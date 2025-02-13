Бизнесмена Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда

Предпринимателю избрали новую меру пресечения

13 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

Основателя российской IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи в зале суда Йошкар-Олы, сообщает РЕН ТВ.

Предпринимателю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. На ходатайство следствия о домашнем аресте суд ответил отказом.

Ускову вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками на 20,5 млн рублей. Бизнесмен не считает себя виновным и связывает задержание с борьбой против застройки местных рощ.

Что известно об аресте Ускова и кто за него вступился, можно прочитать здесь.