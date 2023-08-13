Бузова расхвалила природу Алтайского края

По словам певицы и телеведущей, изучать регион можно месяцами

13 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: t.me/byzovahouse

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в социальных сетях рассказала подписчикам об уникальной природе Алтайского края.

"Алтай, ты прекрасен", – написала Бузова на своей странице.

Также она спросила подписчиков о том, какие места можно посмотреть в регионе.

12 августа Ольга Бузова выступила на закрытии сезона в Яровом. Перед этим она показала подписчикам фокус и не утонула в соленой воде озера.