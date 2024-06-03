Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа
Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу
03 июня 2024, 15:24, ИА Амител
Разрешение на строительство нового здания на месте барнаульского ЦУМа не выдавалось нынешнему владельцу, сообщили "Толку" в мэрии.
В администрации уточнили, что собственник здания не обращался за разрешением и не направлял уведомления о демонтаже существующего строения. Тем самым говорить о соблюдении всех юридических процедур и начале стройки на месте ЦУМа не приходится.
ЦУМ прекратил работу с 1 июня.
Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют построить современный деловой центр разной этажности.
Окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.
15:37:42 03-06-2024
Евгений Александрович и Александр Фёдорович теперь сами принимают решения без разрешения.
17:02:45 03-06-2024
Гость (15:37:42 03-06-2024) Евгений Александрович и Александр Фёдорович теперь сами прин... ЦУМ завешанный тряпкой простоял лет 10 под носом у администрации края и никто не возмутился этому из администрации.
15:38:42 03-06-2024
Деньги все решат.
16:42:00 03-06-2024
Уже третий день пошёл.Чего медлим?Народ ждёт.
16:47:48 03-06-2024
Выдадут разрешение на строительство-сами принесут и выдадут.
17:26:50 03-06-2024
А какие-такие власти? Ракшин и есть власть. Остальные на побегушках у него.
19:52:50 03-06-2024
Конфуз...
20:41:58 03-06-2024
А в още у нас одна власть - власть административной мафии.
20:44:17 03-06-2024
Пусть строят что хотят - хоть что то хорошее
20:54:34 03-06-2024
Ну может и в лужу сесть. Деньги могут и национализировать, время нынче смутное на президента плевать опасно,да и с туманным альбионом офоршмачились по полной. Так что, те ещё мамкины бизнесмены.
21:27:51 03-06-2024
сегодня решила посетить набережную, главной достопримечательностью ее являются стаи ласточек, которые бесстрашно парят над головами в погоне за мошкарой...повернула голову налево- а там вся территория, где раньше стояло здание речвокзала, а теперь груды раскопанной ЗАСОХШЕЙ земли, оккупировано крылатой братией, прямо в котловане, на его стенах - гнезда...тишину не нарушает звук стройки, в отдалении валяется мощный желтый предмет, отдаленно напоминающий то ли трактор, то ли кран высотный....ласточки вернулись.... строители свернулись...все на круги своя....
13:15:56 04-06-2024
тамара (21:27:51 03-06-2024) сегодня решила посетить набережную, главной достопримечатель... Как только властьимущие захотят, этих ласточек сравняют показательно бульдозером, так же как и вырубки под кластеры медицинские, и Лесной пруд, кто знает сколько там птиц и живности мелкой, Но деньжищи в карманцах решают всё!
23:39:17 03-06-2024
Это разрешение у Ракшиных было еще 2 года назад. Вам врут. Еще весной 22 года они запросили и затем получили эту бумагу.
06:37:19 04-06-2024
тамара (21:27:51 03-06-2024) сегодня решила посетить набережную, главной достопримечатель... Ломать- не строить! Мало что поменялось с времён "перестройки"...
06:43:59 04-06-2024
Граждане, успокойтесь. Из заводов людей по выгоняли, станки металлом в Китай вывезли, цеха разрушили, из стоящих на Красной линии супер- гипермаркеты следили, а уж из одного торгового дома в другой переделать - переделают, уж будте спокойны... Это больницы, школы, садики долго строят , а торгашиство на Руси ныне процветает!!!