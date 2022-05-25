Продукция Nike может исчезнуть с полок российских магазинов

Компания Nike в ближайшем будущем может уйти из России, сообщают «Ведомости».

Как отмечается, американский производитель спортивных товаров из-за невозможности поставлять в РФ свою продукцию не продлил соглашение с франчайзи Inventive Retail Group (IRG). И когда запасы оставшихся товаров закончатся, которые уже сейчас находятся в дефиците, IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.

Ранее из России ушёл владелец Tetra Pak — компании, специализирующейся на производстве упаковки для пищевой продукции.