Каждый девятый россиянин не будет ничего дарить на Новый год

Но подавляющее большинство все же задумывается о подарках

16 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Новогодние подарки / Фото: amic.ru

Согласно результатам анализа, проведенного для РИА Новости, значительная часть граждан России уже начала планировать новогодние приобретения, хотя каждый девятый респондент заявил об отказе от участия в дарении.

Опрос, охвативший мнение 3000 респондентов, продемонстрировал, что 72% намерены обмениваться подарками с родными. Четверо из десяти участников опроса планируют порадовать своих спутников жизни, а трое из десяти – друзей. Примерно 17% опрошенных собираются приобрести что-то для себя, а 13% – для коллег. Лишь 11% респондентов не намерены делать подарки. Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответов.

Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще одаривают своих возлюбленных, в то время как женщины чаще поздравляют членов семьи, друзей, сослуживцев и не забывают о себе.

Молодые люди до 35 лет проявляют большую активность в поздравлениях родственников, партнеров и приятелей. Эксперты отметили, что россияне старше 45 лет чаще дарят подарки коллегам.