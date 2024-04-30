Министр спорта Иван Нифонтов рассказал, когда в Барнауле достроят два ФОКа

Один из объектов откроют очень скоро

30 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: ФОК на улице Юрина в Барнауле

Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле достроят до конца 2024 года, об этом на коллегии Министерства спорта Алтайского края сообщил глава ведомства Иван Нифонтов. Изначально сдать спортивные объекты должны были еще осенью 2022-го. Однако из-за проблем в проектно-сметной документации и с подрядчиками сроки пришлось каждый раз переносить.

По словам Ивана Нифонтова, ФОК на улице Юрина, 197а (рядом со стадионом "Лабиринт") должны сдать в ближайшие месяцы. Там будут заниматься алтайские волейболисты, в том числе команда ВК "Университет". Объект готов уже на 98%. По последним данным, цена контракта составляет 179,8 млн рублей.

Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. Объект считается проблемным. Уже несколько раз сдвигались сроки его сдачи. Стоить арена будет также в районе 200 миллионов рублей. Иван Нифонтов заявил, что строительство спортобъекта должно завершиться к декабрю 2024 года.