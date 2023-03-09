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Фильм "Нюрнберг" за первый уикенд заработал больше 100 миллионов рублей

Премьера картины состоялась 2 марта

09 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Нюрнберг" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг" (2023)

Историческая драма "Нюрнберг" за первый уикенд заработала в прокате 102,8 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.

Премьера фильма состоялась 2 марта. В основу его сюжета легла книга Александра Звягинцева "На веки вечные". Действие разворачивается спустя полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над нацистскими преступниками.

Режиссёром картины выступил Николай Лебедев. Главные роли исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и другие.

Комментарии 6

  • Не было бы бездаря Безрукова сходил бы обязательно
    09 марта, Гость   Ответить
  • Какой такой еще "уикенд"?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Если запретить показывать ВСЕ фильмы в кинотеатрах и оставить только СВОИ типа чебургена и этого.. то конечно куда еще народу идти? Это называется добровольно-принудительно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • такой еще "уикенд" - может Джон Уик в теме)))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Если запретить показывать ВСЕ фильмы в кинотеатрах и оставить только СВОИ------- больше стони про полимеры! кто запретил показывать иностранные фильмы? дату и номер закона/постановления или еще чего нибудь аналогичного, что запрещает показ. или мирдверьмяч
    10 марта, Гость   Ответить
  • а что значит выражение "мирдверьмяч"?
    12 марта, Гость   Ответить
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