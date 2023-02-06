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Дома складываются как картонные. Фото и видео землетрясения в Турции

Число погибших, по последним данным, достигло 100 человек

06 февраля 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сильнейшее за 20 лет землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Толчки ощутили в семи турецких провинциях, а также трёх сирийских, сообщает ТАСС. Магнитуда в Турции по разным оценкам составила от 7,4 до 7,8. Последний раз такое землетрясение было в 1999 году: недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7.7. Погибли почти 17,5 тыс. человек.  

На данный момент известно о 100 погибших в Турции и стольких же – в Сирии, пострадавших несколько сотен. Сильнее всего пострадала провинция Кахраманмараш – там был эпицентр землетрясения. В провинции не могут даже посчитать точное число жертв. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.

Фото: ТАСС
 

 

Фото: ТАСС

Данные о россиянах среди жертв землетрясения в Сирии пока не поступали

В результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек и 516 пострадали
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Комментарии 2

  • А знаете ли вы, мои дорогие, что почти все нынешние новые дома, с бетонным каркасом, утеплителем из ваты и облицовкой керамогранитом до 25 этажа - все построены по т.н. "турецкой" технологии, и ни дай Бог, у нас тряханёт...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хм, а в Барнауле недавно вроде понизили антисейсмичность строящихся школ и детсадов 7 др 6 баллов, волевым, так сказать, решением. Про жилые дома не говорилось, правда, но кто знает. Как, господа архитекторы, не страшно ли вам теперь? Или авось пронесёт?
    07 февраля, Гость   Ответить
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