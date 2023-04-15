Против Собчак не стали возбуждать дело за фейки о госвласти

В с просьбой привлечь журналистку к отвественности ранее в Следком обращалась полиция

15 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube

Следственный комитет не стал возбуждать дело о фейках про госвласть в отношении Ксении Собчак, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В октябре прошлого года полиция обратилась в Следком с просьбой проверить материалы дела о причастности журналистки в распространении ложной информации. В 2022-м полицейские завели дело о клевете в отношении режиссёра Виталия Манского, который в интервью на YouTube-канале ведущей заявлял, что на Московском международном кинофестивале якобы воруют не меньше 85% бюджета.

Телеведущая допросили по этому делу как свидетеля, которая заявила, что готова ответить за размещение ложной информации. В итоге дознаватели усмотрели в её действиях состав преступления по статье 207.3 УК РФ и обратились в ГСУ СК по Москве.

"Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак", - сказал собеседник.

Зимой журналистка отдохнула с мужем и певицей Глюкозой на Алтае. После этого она призналась, что живёт в страхе и рыдает в подушку.