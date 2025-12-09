Большинство барнаульцев не планируют продлевать новогодние каникулы отпуском

Исследование показало, что молодежь и мужчины чаще планируют присоединить отпуск к праздникам, а большинство коллег воспринимает это нормально

09 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Большинство работающих барнаульцев не планируют продлевать грядущие 12-дневные новогодние каникулы за счет отпусков или отгулов. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, лишь 11% респондентов собираются дополнительно отдыхать: 8% возьмут отпуск в декабре, а 3% – в январе после окончания официальных выходных.

Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (11% против 5% соответственно). Наиболее активны в желании продлить отдых молодые люди до 35 лет – 15% из них планируют присоединить к каникулам как декабрьские, так и январские дни.

Отношение к коллегам, уходящим в отпуск в конце года, в основном нейтральное или положительное: 52% барнаульцев воспринимают это спокойно, а 27% – даже одобрительно. Негативно к такой практике относятся лишь 7% опрошенных, причем чаще всего это женщины и люди старше 45 лет.

