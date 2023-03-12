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Блогер Гоблин получил от государства 19,2 млн рублей на "Вечерний излучатель"

Проект должен будет "формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению"

12 марта 2023, 10:37, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, получил от государства грант в размере 19,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор "гоблинской" озвучки будет производить программу "Вечерний излучатель". 

"Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", – сказано в сообщении на сайте фонда культурных инициатив.

Всего грантовую поддержку в 2023 году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Деньги выделили, например, проектам с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Теодора Курентзиса.

Комментарии 23

  • Это хорошо. Дим Юрич имеет что сказать.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Заслуженно. Мои поздравления
    12 марта, Гость   Ответить
  • Распил государственных денег, эффект будет нулевой, рейтинги просмотров на уровне 0.5%. Власть закрывают независимые интересные СМИ, вместо этого выделяют миллионы рублей на туфту.
    12 марта, Гость   Ответить
  • мое почтение Дим Юричу!
    12 марта, Гость   Ответить
  • Смотрел его обсуждения произведения Булгакова "Собачье сердце". Оказывается профессор Преображенский отрицательный персонаж, защитник педофилов, а Швондер наоборот - следит за домом, поет песни в хоре, собирает деньги детям. В 90-е это произведение воспринималось не так :)
    12 марта, Гость   Ответить
  • На благое дело!
    12 марта, Гость   Ответить
  • У мацуева денег мало? От армии в лондон сбегал.
    12 марта, Гость   Ответить
  • выжигатель мозгов
    12 марта, Гость   Ответить
  • "Вечерний излучатель" - господи боже, даже напрягаться с названием не стал....кто в теме, тот поймет
    12 марта, Гость   Ответить
  • Солнце скрылось в облачках, появился дон в очках. Моё почтение.
    12 марта, Гость   Ответить
  • У ифантилов бомбануло.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Правильней бы было организовать конкурс среди блогеров, которые уже работают в нужном направлении, поставить задачу, определить срок, а по результату оценить деятельность, а затем уже распределить вознаграждение, можно даже среди нескольких. Авансовые платежи они непрозрачны при распределении, не стимулируют человека работать лучше, в общем, больше вреда, чем пользы.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это какие интересные независимые? Типа медузы и радио дождь? Вы батенька не крыса западная случаем?
    13 марта, Гость   Ответить
  • а кто этот фуфел смотреть будет?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Нравственные ориентиры тож можно по-разному излучать. Вот, например, как они с Бекмамбетовым нахваливали "Девятаева", а ведь по сути мерзопакостный фильм - всё великое противостояние Руси-России сатанинско-фашисткому Западу свелось к личным разборкам двух героев, кто там кого из них предал. Надо ж не только на красивую обертку смотреть, надо и глубоко в смыслах разбираться.
    13 марта, Гость   Ответить
  • а кто этот фуфел смотреть будет? **** У Пучкова только на ютюб-канале было более миллиона подписчиков.
    13 марта, Гость   Ответить
  • еще один продался
    13 марта, Гость   Ответить
  • "Дементий! Тащи свиней!" (с)
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вот этот матершинник будет "формировать нравственные ориентиры"? Еще алкаша с лавки для этого привлеките...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Правильно выделили. Дело говорит Гоблин, с пониманием и доступным языком.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и Клим Саныча
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаю
    14 марта, Гость   Ответить
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