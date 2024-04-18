Все белорусские трамваи успешно прошли обкатку в Барнауле

Вагон, сошедший с рельсов, отправили на ремонт

18 апреля 2024, 08:36, ИА Амител

Белорусский трамвай / Фото: amic.ru

Все десять белорусских трамваев успешно прошли обкатку в Барнауле. Об этом "Толку" рассказал главный инженер МУП "Горэлектротранс" Александр Возный.

Он отметил, что тот вагон, который сошел с рельсов, сделал это не по своей вине. Сейчас его отправили на ремонт.

По мнению специалиста, на налаживание работы трамваев нужно время. Сейчас на маршрутах (№ 1, 2 и 7) можно одновременно увидеть до шести вагонов. Начался период обязательного техобслуживания.

Остальным в депо делают профилактические процедуры, затем их сменят другие.