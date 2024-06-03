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Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу

03 июня 2024, 15:24, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru
Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

Разрешение на строительство нового здания на месте барнаульского ЦУМа не выдавалось нынешнему владельцу, сообщили "Толку" в мэрии.

В администрации уточнили, что собственник здания не обращался за разрешением и не направлял уведомления о демонтаже существующего строения. Тем самым говорить о соблюдении всех юридических процедур и начале стройки на месте ЦУМа не приходится.

ЦУМ прекратил работу с 1 июня.

Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют построить современный деловой центр разной этажности.

Окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.

Барнаул бизнес

Комментарии 15

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Гость

15:37:42 03-06-2024

Евгений Александрович и Александр Фёдорович теперь сами принимают решения без разрешения.

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Гость

17:02:45 03-06-2024

Гость (15:37:42 03-06-2024) Евгений Александрович и Александр Фёдорович теперь сами прин... ЦУМ завешанный тряпкой простоял лет 10 под носом у администрации края и никто не возмутился этому из администрации.

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Гость

15:38:42 03-06-2024

Деньги все решат.

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Гость

16:42:00 03-06-2024

Уже третий день пошёл.Чего медлим?Народ ждёт.

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Гость

16:47:48 03-06-2024

Выдадут разрешение на строительство-сами принесут и выдадут.

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Гость

17:26:50 03-06-2024

А какие-такие власти? Ракшин и есть власть. Остальные на побегушках у него.

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Гость

19:52:50 03-06-2024

Конфуз...

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гость

20:41:58 03-06-2024

А в още у нас одна власть - власть административной мафии.

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Константин

20:44:17 03-06-2024

Пусть строят что хотят - хоть что то хорошее

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Гость

20:54:34 03-06-2024

Ну может и в лужу сесть. Деньги могут и национализировать, время нынче смутное на президента плевать опасно,да и с туманным альбионом офоршмачились по полной. Так что, те ещё мамкины бизнесмены.

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тамара

21:27:51 03-06-2024

сегодня решила посетить набережную, главной достопримечательностью ее являются стаи ласточек, которые бесстрашно парят над головами в погоне за мошкарой...повернула голову налево- а там вся территория, где раньше стояло здание речвокзала, а теперь груды раскопанной ЗАСОХШЕЙ земли, оккупировано крылатой братией, прямо в котловане, на его стенах - гнезда...тишину не нарушает звук стройки, в отдалении валяется мощный желтый предмет, отдаленно напоминающий то ли трактор, то ли кран высотный....ласточки вернулись.... строители свернулись...все на круги своя....

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Гость

13:15:56 04-06-2024

тамара (21:27:51 03-06-2024) сегодня решила посетить набережную, главной достопримечатель... Как только властьимущие захотят, этих ласточек сравняют показательно бульдозером, так же как и вырубки под кластеры медицинские, и Лесной пруд, кто знает сколько там птиц и живности мелкой, Но деньжищи в карманцах решают всё!

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Гость

23:39:17 03-06-2024

Это разрешение у Ракшиных было еще 2 года назад. Вам врут. Еще весной 22 года они запросили и затем получили эту бумагу.

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Виктор

06:37:19 04-06-2024

тамара (21:27:51 03-06-2024) сегодня решила посетить набережную, главной достопримечатель... Ломать- не строить! Мало что поменялось с времён "перестройки"...

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Виктор

06:43:59 04-06-2024

Граждане, успокойтесь. Из заводов людей по выгоняли, станки металлом в Китай вывезли, цеха разрушили, из стоящих на Красной линии супер- гипермаркеты следили, а уж из одного торгового дома в другой переделать - переделают, уж будте спокойны... Это больницы, школы, садики долго строят , а торгашиство на Руси ныне процветает!!!

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