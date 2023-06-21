Блиновская выплатила 30 млн из почти миллиарда неуплаченных налогов

Слезы на заседании суда и признание вины не помогли ей — королева марафонов проведет еще месяц под домашним арестом

21 июня 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Королева марафонов Елена Блиновская выплатила 30 из 918 млн долга. Как сообщает Telegram-канал Shot, на заседании суда она расплакалась и просила разрешить ей иногда покидать свой особняк, чтобы посетить храм, выгулять собаку и отвести детей на игровую площадку.

Сейчас у Блиновской арестовано 35 иностранных счетов, а на имущество будет наложен арест. Кроме того, суд продлил домашний арест еще на месяц, до 26 июля.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов – использовав схему дробления бизнеса она уклонилась от уплаты на сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.