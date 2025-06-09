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В Барнауле из-за ливня аварийно отключили светофоры на 12 участках

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность

09 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org
Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник утром, 9 июня, осуществлено аварийное отключение светофорных объектов на 12 участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Светофоры отключили на следующих участках:

  • пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
  • Змеиногорский тракт, 27 (телецентр);
  • ул. Матросова, 10;
  • пр. Ленина – ул. Ползунова;
  • ул. Северо-Западная, 222;
  • пр. Ленина – ул. Профинтерна;
  • Павловский тракт – ул. Трактовая;
  • ул. Трактовая, 88;
  • ул. Гоголя – ул. Максима Горького;
  • ул. Новосибирская, 22;
  • ул. Малахова – ул. Петра Сухова;
  • пл. Октября.

"Специалистами осуществляются аварийно-восстановительные работы для возобновления работоспособности светофорных объектов", – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.

В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня. В первую очередь провели работу по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.

Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 3

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Гость

11:38:51 09-06-2025

Уличные (!) светофоры, которые не видели технического обслуживания, потушил ливень. А что у нас с электричеством и со всеми городскими системами жизнеобеспечения? Главы города хватает только на поздравления с праздниками?

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Гость

11:53:02 09-06-2025

У нас на Рассвете лучше бы его и не включали. Стоишь и минуту ждешь, машин уже нет. А потом быстро-быстро нужно перейти дорогу.

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Гость

12:52:04 09-06-2025

Наверно у светофоров все скрутки на синей изоленте? Без гидроизоляции?

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