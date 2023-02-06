Число погибших, по последним данным, достигло 100 человек

06 февраля 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: ТАСС

Сильнейшее за 20 лет землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Толчки ощутили в семи турецких провинциях, а также трёх сирийских, сообщает ТАСС. Магнитуда в Турции по разным оценкам составила от 7,4 до 7,8. Последний раз такое землетрясение было в 1999 году: недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7.7. Погибли почти 17,5 тыс. человек.

На данный момент известно о 100 погибших в Турции и стольких же – в Сирии, пострадавших несколько сотен. Сильнее всего пострадала провинция Кахраманмараш – там был эпицентр землетрясения. В провинции не могут даже посчитать точное число жертв. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.













Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года

Фото: ТАСС