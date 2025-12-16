Стало известно, сколько барнаульцы планируют потратить на новогодние подарки

Самым популярным выбором стали товары для дома и подарочные сертификаты

16 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

Подарки под елкой / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Большинство жителей Барнаула уже готовятся к новогодним покупкам. По данным исследования сервиса SuperJob, средняя сумма, которую горожане планируют потратить на подарки в 2025 году, составляет 18 500 рублей.

Большинство барнаульцев (77%) хотят сделать подарки родственникам. Почти половина (45%) собираются порадовать своих любимых, а треть (32%) – друзей. Каждый шестой (16%) не забывает и о себе, а каждый десятый (10%) приготовит сюрприз для коллег. Лишь 9% респондентов заявили, что не будут участвовать в обмене подарками.

Мужчины и женщины подходят к выбору адресатов по-разному: мужчины чаще концентрируются на подарке для второй половины, а женщины распределяют бюджет между родственниками, друзьями, коллегами и личными покупками. Молодежь до 35 лет больше внимания уделяет близкому кругу (семья, партнер, друзья), а горожане старше 45 лет чаще дарят подарки коллегам.

Активные покупки начинаются уже в ноябре, а к середине декабря объемы продаж, по данным бренда MADAME COCO, удваиваются. Подарки для коллег или малознакомых людей в среднем обходятся в 1500 рублей, в то время как бюджет на подарок близкому человеку или руководителю может достигать 15000 рублей.

В тренде 2025 года – практичные и универсальные подарки. Списки лидеров возглавили товары для дома: постельное белье, пледы, подушки, сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчины чаще женщин покупают новогодние подарки спонтанно.