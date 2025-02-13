НОВОСТИПроисшествия

Бизнесмена Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда

Предпринимателю избрали новую меру пресечения

13 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"
Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

Основателя российской IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда Йошкар-Олы, сообщает РЕН ТВ.

Предпринимателю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. На ходатайство следствия о домашнем аресте суд ответил отказом. 

Ускову вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками на 20,5 млн рублей. Бизнесмен не считает себя виновным и связывает задержание с борьбой против застройки местных рощ. 

Что известно об аресте Ускова и кто за него вступился, можно прочитать здесь.

суд громкое дело

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:23:55 13-02-2025

Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:31:51 13-02-2025

Гость (10:23:55 13-02-2025) Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире.... и самый независимый ))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:51:04 13-02-2025

Всё у человека хорошо было и это злит власть.
Счастье людей уничижает власть - лишает её сакра́льности.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:40 13-02-2025

Ну если бы шум не подняли на федеральном уровне то никто бы его не выпустил.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров