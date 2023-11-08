Близится снос. Обшивку начали снимать со здания бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле
Объект уже начали готовить к сносу
08 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев
Со здания бывшего кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, в Индустриальном районе Барнаула начали снимать обшивку, сообщили amic.ru жители ближайшего дома на ул. Георгиева, 44. Здание сейчас активно готовят к демонтажу, который должен состояться в конце 2023 года.
"Будем демонтировать здание до каркаса"
Жители дома № 44 на ул. Георгиева, который стоит рядом со зданием бывшего кинотеатра "Искра", рассказали, что объект уже два дня готовят к сносу. Они заметили рядом с "Искрой" строительную технику (а именно – трактор) и увидели, что со строения убирают обшивку.
В компании "Мой Дом", которая планирует возводить на месте "Искры" апартаменты и офисный центр, сообщили, что они начали подготавливать объект к сносу. По словам представителя компании, работы начались после окончания сезона ярмарок. Сейчас проводится демонтаж до каркаса здания. Потом оно будет снесено. В данный момент компания согласовывает с администрацией границы забора, который будет ограждать место сноса.
"Сносить здание мы не сможем без забора. Поэтому пока мы просто делаем демонтаж обшивки как подготовку. Демонтаж планировали начать после окончания сезона ярмарок. А на этих выходных как раз прошла последняя в сезоне. Будем демонтировать здание до каркаса, а затем будет снос. Это планируется сделать до конца года", – пояснили в компании.
Отметим, что и ранее в организации рассказывали, что планируют начать процесс сноса здания 4 ноября, после окончания сезона продовольственных ярмарок.
Что касается трактора, который видели жители, то компания "Мой дом" технику на территорию пока не загоняла.
Что там построят?
Напомним, что компания "Мой дом" планирует построить на месте кинотеатра "Искра" 17-этажную и 9-этажную башни, которые объединят общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями. Там будут продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
Почему протестуют жители ближайших домов?
Проект возмутил жителей дома № 44 на ул. Георгиева, а также соседствующих с ним. Горожане считают, что строительство ухудшит техническое состояние их дома и новый комплекс создаст серьезную проблему с парковками, которых и так не хватает. 31 октября жители близлежащих домов даже провели собрание, на котором высказались против строительства и собрали больше 100 подписей.
В мэрии amic.ru рассказывали, что застройщик уже направил уведомление о сносе объекта, однако разрешение на строительство новых зданий пока не получил. В ближайшее время ему предстоит пройти градсовет и представить проект на суд архитекторов.
07:18:40 08-11-2023
Все уже решено, товарищи...
07:35:08 08-11-2023
Я же говорила. Больше пыхтели противники. получите.
08:13:54 08-11-2023
Ха-ха-ха! Кто там митинговал и пикетировал? Это вам за то, что на выборы не ходите.
08:39:51 08-11-2023
Гость (08:13:54 08-11-2023) Ха-ха-ха! Кто там митинговал и пикетировал? Это вам за то, ч... А вы считаете, что там действительно кого-то выбирают, на выборах-то? Про 146% ничего не слышали?
09:00:53 08-11-2023
Гость (08:39:51 08-11-2023) А вы считаете, что там действительно кого-то выбирают, на вы... Я Томенко выбирал, я его постоянно вижу На лыжне здоровья, в Оби, на Хоккее, на мероприятиях города и региона Может с дивана пора встать?
11:07:19 08-11-2023
Гость (09:00:53 08-11-2023) Я Томенко выбирал, я его постоянно вижу На лыжне здоровья, в... А это у вас был главный критерий выбора ,что вы его видели на лыжне здоровья?Не кажется ли вам что этого весьма мало?Надо ведь ещё и жить интересами населения.
11:49:59 08-11-2023
Гость (08:13:54 08-11-2023) Ха-ха-ха! Кто там митинговал и пикетировал? Это вам за то, ч... Как раз, кто против ходят на выборы .....
