Блогер Никита Ефремов внесен в реестр террористов и экстремистов
Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности
10 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
Основатель сети магазинов кроссовок Никита Ефремов включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает РБК.
Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, возбужденное в отношении него за переводы денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Организация признана в России экстремистской и запрещена.
По данным следствия, Ефремов переводил средства ФБК в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, "являясь противником действующих органов власти". Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции. Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Никита Ефремов начал бизнес в середине 2010-х с перепродажи кроссовок Yeezy, позднее создал собственный бренд. На сегодняшний день его сеть включает магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.
В 2023 году бизнес Ефремова сталкивался с проверками по подозрению в продаже контрафакта, но уголовное дело не было возбуждено после экспертиз, подтвердивших оригинальность продукции.
08:42:57 10-09-2025
смешно
09:34:37 10-09-2025
Гость (08:42:57 10-09-2025) смешно... Ага, не знал ни его, а уж, тем более, его бренда.
Балансы рулят, но у нас только подделки.
11:00:11 10-09-2025
Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции --- как то он самоуверенно вернулся
12:12:34 10-09-2025
Гость (11:00:11 10-09-2025) Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении ... Да не только он.
12:11:25 10-09-2025
Понаделали бы закрытых ящичков со щелью сверху в виде копилок и развесили бы их в людных местах. А сверху табличку :"Для борьбы с коррупцией".И не было бы таких недоразумений.