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Бузова расхвалила природу Алтайского края

По словам певицы и телеведущей, изучать регион можно месяцами

13 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: t.me/byzovahouse
Фото: t.me/byzovahouse

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в социальных сетях рассказала подписчикам об уникальной природе Алтайского края. 

"Алтай, ты прекрасен", – написала Бузова на своей странице.

Также она спросила подписчиков о том, какие места можно посмотреть в регионе. 

12 августа Ольга Бузова выступила на закрытии сезона в Яровом. Перед этим она показала подписчикам фокус и не утонула в соленой воде озера. 

Алтайский край культура

Комментарии 15

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Гость

11:14:32 13-08-2023

спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем твоими событиями жизни, переживаем за тебя, иногда плачем, когда тебе плохо, мне 45 лет, но ты самая лучшая в мире!!!! твой ум и талант неисчерпаемы, твой голос радует нас, моих подруг и друзей!!! если ты исчезнешь из моей жизни, то моя жизнь потеряет смысл!!!

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Гость

22:20:59 13-08-2023

Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... Вот это вы подлизали, так подлизали.

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Тати

11:59:38 14-08-2023

Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... Больная

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Гость1

12:26:58 13-08-2023

Ото но как а мы и не знали. Ну если Ольга Бузова сказала, то конечно.

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Гость

19:39:48 13-08-2023

Будем ждать , когда Ольга Бузова напишет книгу , как отдыхала в Алтайском крае . Наверняка это было как приключения , как встреча с неведомым , которое ей открылось особенным в её воображении миром , с фотографиями и рисунками иллюстрировано . ( НАПРИМЕР : Описывая вот эту фотографию в красных одеждах , она своим сознанием предчувствует близость нераздельности себя со всем космосом ... )

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Гость

06:47:10 14-08-2023

Гость (19:39:48 13-08-2023) Будем ждать , когда Ольга Бузова напишет книгу , как отдыхал... ага и в какой позе...

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Гость

16:40:37 13-08-2023

А кто такая Бузова?

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Гость

20:22:41 13-08-2023

если напишет книгу, она разойдется на цитаты по всему миру, мы счастливы,что живем ее жизнью!!!

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Гость

23:49:32 13-08-2023

Гость (20:22:41 13-08-2023) если напишет книгу, она разойдется на цитаты по всему миру, ... Надо ещё нарисовать портретов на фоне природы Ольги Бузовой , сфотографировать и фотографии картин иллюстрациями в книгу .

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Гость

21:49:37 13-08-2023

Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что она будет восхвалять Алтай, она бы на него посмотрела как на ненормального и спросила а где это. Неужели так плохи её дела?

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Гость

23:41:21 13-08-2023

Гость (21:49:37 13-08-2023) Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что ... Всё верно

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Юлия

22:01:52 15-08-2023

Гость (21:49:37 13-08-2023) Наверное, если бы ей кто-то,несколько лет назад, сказал что ... Стоп ! Ребята вы о чем ? Алтай не трогайте ! Алтай на самом деле уникален ! И не в Бузовой дело мне на нее вообще все равно ! Но Алтай не трогать !

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Гость

06:50:10 17-08-2023

Юлия (22:01:52 15-08-2023) Стоп ! Ребята вы о чем ? Алтай не трогайте ! Алтай на самом ... А почему его нельзя трогать? Мы хотим пощупать

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Светлана

00:49:28 14-08-2023

А можно эту фамилию всуе не упоминать? Тоже мне цитатник((((

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ворчун

15:24:57 14-08-2023

Гость (11:14:32 13-08-2023) спасибо Оленька!!! мы твои подписчики уже много лет, живем т... вот это жырный вброс, япанимаю!!!11

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