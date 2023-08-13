Бузова расхвалила природу Алтайского края
По словам певицы и телеведущей, изучать регион можно месяцами
13 августа 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: t.me/byzovahouse
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в социальных сетях рассказала подписчикам об уникальной природе Алтайского края.
"Алтай, ты прекрасен", – написала Бузова на своей странице.
Также она спросила подписчиков о том, какие места можно посмотреть в регионе.
12 августа Ольга Бузова выступила на закрытии сезона в Яровом. Перед этим она показала подписчикам фокус и не утонула в соленой воде озера.
11:14:32 13-08-2023
спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем твоими событиями жизни, переживаем за тебя, иногда плачем, когда тебе плохо, мне 45 лет, но ты самая лучшая в мире!!!! твой ум и талант неисчерпаемы, твой голос радует нас, моих подруг и друзей!!! если ты исчезнешь из моей жизни, то моя жизнь потеряет смысл!!!
22:20:59 13-08-2023
Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... Вот это вы подлизали, так подлизали.
11:59:38 14-08-2023
Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... Больная
12:26:58 13-08-2023
Ото но как а мы и не знали. Ну если Ольга Бузова сказала, то конечно.
19:39:48 13-08-2023
Будем ждать , когда Ольга Бузова напишет книгу , как отдыхала в Алтайском крае . Наверняка это было как приключения , как встреча с неведомым , которое ей открылось особенным в её воображении миром , с фотографиями и рисунками иллюстрировано . ( НАПРИМЕР : Описывая вот эту фотографию в красных одеждах , она своим сознанием предчувствует близость нераздельности себя со всем космосом ... )
06:47:10 14-08-2023
Гость (19:39:48 13-08-2023) Будем ждать , когда Ольга Бузова напишет книгу , как отдыхал... ага и в какой позе...
16:40:37 13-08-2023
А кто такая Бузова?
20:22:41 13-08-2023
если напишет книгу, она разойдется на цитаты по всему миру, мы счастливы,что живем ее жизнью!!!
23:49:32 13-08-2023
Гость (20:22:41 13-08-2023) если напишет книгу, она разойдется на цитаты по всему миру, ... Надо ещё нарисовать портретов на фоне природы Ольги Бузовой , сфотографировать и фотографии картин иллюстрациями в книгу .
21:49:37 13-08-2023
Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что она будет восхвалять Алтай, она бы на него посмотрела как на ненормального и спросила а где это. Неужели так плохи её дела?
23:41:21 13-08-2023
Гость (21:49:37 13-08-2023) Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что ... Всё верно
22:01:52 15-08-2023
Гость (21:49:37 13-08-2023) Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что ... Стоп ! Ребята вы о чем ? Алтай не трогайте ! Алтай на самом деле уникален ! И не в Бузовой дело мне на нее вообще все равно ! Но Алтай не трогать !
06:50:10 17-08-2023
Юлия (22:01:52 15-08-2023) Стоп ! Ребята вы о чем ? Алтай не трогайте ! Алтай на самом ... А почему его нельзя трогать? Мы хотим пощупать
00:49:28 14-08-2023
А можно эту фамилию всуе не упоминать? Тоже мне цитатник((((
15:24:57 14-08-2023
Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... вот это жырный вброс, япанимаю!!!11