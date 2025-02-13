Бизнесмена Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда
Предпринимателю избрали новую меру пресечения
13 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"
Основателя российской IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда Йошкар-Олы, сообщает РЕН ТВ.
Предпринимателю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. На ходатайство следствия о домашнем аресте суд ответил отказом.
Ускову вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками на 20,5 млн рублей. Бизнесмен не считает себя виновным и связывает задержание с борьбой против застройки местных рощ.
Что известно об аресте Ускова и кто за него вступился, можно прочитать здесь.
10:23:55 13-02-2025
Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире.
10:31:51 13-02-2025
Гость (10:23:55 13-02-2025) Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире.... и самый независимый ))))
12:51:04 13-02-2025
Всё у человека хорошо было и это злит власть.
Счастье людей уничижает власть - лишает её сакра́льности.
12:59:40 13-02-2025
Ну если бы шум не подняли на федеральном уровне то никто бы его не выпустил.