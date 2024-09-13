На Алтае мужчина настолько любил алкоголь, что отдал государству и машину, и мопед
Суд назначил сельчанину наказание в виде принудительных работ на восемь месяцев
13 сентября 2024, 09:44, ИА Амител
В Алтайском крае у мужчины дважды конфисковали транспортные средства за управление ими в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.
Жителя одного из сел Ключевского района в марте 2024 года осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В итоге машину конфисковали в доход государства, а самому хозяину назначили обязательные работы.
"Спустя два месяца после осуждения мужчина вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль принадлежащего ему мопеда. Было возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.
Суд назначил сельчанину наказание в виде принудительных работ на восемь месяцев. Мопед конфисковали в доход государства.
Ранее сообщалось, что алтайские приставы передают на СВО конфискованные у пьяных водителей автомобили.
10:05:51 13-09-2024
Даже,если спирт замерзнет, Никогда его не брошу. Буду грызть его зубами, Потому что он хороший.
10:17:13 13-09-2024
а нельзя его принудительно от алкозависимости закодировать? будет не пить а если выпьет то копыта откинет
13:15:03 13-09-2024
Гость (10:17:13 13-09-2024) а нельзя его принудительно от алкозависимости закодировать? ... Не много на себя берешь?Может язык принудительно подрезать тебе?
16:27:34 13-09-2024
Эрг Ноор (13:15:03 13-09-2024) Не много на себя берешь?Может язык принудительно подрезать т... Видимо сам этот алкаш проснулся и пишет...?
18:42:36 13-09-2024
Гость (10:17:13 13-09-2024) а нельзя его принудительно от алкозависимости закодировать? ... Как у тебя всё просто...
Кодирование, для закоренелых алкоголиков, в большинстве случаев - пустая трата лекарства и фуфломицин. Если чел хочет бухать, его в его стремлении к бутылке сам Г-дь не остановит.
10:41:25 13-09-2024
или в приют Ласка сдать
11:53:41 13-09-2024
А когда-то он был простым мальчиком, без вредных привычек. Может это общество помогло ему стать таким. Может он добрый человек. Может так он выражает свой протест, употребляя алкоголь.
16:32:37 13-09-2024
Гость (11:53:41 13-09-2024) А когда-то он был простым мальчиком, без вредных привычек.... Ну, случайно, ну, шутя,
Сбилась с верного путя!
Дак ведь я - дитя природы,
Пусть дурное, но - дитя! ©
А если без шуток, то человек живёт в обществе, а значит воспитывается обществом...!
Это ещё Маркс и Ленин говорили и писали!
А у нас не крутились, как не вертелись, все равно приходим к трудам этих классиков!... Особенно последнее время! Когда наступает Империализм который всегда приводит к войне
12:20:17 13-09-2024
Протест против чего? Против нашего общества, против России? Так он желает помогать врагам и в то же время боится? Он в процессе да? Так тут уже не ЛТП а тюрьмой попахивает и надолго
14:51:38 13-09-2024
Протест против лицемерия жизни.Вдумчиво жить трезвым крайне сложно.
20:13:19 13-09-2024
Похоже он в глубине души интнеллтгент.
Тогда вариантов немного -или йад, или апстену.
Ну или покупать орешки. Ему может быть неважно, а белки любят.