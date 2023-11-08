Объект уже начали готовить к сносу

08 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Кинотеатр "Искра"/ Фото предоставлено жителями Георгиева, 44

Со здания бывшего кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, в Индустриальном районе Барнаула начали снимать обшивку, сообщили amic.ru жители ближайшего дома на ул. Георгиева, 44. Здание сейчас активно готовят к демонтажу, который должен состояться в конце 2023 года.

"Будем демонтировать здание до каркаса"

Жители дома № 44 на ул. Георгиева, который стоит рядом со зданием бывшего кинотеатра "Искра", рассказали, что объект уже два дня готовят к сносу. Они заметили рядом с "Искрой" строительную технику (а именно – трактор) и увидели, что со строения убирают обшивку.

В компании "Мой Дом", которая планирует возводить на месте "Искры" апартаменты и офисный центр, сообщили, что они начали подготавливать объект к сносу. По словам представителя компании, работы начались после окончания сезона ярмарок. Сейчас проводится демонтаж до каркаса здания. Потом оно будет снесено. В данный момент компания согласовывает с администрацией границы забора, который будет ограждать место сноса.

"Сносить здание мы не сможем без забора. Поэтому пока мы просто делаем демонтаж обшивки как подготовку. Демонтаж планировали начать после окончания сезона ярмарок. А на этих выходных как раз прошла последняя в сезоне. Будем демонтировать здание до каркаса, а затем будет снос. Это планируется сделать до конца года", – пояснили в компании.

Отметим, что и ранее в организации рассказывали, что планируют начать процесс сноса здания 4 ноября, после окончания сезона продовольственных ярмарок.

Что касается трактора, который видели жители, то компания "Мой дом" технику на территорию пока не загоняла.

Подготовка к сносу кинотеатра "Искра" / Фото предоставлено жителями

Что там построят?

Напомним, что компания "Мой дом" планирует построить на месте кинотеатра "Искра" 17-этажную и 9-этажную башни, которые объединят общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями. Там будут продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Почему протестуют жители ближайших домов?

Проект возмутил жителей дома № 44 на ул. Георгиева, а также соседствующих с ним. Горожане считают, что строительство ухудшит техническое состояние их дома и новый комплекс создаст серьезную проблему с парковками, которых и так не хватает. 31 октября жители близлежащих домов даже провели собрание, на котором высказались против строительства и собрали больше 100 подписей.

В мэрии amic.ru рассказывали, что застройщик уже направил уведомление о сносе объекта, однако разрешение на строительство новых зданий пока не получил. В ближайшее время ему предстоит пройти градсовет и представить проект на суд архитекторов.