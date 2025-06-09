В Барнауле из-за ливня аварийно отключили светофоры на 12 участках
Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность
09 июня 2025, 09:45, ИА Амител
В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник утром, 9 июня, осуществлено аварийное отключение светофорных объектов на 12 участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия.
Светофоры отключили на следующих участках:
- пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
- Змеиногорский тракт, 27 (телецентр);
- ул. Матросова, 10;
- пр. Ленина – ул. Ползунова;
- ул. Северо-Западная, 222;
- пр. Ленина – ул. Профинтерна;
- Павловский тракт – ул. Трактовая;
- ул. Трактовая, 88;
- ул. Гоголя – ул. Максима Горького;
- ул. Новосибирская, 22;
- ул. Малахова – ул. Петра Сухова;
- пл. Октября.
"Специалистами осуществляются аварийно-восстановительные работы для возобновления работоспособности светофорных объектов", – говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.
В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня. В первую очередь провели работу по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.
11:38:51 09-06-2025
Уличные (!) светофоры, которые не видели технического обслуживания, потушил ливень. А что у нас с электричеством и со всеми городскими системами жизнеобеспечения? Главы города хватает только на поздравления с праздниками?
11:53:02 09-06-2025
У нас на Рассвете лучше бы его и не включали. Стоишь и минуту ждешь, машин уже нет. А потом быстро-быстро нужно перейти дорогу.
12:52:04 09-06-2025
Наверно у светофоров все скрутки на синей изоленте? Без гидроизоляции?