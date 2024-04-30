Министр спорта Иван Нифонтов рассказал, когда в Барнауле достроят два ФОКа
Один из объектов откроют очень скоро
30 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле достроят до конца 2024 года, об этом на коллегии Министерства спорта Алтайского края сообщил глава ведомства Иван Нифонтов. Изначально сдать спортивные объекты должны были еще осенью 2022-го. Однако из-за проблем в проектно-сметной документации и с подрядчиками сроки пришлось каждый раз переносить.
По словам Ивана Нифонтова, ФОК на улице Юрина, 197а (рядом со стадионом "Лабиринт") должны сдать в ближайшие месяцы. Там будут заниматься алтайские волейболисты, в том числе команда ВК "Университет". Объект готов уже на 98%. По последним данным, цена контракта составляет 179,8 млн рублей.
Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. Объект считается проблемным. Уже несколько раз сдвигались сроки его сдачи. Стоить арена будет также в районе 200 миллионов рублей. Иван Нифонтов заявил, что строительство спортобъекта должно завершиться к декабрю 2024 года.
07:12:43 30-04-2024
Министр и Нифонтов просто две параллельные прямые. Которые в этой вселенной никогда не пересекутся. И кому же в голову такая идея пришла.
11:05:28 30-04-2024
Гость (07:12:43 30-04-2024) Министр и Нифонтов просто две параллельные прямые. Которые в... Это Вопрос.
07:34:08 30-04-2024
А он строитель? Хе-хе ... Сказал он...
08:08:15 30-04-2024
А зам Министра ещё круче!!!
08:48:27 30-04-2024
Тренер бы из Ивана огонь бы вышел. Но денежки важнее
14:28:50 30-04-2024
Гость (08:48:27 30-04-2024) Тренер бы из Ивана огонь бы вышел. Но денежки важнее... ]
Сначала надо карман натренировать ...
14:39:55 30-04-2024
К сожалению лично с министром не знаком, но иногда бывает так, на кого сразу не подумаешь, в последствии проявит себя самым сильным руководителем...!?
А то комментарии почитал... Все прям знатоки такие...
10:03:12 01-05-2024
А что со стройкой возле Изумрудного, на Сибирском? Давнооо стоит заброшка.
16:17:06 01-05-2024
Иван хороший парень. Не буду его оценивать как министра. Есть и покруче в Барнауле. И министры. И ректоры. И директоры тоже.