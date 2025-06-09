НОВОСТИОбщество

В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня

В работе задействовано 72 человека и 20 единиц техники

09 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Вечером 8 июня в результате сильного ливня в Барнауле подтопило ряд участков дорог, жилых домов и административных зданий. Кроме того, из-за сильного потока воды были сорваны люки колодцев. Последствия непогоды устраняют дорожные бригады. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.

В первую очередь была проведена работа по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.

В нескольких районах города зафиксировали локальные нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняли бригады энергетиков Пригородных РЭС.

Спасатели МЧС и ГОЧС по заявкам жителей всю ночь откачивали воду с дворовых территорий и подвалов.

9 июня последствия ливня продолжают ликвидировать 72 человека и 20 единиц техники.

В мэрии напоминают: по вопросам, связанным с последствиями разгула стихии, необходимо обращаться по телефонам дежурных в администрациях районов Барнаула:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • ЕДДС г. Барнаула – 299-198.

Ранее барнаульцы делились кадрами "поплывшего" города в социальных сетях. Так, очевидцы сняли погруженные в воду автомобили, вставшие из-за непогоды трамваи, и "потоп" на Старом базаре. Кроме того, из-за сильного ливня в Барнауле пришлось перекрыть движение на нескольких участках: 

  • улица Попова – Павловский тракт;
  • улица Малахова – Павловский тракт;
  • улица Партизанская – улица Челюскинцев;
  • улица Партизанская  – проспект Красноармейский;
  • проспект Строителей в районе остановки "Озерная";
  • улица Попова;
  • улица Антона Петрова в районе улицы Островского.
Барнаул Погода

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:38:58 09-06-2025

Каждый год одно и тоже🙄Где ливневая канализация???

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров