Блогер Никита Ефремов получил три года условно за финансирование ФБК
Изначально ему грозило до восьми лет лишения свободы
11 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
Московский областной суд приговорил к трем годам условно блогера и основателя сети магазинов кроссовок Nikita Efremov Никиту Ефремова* за финансирование экстремистской деятельности. Его признали виновным в ежемесячных переводах средств запрещенному в России Фонду борьбы с коррупцией (ФБК**) с августа 2021 по февраль 2022 года.
Суд согласился с доводами обвинения о том, что Ефремов подключил функцию автоматического списания и семь раз перевел деньги организации, признанной экстремистской. Сам предприниматель частично признал вину, но утверждал, что лишь на допросе узнал о запрете любой деятельности, связанной с ФБК.
Ефремова задержали в августе 2025 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Турции. Ему грозило до восьми лет лишения свободы, однако суд назначил условный срок с трехлетним испытательным периодом. Приговор еще не вступил в силу.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
Надо было суровее заказать этого блогера за финансирование запрещённого фонда по борьбе с коррупцией. Прям лет десять каторги было бы самое то. А если он параллельно ещё финансировал фонд защиты прав граждан - тогда пятнашка как с куста.
11:03:13 11-12-2025
Гость (09:33:50 11-12-2025) Надо было суровее заказать этого блогера за финансирование з...
Судя по реакции, не твоё ли воровство вывел на чистую воду ФБК?
14:45:12 11-12-2025
Гость (11:03:13 11-12-2025) Судя по реакции, не твоё ли воровство вывел на чистую во... это был сарказм...