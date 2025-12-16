НОВОСТИОбщество

Каждый девятый россиянин не будет ничего дарить на Новый год

Но подавляющее большинство все же задумывается о подарках

16 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Новогодние подарки / Фото: amic.ru
Новогодние подарки / Фото: amic.ru

Согласно результатам анализа, проведенного для РИА Новости, значительная часть граждан России уже начала планировать новогодние приобретения, хотя каждый девятый респондент заявил об отказе от участия в дарении.

Опрос, охвативший мнение 3000 респондентов, продемонстрировал, что 72% намерены обмениваться подарками с родными. Четверо из десяти участников опроса планируют порадовать своих спутников жизни, а трое из десяти – друзей. Примерно 17% опрошенных собираются приобрести что-то для себя, а 13% – для коллег. Лишь 11% респондентов не намерены делать подарки. Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответов.

Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще одаривают своих возлюбленных, в то время как женщины чаще поздравляют членов семьи, друзей, сослуживцев и не забывают о себе.

Молодые люди до 35 лет проявляют большую активность в поздравлениях родственников, партнеров и приятелей. Эксперты отметили, что россияне старше 45 лет чаще дарят подарки коллегам.

Подарки под елкой / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:13:27 16-12-2025

А где написано, что кто-то кому-то должен что-то дарить? Новый год это не праздник, а обычный день.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:41 16-12-2025

Гость (15:13:27 16-12-2025) А где написано, что кто-то кому-то должен что-то дарить? Нов... Вам никто не дарит подарков на НГ, так понимать? Тогда придумайте сами, чем себя порадовать, чтобы был праздник!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:12 16-12-2025

Хочу стать девятым россиянином.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:08 16-12-2025

Гость (15:24:12 16-12-2025) Хочу стать девятым россиянином.... Нет! Не хочу девятым! Буду дарить подарки, ведь мне тоже приготовят поздравления, проявят заботу и внимание.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

20:06:47 16-12-2025

Девятые, вы одурели? Я без девятого подарка не могу.

  -3 Нравится
Ответить
