Барнаульцы собирают подписи против строительства ЖК на месте бывшей "Искры"
Горожане отправляют застройщика за аэропорт и просят не трогать Сулиму
31 октября 2023, 18:55, ИА Амител
Жители Барнаула выступили против строительства ЖК на месте бывшего кинотеатра "Искра". Люди собрали уже больше 100 подписей и не планируют останавливаться.
Одна из активисток, Наталья Стародубова, отметила, что сейчас люди гуляют по аллее и радуются ей, а в освободившемся здании можно сделать центр детского творчества.
"Есть место за аэропортом, идите туда стройте, а Сулиму не трогайте. Это наша старая Сулима, мы хотим видеть ее нарядной. Мы столько эти деревья сажали, ухаживали за ними", – посетовала горожанка.
Еще один местный житель, Леонид Парфильевич, отметил, что жители соседнего дома будут жить в постоянной тени, а транспортная сеть, которая и так загружена, станет еще более загруженной.
"У меня полный протест. Здание старше вас, уберите от него руки, это уже история города", – добавил молодой человек, вышедший поддержать жителей района.
Напомним, что "живой комплекс" с аналогичным названием, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу.
Жители соседнего дома по адресу Георгиева, 44, выступают против и всеми силами хотят остановить реализацию проекта. У барнаульцев много претензий.
Власти краевой столицы разрешение на строительство пока не дали. Говорят, что проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил.
Подробнее о ситуации вокруг дома, который пока есть только в планах, в нашем материале.
19:12:48 31-10-2023
Да хоть мильон подписей. Все решено.
19:16:30 31-10-2023
Речной не отстояли , и тут не услышат. Экономика устроена по принципу семибанкирщины, когда рост ВВП обеспечивается выданными ипотеками и кредитами, а не созданием производств!
21:36:26 31-10-2023
С таким же успехом собственники Искры могут собирать подписи, что им не нравится, мешает развитию, соседство приносит убытки, рядом стоящий дом Георгиева,44 и просят его снести. Юридических оснований столько же)))
21:49:14 02-11-2023
Гость (21:36:26 31-10-2023) С таким же успехом собственники Искры могут собирать подписи... Собирают подписи чтобы он уменьшил этажность строительства... Наш дом итак рушится.... Посмотрела бы на вас, если бы рядом с вашим трескавшим домам стали бы строить... Обязательно надо вместо мелкого здания возвести высотки?... Вы кроме себя, о других подумайте...
22:03:06 02-11-2023
Гость (21:36:26 31-10-2023) С таким же успехом собственники Искры могут собирать подписи... Ну пусть потягаются? Смотрю умников купленных за деньги до фига.
08:21:32 01-11-2023
Видимо жильцы вокруг бара космос бывший кинотеатр искра, привыкли к ночным разборкам пьяной гоп компании и постоянному караоке, что против строительства. оно и понятно, днем отдохнуть не дадут, а ночью оральня. верно подметили выше, все решено и никто не спросит, снесут караоке бар и построят то что им нужно. вот лучше собирали бы подписи на закрытие всех пивнушек, а то постоянно рядом с 16 м домом по ул георгиева слышны разборки. Сегодня ночью кого-то чуть не порезали, вот за это топите а не за застройку на месте искры.
21:50:11 02-11-2023
Парень (08:21:32 01-11-2023) Видимо жильцы вокруг бара космос бывший кинотеатр искра, при... Ниразу не была разборок
08:27:09 01-11-2023
наивные люди,думают,что шерифа волнуют проблемы туземцев.
20:47:38 01-11-2023
Гость (08:27:09 01-11-2023) наивные люди,думают,что шерифа волнуют проблемы туземцев.... В оригинале в пословице - Не туземцев, а негров.
09:23:18 01-11-2023
Есть встречное предложение к жильцам инициаторам,-"А давайте из вашей 9-ти этажки ЦДТ сделаем!?" ЗЫ: и я не собственник и даже не его представитель, я просто горожанин который уважает право частной собственности и не говорю другим что им делать с их собственностью!
21:53:04 02-11-2023
Гость (09:23:18 01-11-2023) Есть встречное предложение к жильцам инициаторам,-"А давайте... Конечно не говорите сами ни разу в такой ситуации не были... Мы не в доме просим делать цдю... Это не сравнимо, что вы говорите
22:04:09 02-11-2023
Гость (09:23:18 01-11-2023) Есть встречное предложение к жильцам инициаторам,-"А давайте... А может вы хотите жить в доме на Георгиева, 44? Давайте поменяется квартирами, будете смотреть в бетонную стену 17-ти этажного дом.
11:51:19 01-11-2023
Где поставить подпись?
18:54:26 01-11-2023
1) надо бы собрать подписи и выгнать пивососки из жилых домов пусть в поля уезжают. 2) Хорошая идея построить я за!
18:55:41 01-11-2023
1) надо бы собрать подписи и выгнать пивососки из жилых домов пусть в поля уезжают. 2) Хорошая идея построить я за!
19:29:37 01-11-2023
Интересно, сколько заплатили инициаторам, чтобы протестовать... А в место "кальянной" и "бара с микрофоном" было что-то полезное и очень даже красивое судя по фото... П.С. всегда мечтал жить именно на сулиме буду внимательно следить за развитием проекта, очень уж хочется жить в красивом месте и новом доме!
21:54:07 02-11-2023
Александр (19:29:37 01-11-2023) Интересно, сколько заплатили инициаторам, чтобы протестовать... Интересно, а сколько Вам заплатили за эту хвалебную оду... Никто из жителей и не выступает за сохранение пивных . Все были бы рады только , если бы в здании появились спортзалы, детские секции, Смешно, когда люди , не разобравшись в сути вопроса, дают комментарии.. Сегодня половину Сулимы перекопали из -за аварии на коммуникациях. Сети изношены на 70%, за 30 последних лет никто из частных владельцев их не модернизировал. Приезжайте, заселяйтесь в 17-этажку , мы с удовольствием понаблюдаем, как Вам будет здесь замечательно. Никто не против разумного строительства в пределах допустимых норм. А когда эти нормы нарушаются, ничем хорошим это не заканчивается. Всех благ Вам, будущий житель великолепного комплекса...
21:57:25 02-11-2023
Александр (19:29:37 01-11-2023) Интересно, сколько заплатили инициаторам, чтобы протестовать... С головой дружите?... Дом 44 весь трещит по швам, садику свет перекроют и снимут к чертям площадь... Где улучшение? Для кого?... Ну точно не для людей живущих рядом... Вы почему только о себе думаете? Это вам оплатили за грязь, что пишите.
07:47:13 03-11-2023
Гость (21:57:25 02-11-2023) садику свет перекроют с каких пор строение с севера перекрывает свет? 44 дом садику с утра свет перекрывает, а 51 вечером. снести их! т.б. 44 и так разваливаться начал
22:01:45 02-11-2023
Александр (19:29:37 01-11-2023) Интересно, сколько заплатили инициаторам, чтобы протестовать... Так иди и построй новый дом и живи. А тут офисы строить собираются. Ты что решил жить в офисе?
21:47:52 02-11-2023
Бессовестные комментаторы,сразу видны гнилые душонки . Жители реально от души защищают свой любимый дом и площадь и район. Люди оксзались в сложной ситуации ,когда против них деньги и власть,но стараются отстоять. Им благодарность . Они свою безопасность и безопасность детей защищают.. А эти глумятся. Всем воздастся по заслугам неприменно,просто всему свое время. Тчжелое время сейчас ,затмили деньги всем глаза,продажные стали . НО нет в гробу карманов7 !Уйдет каждый с одним багажом- своей совестью ,делами и помыслами в отношении к другим. Их бы на место этих жителей. А то,что не гавкать ,когда своей шкуры не касается.
22:09:39 02-11-2023
За аэропорт идите и стройте, правильно вам предложили. А историческую Искру города не трогайте и площадь тоже.