15:14:32 08-11-2023
Гость (11:49:59 08-11-2023) Как раз, кто против ходят на выборы ..... ... Что то кого не послушаешь, все недовольны и все против. И те кто против на выборы ходят. Откуда тогда берутся эти 70 и 146 %
08:19:24 08-11-2023
Капиталисты плевать хотели на народ и его мнение.
08:35:28 08-11-2023
Человек (08:19:24 08-11-2023) Капиталисты плевать хотели на народ и его мнение.... Ага. В Союзе, можно подумать, мнение народа спрашивали.
10:38:47 08-11-2023
Гость (08:35:28 08-11-2023) Ага. В Союзе, можно подумать, мнение народа спрашивали. ... А тогда и не было смысла. Потому, что строили для ПРОСТЫХ людей. А новая власть все ГОСТы, СанПины, ТУ и ТМ отменили. Раньше Барнаул называли город-сад, а сейчас?
08:27:20 08-11-2023
Наконец то разберут это постсоветское безобразие.
08:48:41 08-11-2023
Гость (08:27:20 08-11-2023) Наконец то разберут это постсоветское безобразие.... Почему постсоветское? Оно построено в советское время и довольно успешно функционировало. А вот в постсоветское время ему не смогли (или не захотели по "определенным" причинам) дать ума.
08:39:52 08-11-2023
Там и так парковок нет, а теперь что будет?
08:53:24 08-11-2023
Вот и славненько.
08:58:53 08-11-2023
...А Васька слушал, да кушал (это про администрацию) Сходить "по большому" хотели они на мнение людей
09:02:37 08-11-2023
То что вы минусуете уже ничего не исправит))))))))))))))))))
09:55:11 08-11-2023
Гость (09:02:37 08-11-2023) То что вы минусуете уже ничего не исправит))))))))))))))))))... Посмеемся когда на середине работ запретят стройку. Вгонят девелопера в банкротство!
11:01:30 08-11-2023
Гость (09:02:37 08-11-2023) То что вы минусуете уже ничего не исправит))))))))))))))))))... Не надо преждевременных выводов.Однажды может измениться всё -пути Господни неисповедимы.
09:16:46 08-11-2023
"до основания, а затем"...разбить там сквер .
09:56:34 08-11-2023
Разрешение на демонтаж нет, самое время блокировать работу наглого застройщика.
10:27:07 08-11-2023
Здание бывшего кинотеатра продано, и собственник имеет право делать с ним что угодно. А вот если он начнет стройку без соответствующего разрешения на строительство, вот тогда и пикеты устраивайте.
11:47:02 08-11-2023
Гость (10:27:07 08-11-2023) Здание бывшего кинотеатра продано, и собственник имеет право... Вы о чем? Застройщик уже без разрешения на строительство продает офисы в этом здании.. Каким образом это здание вдруг ушло в частные руки никого не интересует... То, что было построено нашими предками для всех, и могло приносить пользу всему народу будет уничтожено... Вот уж поистине: у рабов отбирают золото , и взамен дают стеклянные бусики...А они и рады. Собственник не дом строит себе за городом, а пытается возвести на старых ржавых коммуникациях 17 этажный объект., нарушая все возможные нормы.. .
15:02:19 08-11-2023
гость (11:47:02 08-11-2023) Вы о чем? Застройщик уже без разрешения на строительство про... Каким образом ушло в частные руки вы можете интересоваться до посинения. Есть только один способ - судебное оспаривание приватизации.
14:15:59 08-11-2023
разрешение на строительство новых зданий пока не получил ---- а сносить получается можно без разрешения
14:21:56 08-11-2023
Гость (14:15:59 08-11-2023) разрешение на строительство новых зданий пока не получил ---... Собственник имеет право осуществлять любые манипуляции со своей частной собственностью.
16:04:27 08-11-2023
В своё время был скандальчик, как профсоюз не хотел, чтобы у Каца кинотеатр был в этом здании. После этого жизнь в этом месте умерла