На Алтае мужчина настолько любил алкоголь, что отдал государству и машину, и мопед

Суд назначил сельчанину наказание в виде принудительных работ на восемь месяцев

13 сентября 2024, 09:44, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае у мужчины дважды конфисковали транспортные средства за управление ими в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Жителя одного из сел Ключевского района в марте 2024 года осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В итоге машину конфисковали в доход государства, а самому хозяину назначили обязательные работы.

"Спустя два месяца после осуждения мужчина вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль принадлежащего ему мопеда. Было возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Суд назначил сельчанину наказание в виде принудительных работ на восемь месяцев. Мопед конфисковали в доход государства.

Ранее сообщалось, что алтайские приставы передают на СВО конфискованные у пьяных водителей автомобили.