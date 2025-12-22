Более половины барнаульцев одинаково радуются как дарению, так и получению подарков

Меньше всего церемонии с подарками любят мужчины

Опрос, проведенный сервисом SuperJob среди жителей Барнаула, показал, что более половины горожан (52%) получают одинаковое удовольствие как от дарения, так и от получения подарков.

Ключевые результаты исследования:

больше всего любит и дарить, и принимать подарки молодежь до 35 лет (около 66%);

любят в основном дарить горожане старше 45 лет (29%) и респонденты с детьми (32%);

предпочитают только получать 11%, и их доля снижается среди людей с доходом от 150 тысяч рублей в месяц;

не любят традиции с подарками 9% опрошенных, причем чаще мужчины (10%), чем женщины (7%).

Исследование также выявило гендерные различия: женщины значительно чаще мужчин заявляют о равной радости от процесса (56% против 47%).

Таким образом, для большинства барнаульцев новогодние и праздничные традиции дарения остаются источником позитивных эмоций, а роль дарителя становится более значимой с возрастом и появлением детей.

