«Людей не хватает». В Барнауле дефицит водителей автобусов и маршруток

Дефицит водителей на маршрутах городского транспорта на некоторых предприятиях достигает 30%. Об этом «Business FM Барнаул» рассказали представители транспортных компаний города. В автопарках перевозчиков Барнаула из-за дефицита водителей простаивает множество исправных автобусов. По словам руководителей предприятий, в городе нет ни одного маршрута, где не было бы кадровой проблемы.

Считается, что причины отсутствия интереса соискателей к работе на городском транспорте в её непрестижности и низких зарплатах. Директор компании «Евробус-Альфа» Роман Арапов рассказал, что проблема с дефицитом кадров серьёзная, но её решения в текущих условиях пока нет.

«Проблема существует такая. Людей не хватает, где-то уже нехватка 25-30%. По кондукторам тоже проблема. А почему это происходит? Это всё в комплексе. И заработная плата, и то что престижа профессии такого нет, как раньше. Молодёжь не идёт. Вот у нас пенсионеры, предпенсионного возраста работают, держатся, а молодёжи очень мало, буквально единицы», — рассказал Роман Арапов.

По словам Арапова, заработная плата водителя городского транспорта в краевой столице находится в районе 30 тысяч рублей. Руководитель другой транспортной компании Олег Бесчастный, напротив, заявил, что заработная плата у водителей сейчас более чем достойная, в разы превышает среднюю заработную плату в Барнауле. А кадровая проблема сложилась из-за нежелания молодёжи трудиться на сложной и ответственной работе.

«За последние годы, лет пять точно, не пришло ни одного нового водителя, который бы получил категорию D, то есть отучился бы на автобусы. Никто не учится, потому что это тяжёлый труд. Никто не хочет работать. Я вам честно скажу, что мы раньше практиковали: мы сами платим за обучение. Приходи к нам водитель, мы тебе оплатим обучение на категорию D, чтобы ты у нас потом работал. Но всё, никто не идёт сейчас. Кого учить-то? Никто не хочет учиться. Господи, если бы было клонирование, то всё бы было идеально у меня на предприятии», — рассказал Олег Бесчастный.

Сейчас в Барнауле растёт пассажиропоток на автобусах. Что, конечно, отразится на прибыли автоперевозчиков и, вероятно, на росте зарплаты водителей.

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«Выделенки» для общественного транспорта в некотором смысле облегчают работу шоферов. Им стало легче соблюдать график движения и вовремя доставлять пассажиров. Возможно, эти факторы не добавят престижа профессии и не привлекут молодёжь, но хотя бы позволят автоперевозчикам удержать тех немногочисленных сотрудников, которые сейчас трудятся на линии, и сохранить свой бизнес.