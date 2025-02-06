Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили

Основной подозреваемой стала их внучка

06 февраля 2025, 06:40, ИА Амител

Пистолет / Источник фото: unsplash.com

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга были застрелены, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая – внучка – задержана", – сказано в заявлении.

Позже источник уточнил, что тела пока не найдены, а об исчезновении супругов сообщил деловой партнер Тархова. Подозреваемая арестована, но отказывается давать показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год, а до этого, в 2002–2006 годах, был депутатом Самарской губернской думы. В 2000 году он баллотировался в губернаторы Самарской области, набрав 29,7% голосов.

Отмечается, что трагедия произошла на фоне резонансного уголовного дела, связанного с дочерью экс-мэра – Людмилой Тарховой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.