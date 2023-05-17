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Строители нашли в барнаульском "Изумрудном" закопанную статую советских времен

Вероятно, её можно восстановить и установить в парке

17 мая 2023, 15:44, ИА Амител

Строители, которые занимаются реконструкцией парка "Изумрудный" в Барнауле, нашли закопанную гипсовую статую. Как рассказал в своём Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев, когда-то она находилась в парке.

"Посмотрим, удастся ли её восстановить и установить как память о советском прошлом парка", – добавил он.

Напомним, что в барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду недавно залитого пруда лодки, сапборды и катамараны. Как барнаульцы ринулись арендовать водный транспорт – в фоторепортаже amic.ru.

Барнаул Парк "Изумрудный" Находки

Комментарии 9

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Гость

15:56:05 17-05-2023

закопайте обратно не вы ее закапывали

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Элен без ребят

16:38:59 17-05-2023

непременно нужно восстановить. раньше в парке стояли шикарные статуи!

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Гость

17:03:48 17-05-2023

не надо восстанавливать, только парк более-менее современно выглядеть начинает, нет давайте опять гипсовых статуй наставим.. еще лебедей из покрышек давайте

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Гость

17:31:21 17-05-2023

Гость (17:03:48 17-05-2023) не надо восстанавливать, только парк более-менее современно ... Лебедей из покрышек не надо, а вот статую Сталина можно бы установить.

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Элен без ребят

19:35:18 17-05-2023

Гость (17:31:21 17-05-2023) Лебедей из покрышек не надо, а вот статую Сталина можно бы у... да! прям на входе, как оберег от разной либеральной и русофобской нечисти!

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Гость

21:44:52 21-05-2023

Гость (17:03:48 17-05-2023) не надо восстанавливать, только парк более-менее современно ... Очень современно, с церквой на входе! =)

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Владимир В.

07:27:13 18-05-2023

Ещё бы поискать закопанные в парке памятник И.В. Сталинк и гранитный обелиск,на котором было написано, что на месте обелиска будет установлен памятник расстрелянным в 1918 году большевиков и рабочих именно на месте обелиска.Такой обелиск точно был,т.к. мне поручили выступить на открытии от имени пионеров 40 ср. школы, сейчас гимназия № 40.Обелиск был установлен в углу парка около главного тогда входа на стадион.(Тогда он назывался стадион "Красное знамя.)

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Гость

11:08:00 18-05-2023

"Девушку с веслом" откопайте. И у пруда поставить...

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Гость

12:10:34 18-05-2023

"Мы лепили любовь, вышла — баба с веслом..."

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