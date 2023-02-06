Путин предложил помощь Эрдогану и Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии

Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения

06 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президентам Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Сирии Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. По последним данным: в Турции погибли 284 человека, пострадали более 2300, обрушилось свыше 1700 домов, в Сирии жертвами землетрясения стали 111 человек и 516 пострадали.

"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", – говорится в телеграмме Эрдогану.