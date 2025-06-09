В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня
В работе задействовано 72 человека и 20 единиц техники
09 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Вечером 8 июня в результате сильного ливня в Барнауле подтопило ряд участков дорог, жилых домов и административных зданий. Кроме того, из-за сильного потока воды были сорваны люки колодцев. Последствия непогоды устраняют дорожные бригады. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.
В первую очередь была проведена работа по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.
В нескольких районах города зафиксировали локальные нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняли бригады энергетиков Пригородных РЭС.
Спасатели МЧС и ГОЧС по заявкам жителей всю ночь откачивали воду с дворовых территорий и подвалов.
9 июня последствия ливня продолжают ликвидировать 72 человека и 20 единиц техники.
В мэрии напоминают: по вопросам, связанным с последствиями разгула стихии, необходимо обращаться по телефонам дежурных в администрациях районов Барнаула:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Центральный район – 63-08-25;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- ЕДДС г. Барнаула – 299-198.
Ранее барнаульцы делились кадрами "поплывшего" города в социальных сетях. Так, очевидцы сняли погруженные в воду автомобили, вставшие из-за непогоды трамваи, и "потоп" на Старом базаре. Кроме того, из-за сильного ливня в Барнауле пришлось перекрыть движение на нескольких участках:
- улица Попова – Павловский тракт;
- улица Малахова – Павловский тракт;
- улица Партизанская – улица Челюскинцев;
- улица Партизанская – проспект Красноармейский;
- проспект Строителей в районе остановки "Озерная";
- улица Попова;
- улица Антона Петрова в районе улицы Островского.
10:38:58 09-06-2025
Каждый год одно и тоже🙄Где ливневая канализация???