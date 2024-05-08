Будут ли в Барнауле и Алтайском крае салюты на День Победы?

В Барнауле планировали провести салюты во всех районах города

08 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Традиционно одно из самых ярких мероприятий Дня Победы – это салют. Барнаульцы любят его, и посмотреть на него приходят толпы людей как в центре, так и в районах краевой столицы. Жители других городов региона также собираются на площадях ради фейерверков. Amic.ru рассказывает, будут ли греметь праздничные салюты на День Победы в 2024 году.

Будет ли в Барнауле салют?

Нет, салют на 9 Мая в Барнауле отменили и он не состоится.

Где должен был пройти барнаульский салют?

Главный салют в Барнауле на 9 Мая должен был пройти на площади Сахарова в 22 часа. Длиться он должен был 7 минут. Планировалось использовать 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов.

А фейерверков в других районах Барнаула тоже не будет?

Нет. Во всех районах города салютов не будет. Они должны были пройти в парке имени Ленина (вблизи "Лесной сказки"), в парках "Арлекино" и "Изумрудный", в поселках Южный и Научный Городок, в селе Гоньба.

Почему отменили салюты?

Фейерверки в Барнауле отменили из-за угроз общественной безопасности. По этой же причине в городе не стали проводить салют 1 мая.

А где-то в Алтайском крае салюты будут?

В 2024 году салюты на 9 Мая не состоятся ни в одном из городов Алтайского края, тоже из-за угроз безопасности.

А что еще отменили на 9 Мая?

В России на 9 Мая отменили очное шествие "Бессмертного полка" в связи с обеспечением общественной безопасности. Вместо этого он пройдет в альтернативных форматах. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Какие мероприятия пройдут в Барнауле на День Победы?

Несмотря на отмену салюта, 9 мая в Барнауле все-таки запланированы массовые мероприятия. Главной площадкой станет площадь Сахарова, где состоится несколько концертов, они будут идти с 12 до 20 часов. Торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона начнется в 10 утра на площади Советов, там же организуют несколько забегов. А в 10 утра откроется выставка ретротехники на привокзальной площади. Подробнее о мероприятиях в городе можно прочитать здесь. А с тем, какую программу предлагают парки Барнаула, можно прочитать по ссылке.