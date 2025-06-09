В Барнауле из-за ливня аварийно отключили светофоры на 12 участках

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность

09 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник утром, 9 июня, осуществлено аварийное отключение светофорных объектов на 12 участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Светофоры отключили на следующих участках:

пр. Строителей – ул. Челюскинцев;

Змеиногорский тракт, 27 (телецентр);

ул. Матросова, 10;

пр. Ленина – ул. Ползунова;

ул. Северо-Западная, 222;

пр. Ленина – ул. Профинтерна;

Павловский тракт – ул. Трактовая;

ул. Трактовая, 88;

ул. Гоголя – ул. Максима Горького;

ул. Новосибирская, 22;

ул. Малахова – ул. Петра Сухова;

пл. Октября.

"Специалистами осуществляются аварийно-восстановительные работы для возобновления работоспособности светофорных объектов", – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.

В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня. В первую очередь провели работу по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.