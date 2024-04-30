НОВОСТИСпорт

Министр спорта Иван Нифонтов рассказал, когда в Барнауле достроят два ФОКа

Один из объектов откроют очень скоро

30 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: ФОК на улице Юрина в Барнауле
Фото: ФОК на улице Юрина в Барнауле

Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле достроят до конца 2024 года, об этом на коллегии Министерства спорта Алтайского края сообщил глава ведомства Иван Нифонтов. Изначально сдать спортивные объекты должны были еще осенью 2022-го. Однако из-за проблем в проектно-сметной документации и с подрядчиками сроки пришлось каждый раз переносить.

По словам Ивана Нифонтова, ФОК на улице Юрина, 197а (рядом со стадионом "Лабиринт") должны сдать в ближайшие месяцы. Там будут заниматься алтайские волейболисты, в том числе команда ВК "Университет". Объект готов уже на 98%. По последним данным, цена контракта составляет 179,8 млн рублей.

Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. Объект считается проблемным. Уже несколько раз сдвигались сроки его сдачи. Стоить арена будет также в районе 200 миллионов рублей. Иван Нифонтов заявил, что строительство спортобъекта должно завершиться к декабрю 2024 года.

Барнаул Спорт Хорошие новости строительство терминала

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:12:43 30-04-2024

Министр и Нифонтов просто две параллельные прямые. Которые в этой вселенной никогда не пересекутся. И кому же в голову такая идея пришла.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:28 30-04-2024

Гость (07:12:43 30-04-2024) Министр и Нифонтов просто две параллельные прямые. Которые в... Это Вопрос.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

07:34:08 30-04-2024

А он строитель? Хе-хе ... Сказал он...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:15 30-04-2024

А зам Министра ещё круче!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:27 30-04-2024

Тренер бы из Ивана огонь бы вышел. Но денежки важнее

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:50 30-04-2024

Гость (08:48:27 30-04-2024) Тренер бы из Ивана огонь бы вышел. Но денежки важнее... ]
Сначала надо карман натренировать ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:55 30-04-2024

К сожалению лично с министром не знаком, но иногда бывает так, на кого сразу не подумаешь, в последствии проявит себя самым сильным руководителем...!?
А то комментарии почитал... Все прям знатоки такие...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:12 01-05-2024

А что со стройкой возле Изумрудного, на Сибирском? Давнооо стоит заброшка.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:06 01-05-2024

Иван хороший парень. Не буду его оценивать как министра. Есть и покруче в Барнауле. И министры. И ректоры. И директоры тоже.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров