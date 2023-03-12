Блогер Гоблин получил от государства 19,2 млн рублей на "Вечерний излучатель"

Проект должен будет "формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению"

12 марта 2023, 10:37, ИА Амител

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Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, получил от государства грант в размере 19,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор "гоблинской" озвучки будет производить программу "Вечерний излучатель".

"Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", – сказано в сообщении на сайте фонда культурных инициатив.

Всего грантовую поддержку в 2023 году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Деньги выделили, например, проектам с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Теодора Курентзиса.