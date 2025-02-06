Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили
Основной подозреваемой стала их внучка
06 февраля 2025, 06:40, ИА Амител
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга были застрелены, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая – внучка – задержана", – сказано в заявлении.
Позже источник уточнил, что тела пока не найдены, а об исчезновении супругов сообщил деловой партнер Тархова. Подозреваемая арестована, но отказывается давать показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год, а до этого, в 2002–2006 годах, был депутатом Самарской губернской думы. В 2000 году он баллотировался в губернаторы Самарской области, набрав 29,7% голосов.
Отмечается, что трагедия произошла на фоне резонансного уголовного дела, связанного с дочерью экс-мэра – Людмилой Тарховой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
07:18:35 06-02-2025
Пока нет тела - нет дела. Истина гласит, когда на кону стоят миллионы, то нет никакой морали. Не даром в СССР зарплаты и прочие выплаты, были не в миллионах, а каких то сотнях рублей.
09:00:06 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:18:35 06-02-2025) Пока нет тела - нет дела. Истина гласит, когда на кону стоят... Каким боком Вас трогают зарплаты СССР? Если вопрос идеологии, говорите прямо..
09:13:03 06-02-2025
dok_СФ (09:00:06 06-02-2025) Каким боком Вас трогают зарплаты СССР? Если вопрос идеологии... За небольшие рубли редко убивают, за исключением некоторых отморозков. Посмотри статистику убийств СССР и РФ. Дикий Запад коим в СССР нас пугали, сейчас по сравнению с РФ отдыхает.
09:46:06 06-02-2025
Филипп Филиппыч (09:13:03 06-02-2025) За небольшие рубли редко убивают, за исключением некоторых о... А какая вам разница, за сколько вас могут грохнуть - за миллион или за сто рублей?
13:53:53 06-02-2025
Кхм... (09:46:06 06-02-2025) А какая вам разница, за сколько вас могут грохнуть - за милл... Причем здесь отдельные личности?Суть проблемы раскрываем.
07:54:37 06-02-2025
От осинки не родятся апельсинки...
12:35:14 06-02-2025
Гость (07:54:37 06-02-2025) От осинки не родятся апельсинки...... Еще как родятся. Сколько случаев, когда дети вырастали совершенной противоположностью родителей
08:01:23 06-02-2025
"Какие мы, такие и дети".
13:56:56 06-02-2025
Гость (08:01:23 06-02-2025) "Какие мы, такие и дети".... И дети все один в один ) Или вы думаете это сказки:у старинушки три сын, старший умный был детина,средний был и так и сяк,младший вовсе был дурак ))
08:33:56 06-02-2025
как узнали, что застрелили, если тела не найдены???
08:41:41 06-02-2025
Гость (08:33:56 06-02-2025) как узнали, что застрелили, если тела не найдены???... а вам обязаны рассказать все подробности следствия?
09:16:21 06-02-2025
Элен без ребят (08:41:41 06-02-2025) а вам обязаны рассказать все подробности следствия? ... Сказали А, так пусть скажут Б. Ты что, находишься под угаром секретности?
08:50:34 06-02-2025
Гость (08:33:56 06-02-2025) как узнали, что застрелили, если тела не найдены???... "Битва экстрасенсов" помогла установить.
09:46:20 06-02-2025
да пущай оне там все перехлещутся...
09:47:18 06-02-2025
"Вы что, хотите как в лихиидивиностые?!"
13:02:17 06-02-2025
Подозрение пало на 30-летную наркозависимую внучку из-за попытки распродать имущество по фальшивой доверенности. Внучка ушла в глухую оборону, воспользовавшись 51-й статьёй.
10:41:28 13-02-2025
Гость (13:02:17 06-02-2025) Подозрение пало на 30-летную наркозависимую внучку из-за поп... дело это темное. Вы сами то подумайте Женщина и два трупа весом под 90 кг. Распилить пилой, расчленить, сложить вынести и выбрпосить и всего за несколько дней. При том что у нее еще маленький ребенок имелся. Она физически просто бы это не потянула все. Дело это по видимому сшитое. Но пожизненно посадят ее. Она молчит потому что ничего не докажет а ее ребенка удавят за это. Думаю как то так дело обстоит. Тут надо копать дела этого мэра, связи его и рыть так чтобы ого го
13:16:17 06-02-2025
Матёрая семейка - дедушка мер, дочка вымогательница в тюрьме, внучка -убийца и расчленитель.
В приличных городах меры просто алкаши и коррупционеры.
Надо книгу про них написать, а потом экранизировать.
15:19:27 06-02-2025
Олег (13:16:17 06-02-2025) Матёрая семейка - дедушка мер, дочка вымогательница в тюрьме... Какая, в сущности, смешная вышла жизнь. Юлить, воровать, выкручиваться что бы обеспечить потомков - а результат: дочь в тюрьме, внучка наркоманка.
15:41:01 06-02-2025
Гость (15:19:27 06-02-2025) Какая, в сущности, смешная вышла жизнь. Юлить, воровать, вык... ирония субды.
15:57:11 06-02-2025
Вот поэтому лучше всю жизнь прожить одному пока есть силы за собой ухаживать, чем завести детей а потом и внуков чтобы вот так ужасно закончить жизнь лишь потому-что твои дети а потом и внуки не хотят работать.
Что твоя дочка влюбилась в отморозка с криминальным прошлым и никакие доводы и уговоры не действуют, что твоя внучка попробовала на...оту и с поехавшей крышей вместо того чтобы работать пошла на преступление.
Мужики не так часто убивают и расчленяют как это делают бабы которым на все готовенькое надо
10:28:19 13-02-2025
Дэнчик (15:57:11 06-02-2025) Вот поэтому лучше всю жизнь прожить одному пока есть силы за... Ну вы загнули...
В той семье царила безумная любовь к своим детям и внукам. Именно, безумная, а не безграничная. Поэтому то и была: на первом месте - вседозволенность, на втором - подкуп детей (папа занимался бизнесом и политикой, не до воспитания детей).
Вот и делайте вывод: не в половой принадлежности дело. А в том, что наличие больших денег достаточно часто приводит к трагедии. Писали, что внучка была, типа, визажистом и вела блог. Ну, а почему она не работала врачом или педагогом или сметчиком? Да потому что её обеспечивали деньгами, вот и можно было спать до обеда, а потом сидеть весь день в телефоне. Я считаю, что чем больше денег, тем более халявных, тем больше дури в голове.