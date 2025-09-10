НОВОСТИОбщество

Блогер Никита Ефремов внесен в реестр террористов и экстремистов

Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности

10 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Основатель сети магазинов кроссовок Никита Ефремов включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает РБК.

Поводом стало уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, возбужденное в отношении него за переводы денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Организация признана в России экстремистской и запрещена.

По данным следствия, Ефремов переводил средства ФБК в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, "являясь противником действующих органов власти". Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции. Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Никита Ефремов начал бизнес в середине 2010-х с перепродажи кроссовок Yeezy, позднее создал собственный бренд. На сегодняшний день его сеть включает магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.

В 2023 году бизнес Ефремова сталкивался с проверками по подозрению в продаже контрафакта, но уголовное дело не было возбуждено после экспертиз, подтвердивших оригинальность продукции.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:42:57 10-09-2025

смешно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:37 10-09-2025

Гость (08:42:57 10-09-2025) смешно... Ага, не знал ни его, а уж, тем более, его бренда.
Балансы рулят, но у нас только подделки.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:11 10-09-2025

Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции --- как то он самоуверенно вернулся

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:34 10-09-2025

Гость (11:00:11 10-09-2025) Задержание произошло в аэропорту Шереметьево по возвращении ... Да не только он.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:25 10-09-2025

Понаделали бы закрытых ящичков со щелью сверху в виде копилок и развесили бы их в людных местах. А сверху табличку :"Для борьбы с коррупцией".И не было бы таких недоразумений.

  -8 Нравится
Ответить
