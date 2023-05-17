Строители нашли в барнаульском "Изумрудном" закопанную статую советских времен

Вероятно, её можно восстановить и установить в парке

17 мая 2023, 15:44, ИА Амител













Фото: t.me/vvakaev и архивная фотография

Строители, которые занимаются реконструкцией парка "Изумрудный" в Барнауле, нашли закопанную гипсовую статую. Как рассказал в своём Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев, когда-то она находилась в парке.

"Посмотрим, удастся ли её восстановить и установить как память о советском прошлом парка", – добавил он.

Напомним, что в барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду недавно залитого пруда лодки, сапборды и катамараны. Как барнаульцы ринулись арендовать водный транспорт – в фоторепортаже amic.ru.