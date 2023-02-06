Путин предложил помощь Эрдогану и Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии
Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения
06 февраля 2023, 16:01, ИА Амител
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президентам Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Сирии Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. По последним данным: в Турции погибли 284 человека, пострадали более 2300, обрушилось свыше 1700 домов, в Сирии жертвами землетрясения стали 111 человек и 516 пострадали.
"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", – говорится в телеграмме Эрдогану.
"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии. Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", – отметил Путин в телеграмме Асаду.
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