В Барнауле устраняют последствия ливня, прошедшего вечером 8 июня

В работе задействовано 72 человека и 20 единиц техники

09 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Вечером 8 июня в результате сильного ливня в Барнауле подтопило ряд участков дорог, жилых домов и административных зданий. Кроме того, из-за сильного потока воды были сорваны люки колодцев. Последствия непогоды устраняют дорожные бригады. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.

В первую очередь была проведена работа по организации движения общественного транспорта и бесперебойной подачи электроэнергии.

В нескольких районах города зафиксировали локальные нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняли бригады энергетиков Пригородных РЭС.

Спасатели МЧС и ГОЧС по заявкам жителей всю ночь откачивали воду с дворовых территорий и подвалов.

9 июня последствия ливня продолжают ликвидировать 72 человека и 20 единиц техники.

В мэрии напоминают: по вопросам, связанным с последствиями разгула стихии, необходимо обращаться по телефонам дежурных в администрациях районов Барнаула:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Центральный район – 63-08-25;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

ЕДДС г. Барнаула – 299-198.

Ранее барнаульцы делились кадрами "поплывшего" города в социальных сетях. Так, очевидцы сняли погруженные в воду автомобили, вставшие из-за непогоды трамваи, и "потоп" на Старом базаре. Кроме того, из-за сильного ливня в Барнауле пришлось перекрыть движение на нескольких участках: