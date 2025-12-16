Каждый девятый россиянин не будет ничего дарить на Новый год
Но подавляющее большинство все же задумывается о подарках
16 декабря 2025, 14:50, ИА Амител
Согласно результатам анализа, проведенного для РИА Новости, значительная часть граждан России уже начала планировать новогодние приобретения, хотя каждый девятый респондент заявил об отказе от участия в дарении.
Опрос, охвативший мнение 3000 респондентов, продемонстрировал, что 72% намерены обмениваться подарками с родными. Четверо из десяти участников опроса планируют порадовать своих спутников жизни, а трое из десяти – друзей. Примерно 17% опрошенных собираются приобрести что-то для себя, а 13% – для коллег. Лишь 11% респондентов не намерены делать подарки. Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответов.
Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще одаривают своих возлюбленных, в то время как женщины чаще поздравляют членов семьи, друзей, сослуживцев и не забывают о себе.
Молодые люди до 35 лет проявляют большую активность в поздравлениях родственников, партнеров и приятелей. Эксперты отметили, что россияне старше 45 лет чаще дарят подарки коллегам.
15:13:27 16-12-2025
А где написано, что кто-то кому-то должен что-то дарить? Новый год это не праздник, а обычный день.
15:28:41 16-12-2025
Гость (15:13:27 16-12-2025) А где написано, что кто-то кому-то должен что-то дарить? Нов... Вам никто не дарит подарков на НГ, так понимать? Тогда придумайте сами, чем себя порадовать, чтобы был праздник!
15:24:12 16-12-2025
Хочу стать девятым россиянином.
15:51:08 16-12-2025
Гость (15:24:12 16-12-2025) Хочу стать девятым россиянином.... Нет! Не хочу девятым! Буду дарить подарки, ведь мне тоже приготовят поздравления, проявят заботу и внимание.
20:06:47 16-12-2025
Девятые, вы одурели? Я без девятого подарка не могу.