Блогера Никиту Ефремова задержала полиция по делу об экстремизме

Его подозревают в финансировании ФБК*

19 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Никита Ефремов, блогер и основатель популярного кроссовочного бренда Nikita Efremov, был задержан правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево при возвращении из Турции, сообщает Shot.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статье 282 (финансирование экстремистской деятельности), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. По данным источников, задержание связано с подозрением в финансировании ФБК*, признанного в России экстремистским.

Накануне суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Это не первый скандал, связанный с именем Ефремова. Ранее в его московских шоу-румах было изъято около 5000 пар кроссовок после многочисленных жалоб покупателей на продажу контрафактной продукции.

Несмотря на это, бизнесмен продолжал расширять свою сеть и даже открыл магазин в престижном торговом центре Дубая. Теперь же предпринимателю предстоит отвечать перед законом по гораздо более серьезному обвинению.

*Признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в России