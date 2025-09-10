Блогер Никита Ефремов внесен в реестр террористов и экстремистов

Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности

10 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Основатель сети магазинов кроссовок Никита Ефремов включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает РБК.

Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, возбужденное в отношении него за переводы денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Организация признана в России экстремистской и запрещена.

По данным следствия, Ефремов переводил средства ФБК в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, "являясь противником действующих органов власти". Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции. Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Никита Ефремов начал бизнес в середине 2010-х с перепродажи кроссовок Yeezy, позднее создал собственный бренд. На сегодняшний день его сеть включает магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.

В 2023 году бизнес Ефремова сталкивался с проверками по подозрению в продаже контрафакта, но уголовное дело не было возбуждено после экспертиз, подтвердивших оригинальность продукции.