Алтайские приставы передают на СВО конфискованные у пьяных водителей автомобили
Машины в боевых действиях искупят вину своих владельцев
24 июля 2024, 11:29, ИА Амител
В Алтайском крае 34 конфискованных автомобиля нетрезвых водителей направлены на нужды Минобороны РФ, сообщает региональная ФССП.
Накануне передали на нужды спецоперации 34-й автомобиль, конфискованный по решению суда. Житель Заринска, получивший административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил аналогичное правонарушение.
"Осужденному назначено уголовное наказание в виде 100 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства Toyota RAV4 2013 года выпуска", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы установили место нахождения автомобиля и передали внедорожник представителям Минобороны РФ для направления на нужды СВО.
11:39:39 24-07-2024
Если по окончании СВО владельцу машину вернут, то в дырках.
11:44:08 24-07-2024
Гость (11:39:39 24-07-2024) Если по окончании СВО владельцу машину вернут, то в дырках. ... Лиж бы пойло в багажнике, под седушками и в бардачке не нашли
11:56:38 24-07-2024
Гость (11:39:39 24-07-2024) Если по окончании СВО владельцу машину вернут, то в дырках. ... А налоги платит кто?
12:36:08 24-07-2024
Гость (11:56:38 24-07-2024) А налоги платит кто? ... Проигравший
12:17:36 24-07-2024
Гость (11:39:39 24-07-2024) Если по окончании СВО владельцу машину вернут, то в дырках. ... Автомобиль конфискован. О чем Вы? Какое "вернут"?
11:57:01 24-07-2024
отличное решение. Могут ведь когда захотят
12:31:45 24-07-2024
Ну допустим конфисковали нисан Марч, отправили его туда. И??? 4 здоровых мужика утром садятся в полном обмундировании в него и едут куда!? Может вечером в ларек за пивом, короче я не понимаю....Меня учили что для карьера должна быть спец техника -карьерная, никак не MAN, для трассы должна быть точно не карьерная техника не БЕЛАЗ, для военных действий -Марч?!
12:43:34 24-07-2024
Гость (12:31:45 24-07-2024) Ну допустим конфисковали нисан Марч, отправили его туда. И??... Или матиз...
12:56:36 24-07-2024
Гость (12:31:45 24-07-2024) Ну допустим конфисковали нисан Марч, отправили его туда. И??... А причем здесь Марч? Речь о Рав 4 идёт. Вполне себе просторная, мощная и проходимая машина.
13:40:27 24-07-2024
RUSSKIY (12:56:36 24-07-2024) А причем здесь Марч? Речь о Рав 4 идёт. Вполне себе просторн... Ну во-перых, Раф -4 это кроссовер. Он предназначен для езды по городу. Асфальта в условиях военных действий не много.
А во-вторых , конфисковали 34 а/м. Все раф-4 были?
В третьих, знаю я одну женщину 65 лет, которую за пьянку прав лишили. На малолитражке ездила
14:13:04 24-07-2024
Гость (13:40:27 24-07-2024) Ну во-перых, Раф -4 это кроссовер. Он предназначен для езды ... ну во первых да, у минобороны есть свои транспортные средства и новейшие секретные разработки, которые эффективно применяются на поле боя. а во вторых комунадо и передадут. и будет ездить рав, мерседес или ауди тамгденадо)
13:00:50 24-07-2024
Гость (12:31:45 24-07-2024) Ну допустим конфисковали нисан Марч, отправили его туда. И??... А где вы увидели отчёт о передачи сморчка? Что-то не верится мне, что барышни в сморчках бухими ездят...
15:58:21 24-07-2024
Гость (12:31:45 24-07-2024) Ну допустим конфисковали нисан Марч, отправили его туда. И??... Ты вообще о чем, проснись и пой.
12:38:43 24-07-2024
Нужно отбирать у бухих за рулём сразу авто, а не повторно когда их ловят бухими. Нечего с ними церемониться, они опаснее тех кто ружья хранит нелегально. И самих бухариков нужно отправлять окопы рыть.
13:24:24 24-07-2024
а по поводу неприемлимости легковушки в боевых условиях, пузотёрку алкаша можно продать, а на полученные средства можно купить дроны рации противоосколочные накидки и тп
15:20:37 24-07-2024
Гость (13:24:24 24-07-2024) а по поводу неприемлимости легковушки в боевых условиях, пуз... А государство почему не помогает, или опять все решили на народ повесить?
18:11:51 24-07-2024
А автопарк Тимура Иванова не конфисковали? А почему? На вырученные деньги можно полк обмундированием обеспечить. Или это другое?