Блогер Никита Ефремов получил три года условно за финансирование ФБК

Изначально ему грозило до восьми лет лишения свободы

11 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Московский областной суд приговорил к трем годам условно блогера и основателя сети магазинов кроссовок Nikita Efremov Никиту Ефремова* за финансирование экстремистской деятельности. Его признали виновным в ежемесячных переводах средств запрещенному в России Фонду борьбы с коррупцией (ФБК**) с августа 2021 по февраль 2022 года.

Суд согласился с доводами обвинения о том, что Ефремов подключил функцию автоматического списания и семь раз перевел деньги организации, признанной экстремистской. Сам предприниматель частично признал вину, но утверждал, что лишь на допросе узнал о запрете любой деятельности, связанной с ФБК.

Ефремова задержали в августе 2025 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Турции. Ему грозило до восьми лет лишения свободы, однако суд назначил условный срок с трехлетним испытательным периодом. Приговор еще не вступил в силу.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России