Алтайские приставы передают на СВО конфискованные у пьяных водителей автомобили

Машины в боевых действиях искупят вину своих владельцев

24 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Конфискованный автомобиль / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае 34 конфискованных автомобиля нетрезвых водителей направлены на нужды Минобороны РФ, сообщает региональная ФССП.

Накануне передали на нужды спецоперации 34-й автомобиль, конфискованный по решению суда. Житель Заринска, получивший административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил аналогичное правонарушение.

"Осужденному назначено уголовное наказание в виде 100 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства Toyota RAV4 2013 года выпуска", – рассказали в ведомстве.

Судебные приставы установили место нахождения автомобиля и передали внедорожник представителям Минобороны РФ для направления на нужды СВО.