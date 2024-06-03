Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу

03 июня 2024, 15:24, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

Разрешение на строительство нового здания на месте барнаульского ЦУМа не выдавалось нынешнему владельцу, сообщили "Толку" в мэрии.

В администрации уточнили, что собственник здания не обращался за разрешением и не направлял уведомления о демонтаже существующего строения. Тем самым говорить о соблюдении всех юридических процедур и начале стройки на месте ЦУМа не приходится.

ЦУМ прекратил работу с 1 июня.

Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют построить современный деловой центр разной этажности.

Окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.