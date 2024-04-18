Все белорусские трамваи успешно прошли обкатку в Барнауле
Вагон, сошедший с рельсов, отправили на ремонт
18 апреля 2024, 08:36, ИА Амител
Белорусский трамвай / Фото: amic.ru
Все десять белорусских трамваев успешно прошли обкатку в Барнауле. Об этом "Толку" рассказал главный инженер МУП "Горэлектротранс" Александр Возный.
Он отметил, что тот вагон, который сошел с рельсов, сделал это не по своей вине. Сейчас его отправили на ремонт.
По мнению специалиста, на налаживание работы трамваев нужно время. Сейчас на маршрутах (№ 1, 2 и 7) можно одновременно увидеть до шести вагонов. Начался период обязательного техобслуживания.
Остальным в депо делают профилактические процедуры, затем их сменят другие.
08:44:11 18-04-2024
Нормально так обкатали - два трамвая на ремонт, по-сибирски. )
08:52:38 18-04-2024
Свершилось!
09:05:06 18-04-2024
вообще не понятно чем думали, когда заказывали такие трамваи (низкопольные и неудобные).. и такие автобусы (малогабаритные).. явно не о людях беспокоились
09:37:21 18-04-2024
Трамваи хоть и низкопольные, но входить в них неудобно, так как уровень пола выше, чем уровень первой ступеньки в привычных Татрах.
10:17:38 18-04-2024
Чучмек (09:37:21 18-04-2024) Трамваи хоть и низкопольные, но входить в них неудобно, так ... Ты в своей Татре 50-летней давности еще должен восхождение совершить, не забыл?
10:34:00 18-04-2024
лично я успела один раз прокатиться в апреле в новом вагоне маршрута№1... не понравилось, лазить очень высоко, никакой он не низкопольный... плюс ещё огроменная ступень к сиденью, сиденье тоже некомфортное, представляю юбки и брюки во время грязной погоды после обтирания этих надстроек... узкий вагон, не вместительный. Вагоновожатая или новичок или не освоила ещё эту технику , дёргала при разгоне и торможении, что голова чуть не отвалилась. Мне нравится наш старенький чех, идёт плавно, места-сиденья комфортные, всем мест хватает, никто ни у кого писю не нюхает...
10:46:45 18-04-2024
Лариса (10:34:00 18-04-2024) лично я успела один раз прокатиться в апреле в новом вагоне ... Вагоновожатая..... Кто-то ещё слова такие помнит....
«Глубокоуважаемый Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?»
Вожатый удивился — трамвай остановился.
12:03:58 18-04-2024
Лариса (10:34:00 18-04-2024) лично я успела один раз прокатиться в апреле в новом вагоне ... Ужасно(про пи...сю)
10:35:04 18-04-2024
Он отметил, что тот вагон, который сошел с рельсов, сделал это не по своей вине.
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Это что ли какой-то смарт-трамвай, он может что-то сделать и по своей вине?
10:48:22 18-04-2024
Ждем обкатку новых автобусов ...
11:33:12 18-04-2024
Не хочу навязываться в качестве рекламы ,но вы посмотрите в интэрнете и увидите разницу и в цене и в качестве трамваев нового поколения российских и белорусских и увидите разницу. И сразу возникнет вопрос - зачем нашему городу надо было покупать в Белоруссии заведомо дороже трамваи и при этом сомнительного качества. Ага вы тоже подумали о коррупции.....
11:48:13 18-04-2024
После "обкатки" по состоянию на сегодняшний день на линии из 10-и трамваев всего 3 штуки из 10-и не хочет главный инженер сказать как так получилось, что из 10-и трамваев на линии работает 2-4 трамвая(не врите о шести) и что собираются предпринять в связи с этим?
14:40:16 18-04-2024
Барнаулец (11:48:13 18-04-2024) После "обкатки" по состоянию на сегодняшний день на линии из... Пора, пора ... Всем этим специалистам по трамваям из администраций всех уровней вспомнить слова из песенки - Еду я в Магадан ... Это как же надо всё до безобразия исковеркать, чтобы больше года не ввести в эксплуатацию 10 новых трамваев???
11:58:35 18-04-2024
И че никто, не сядет?
12:01:30 18-04-2024
вагон, который сошел с рельсов, сделал это не по своей вине.
Оказывается у вагонов бывает вина? А может вина может быть только у человека? Даже у животных не может быть вины тем более у неодушевленного предмета. Вы чего там курите когда пишите?
15:33:38 18-04-2024
А почему Барнаул импортные трамваи закупает? Есть отличные российские - Витязь-М называются. В Москве и Питере прекрасно эксплуатируются.
21:15:51 19-04-2024
Дмитрий (15:33:38 18-04-2024) А почему Барнаул импортные трамваи закупает? Есть отличные р... Это же элементарно, Ватсон. Витязи пользуются спросом, а значит, за их покупку не откатят.
21:32:08 19-04-2024
Александр (21:15:51 19-04-2024) Это же элементарно, Ватсон. Витязи пользуются спросом, а зна... На эти трамваи очередь
04:10:10 20-04-2024
Гость (21:32:08 19-04-2024) На эти трамваи очередь... На АКСМ-802 очередь? Да они кроме Барнаула (единственный город который их закупает) в настоящий момент никому не нужны. Даже самим белорусам.
А за десять лет существования выпущено всего 32 вагона (включая 10 барнаульских), которые эксплуатируются всего в двух городах.
Давайте сравним с Транспортными системами или УКВЗ.