трогать Пионер нельзя, чуть ли не памятник культуры. Понимаете о чем речь?
10:54:13 29-05-2024
Гость (10:41:26 29-05-2024) Дом Культуры (например) с Большим концертным залом, а то в г... вы размеры представляете здания с залом на 2500-3000 человек?
09:16:50 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ А полезное это что? Куда Вы готовы тратить свои деньги? Сейчас на любом производстве кадровый голод, поэтому бизнес вкладывает деньги туда, где будет зарабатывать и есть спрос. Формируйте спрос и будет что-то новое.
09:33:54 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ А что вы хотели в стране, живущей под торговым флагом?
13:33:59 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........
давайте хим производство в центре города откроем, вонючие камазы, очередь у проходной...
09:05:48 29-05-2024
Очередная Бастилия, как на Локомотиве
09:14:40 29-05-2024
Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площади Октября. Или ремонт Краевого музея. Все пользы будет обществу. Как раньше, придешь в овощной за капустой, а тебе в нагрузку "шипучки" несколько бутылок.
10:38:01 29-05-2024
Гость (09:14:40 29-05-2024) Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площа... Не стоит, ибо он там тоже Мария Ра откроет!
09:26:54 29-05-2024
Скорее бы.
09:29:38 29-05-2024
Гость (08:45:15 29-05-2024) Опять торговый центр ((( что нибудь полезное ........ производство бы на это месте более приглядно на этом месте было
09:50:19 29-05-2024
Гость (09:29:38 29-05-2024) производство бы на это месте более приглядно на этом месте б... точно. Сталелитейный завод, например.
09:50:13 29-05-2024
Сломают бетонное здание ЦУМа и соорудят быстровозводимую конструкцию из железа и стекловаты по принципу Крокуса. А пока будут ломать и строить, треснут ближайшие фасады зданий на Димитрова, построенные в прошлом
веке. И заключением экспертизы станет вывод, что дома треснули от старости.
09:51:10 29-05-2024
прощай, прекрасная малоэтажная площадь Советов.
я выросла с тобой и очень любила тебя /плачет/.
09:55:27 29-05-2024
Могут построить, а могут и не построить.
09:59:48 29-05-2024
Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С бесплатными кружками. Спортзалом и бассейном. Ооочень востребован будет. И совесть очистит.
10:28:59 29-05-2024
Гость (09:59:48 29-05-2024) Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С... а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить тем, кто эти кружки ведет? Кто за воду платить будет? А главное почему он должен это делать? Потому что может, ну вы тоже можете паре-тройке детишек кружки оплатить, почему так не делаете?
12:34:10 29-05-2024
Гость (10:28:59 29-05-2024) а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить те... За счет наших налогов.
12:56:03 29-05-2024
Гость (12:34:10 29-05-2024) За счет наших налогов. ... ок, тогда может за счёт налогов и бюджета строить Детский центр, частник то чем обязан? Много у нас таких простроено за последние годы? Я вообще не помню ничего нового со времен "Победы" на А. Петрова. А уж если говорить про Детские центры, так вообще не помню за последние годы ни одного новостроя.
12:52:27 29-05-2024
Гость (10:28:59 29-05-2024) а за счёт чего будут бесплатные кружки? Кто будет платить те... А ты про МЕЦЕНАТСТВО СЛЫШАЛ?
19:11:09 29-05-2024
Гость (12:52:27 29-05-2024) А ты про МЕЦЕНАТСТВО СЛЫШАЛ? ... слышал, но раз и вы слышали про это слово, то должны понимать, что дело это добровольное, но никак не по принуждению.
10:39:42 29-05-2024
Гость (09:59:48 29-05-2024) Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр. С... Ога, бежит торопится! Аж тапочки теряет...
10:13:18 29-05-2024
Гость (09:14:40 29-05-2024) Передать ему, обременением, закончить ремонт здания на площа... Правда, почему уродовать город ему разрешают, а пользы никакой? Пусть музей достроит!!!
10:33:02 29-05-2024
А парковки для авто будут? Или только для пешеходов доступен будет деловой центр и кафе. Там с этим и так проблема.
10:45:51 29-05-2024
Евгеша и архитектура хотя-бы уровня магазина "Красный"- вещи не совместимые!!!
11:30:05 29-05-2024
Гостиница следующая ?
12:53:49 29-05-2024
Пусть раскошелится и построит на этом месте Детский центр--------- вот только не это! Детские центры нужно строить там, где основная масса этих детей и живет - в спальных районах, чтоб не возить их в центр каждый день, создавая пробки на дорогах.
13:12:54 29-05-2024
А кто вообще разрешил вопреки всем градостроительным правилам архитектурных ансамблей города делать высотку в пятиэтажном центре???? Типа бабло решает все??? Надо писать в Москву - вопиющие нарушения и покрывательство
13:13:41 29-05-2024
На города уродливом лице -ТэЦэ, кругом одни ТэЦэ...
