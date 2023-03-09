Фильм "Нюрнберг" за первый уикенд заработал больше 100 миллионов рублей

Премьера картины состоялась 2 марта

09 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Нюрнберг" (2023)

Историческая драма "Нюрнберг" за первый уикенд заработала в прокате 102,8 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.

Премьера фильма состоялась 2 марта. В основу его сюжета легла книга Александра Звягинцева "На веки вечные". Действие разворачивается спустя полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над нацистскими преступниками.

Режиссёром картины выступил Николай Лебедев. Главные роли исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и другие.