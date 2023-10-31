Барнаульцы собирают подписи против строительства ЖК на месте бывшей "Искры"

Горожане отправляют застройщика за аэропорт и просят не трогать Сулиму

31 октября 2023, 18:55, ИА Амител

Жители Барнаула выступили против строительства ЖК на месте бывшего кинотеатра "Искра". Люди собрали уже больше 100 подписей и не планируют останавливаться.

Одна из активисток, Наталья Стародубова, отметила, что сейчас люди гуляют по аллее и радуются ей, а в освободившемся здании можно сделать центр детского творчества.

"Есть место за аэропортом, идите туда стройте, а Сулиму не трогайте. Это наша старая Сулима, мы хотим видеть ее нарядной. Мы столько эти деревья сажали, ухаживали за ними", – посетовала горожанка.

Еще один местный житель, Леонид Парфильевич, отметил, что жители соседнего дома будут жить в постоянной тени, а транспортная сеть, которая и так загружена, станет еще более загруженной.

"У меня полный протест. Здание старше вас, уберите от него руки, это уже история города", – добавил молодой человек, вышедший поддержать жителей района.

Напомним, что "живой комплекс" с аналогичным названием, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу.

Жители соседнего дома по адресу Георгиева, 44, выступают против и всеми силами хотят остановить реализацию проекта. У барнаульцев много претензий.

Власти краевой столицы разрешение на строительство пока не дали. Говорят, что проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил.

Подробнее о ситуации вокруг дома, который пока есть только в планах, в нашем материале.