20:09:32 29-05-2024
Гость (13:13:41 29-05-2024) На города уродливом лице -ТэЦэ, кругом одни ТэЦэ...... ЦУМ не был ТЦ в твоих мыслице?
13:31:10 29-05-2024
Что полезное построить? Вообще то Барнаул -это город трудовой славы. Это звание ему присвоено
А вы не хотите музей центр расказывающий о заводах и трудовой славе города построить?
17:53:09 29-05-2024
Гость (13:31:10 29-05-2024) Что полезное построить? Вообще то Барнаул -это город трудово... Выручку этому "музею" вы обеспечите за счет личных семейных накоплений?
13:31:45 29-05-2024
Как очередной базар строить - так махом, за год. А музей уже 13-й год никак не строится. Какая-то кривая градостроительная политика. А попросту - безобразие.
19:52:51 29-05-2024
Ирина (13:31:45 29-05-2024) Как очередной базар строить - так махом, за год. А музей уже... Не стоит путать карман Ракшина с бюджетом Барнаула.
14:48:44 29-05-2024
А модно нам оставить в Центре старый ЦУМ, а новый ТЦ построить где-нибудь в районе аэропорта?
17:52:11 29-05-2024
Гость (14:48:44 29-05-2024) А модно нам оставить в Центре старый ЦУМ, а новый ТЦ построи... Купите участок у Ракшина и вперед - оставляйте ЦУМ.
16:33:25 29-05-2024
Почему-то нет макета – панорамы вида всей площади. Без этого нет никакого представления о том, что это будет. Дайте картинку от крайнего дома на Димитрова до Молодёжки. А то так уже было с Локомотивом. Представляли какие-то фрагменты, в итоге из вполне приемлемых (на мой взгляд) частей собрали черт знает что. Мне нравятся современные фасады, так же воссоздана стенка входа стадиона, но вместе они – треш! Когда проезжаешь по Строителей, хочется отвернуться, реально действует на нервы, настолько убогая коллаборация.
17:07:55 29-05-2024
А может - ХРАМ?
17:46:31 29-05-2024
Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... В пешей доступности храм в Изумрудном парке, рядом с техническим университетом, рядом с кооперативным техникумом. Ещё пешком близко до синагоги и до церкви пятидесятников, вроде где-то близко католическая. А вам негде к Богу обратиться, чего не хватает? Мечети на пл. Советов?
11:53:07 30-05-2024
Гость (17:46:31 29-05-2024) В пешей доступности храм в Изумрудном парке, рядом с технич... Еще Свято-Никольская церковь неподалеку!
17:51:30 29-05-2024
Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... Собственник сам знает, что хочет построить. Иди кадилом махай.
17:55:10 29-05-2024
Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... А лучше два. Или десять. Можно еще что-нибудь там снести, и ка-ак понастроить ХРАМОВ. Чтобы точно всем хватило.
18:00:29 29-05-2024
Гость (17:07:55 29-05-2024) А может - ХРАМ?... Храмов уже, как собак не резаных
17:19:49 29-05-2024
Я не знаю, но допустим, что для Градсовета и официального принятия проекта принято отрисовывать картинку в 3D целиком и полностью. Таким образом, автор не свой объект привязывает к реальной местности, а под своё перекраивает настоящие дома. И новая встройка смотрится органичнее, да. На деле же всё выглядит не так, далеко не так! Недавно нам, читателям , показывали картинку реконструкции музея «Город», так здесь были комментарии, что здание совсем не такое. Разумеется, не такое. Когда воплотят в жизнь, будет абсолютно не то. А вот если сделать фото здания, а к нему привязать в 3D программе все элементы реконструкции (сохранив пропорции и исполнив более реалистично, чтобы полностью вписались в фотографию), то сразу будет видно, что нас ожидает. Потому что даже макет вывески будет смотреться по-разному на реальном фото и на нарисованном целиком в программе. Так что делайте панорамное фото площади и ставьте на нём рисунок предполагаемого объекта, тогда и показывайте нам!
19:17:18 29-05-2024
Гость (17:19:49 29-05-2024) Я не знаю, но допустим, что для Градсовета и официального пр... проект от 2021 года, тогда и в новостях были все макеты, в том числе и 3D панорама, всё как вы хотели. Было бы желание найти
18:06:06 29-05-2024
Инсайд, то что на картинке уже в текущей экономической ситуации строить не будут, останется два этажа и сильно проще чем показывали
01:36:08 30-05-2024
Не надо 18 или 12 этажей. Оно не вписывается в существующую застройку. Максимум 5 этажей. Или Ракшина жаба задушит?