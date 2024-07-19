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Бывшего замглавы Барнаула Шеломенцева будут судить за взяточничество и отмывание

Экс-чиновник обвиняется в трех преступлениях

19 июля 2024, 11:48, ИА Амител

Антон Шеломенцев и следователи / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Антон Шеломенцев и следователи / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в крупном размере")", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего в Барнауле услуги пассажирских перевозок. Деньги предназначались за общее покровительство и возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.

"С целью придания правомерного вида владения и распоряжения частью полученных в качестве взятки денег в сумме 1 200 000 рублей чиновник решил их легализовать (отмыть) путем покупки для личных нужд автомобиля", – отметили в СК.

Кроме того, в феврале 2022 года за обещание общего покровительства обвиняемый получил через посредника от одного из предпринимателей взятку в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера по изготовлению на безвозмездной основе проектной документации для личных нужд на общую сумму 600 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия с целью принятия обеспечительных мер на имущество бывшего чиновника следователем СК наложен арест в сумме более 1,3 млн рублей.

Напомним, третье уголовное дело против Шеломенцева о легализации (отмывании) крупной суммы возбудили совсем недавно – в начале июля 2024 года.

Антон Шеломенцев на суде 5 июля / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Бывшему замглавы Барнаула снова продлили срок заключения под стражей

Очередное заседание по продлению меры пресечения Шеломенцеву состоялось 5 июля
НОВОСТИОбщество
Барнаул громкое дело

Комментарии 18

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ВВП

11:52:42 19-07-2024

И всегда только замы, высшее начальство не знает, не ведает

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Гость

12:22:42 19-07-2024

Не поделился.

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Гость

16:05:12 19-07-2024

Гость (12:22:42 19-07-2024) Не поделился.... С ним поделились

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Гость

11:52:49 19-07-2024

Вор должен сидеть в тюрьме.

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Гость

12:14:46 19-07-2024

Ну да грустный Антоха, это не 3 секретарши организовывают ему планерку, на которой он председательствовал...

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Гость

12:20:00 19-07-2024

Он может попроситься искупить

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Местный

12:31:54 19-07-2024

Теперь пускай Антошка идёт копать картошку.

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Гость

12:33:54 19-07-2024

А ранее заключенные договора будут анализироваться?

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Гость

12:48:17 19-07-2024

Гость (12:33:54 19-07-2024) А ранее заключенные договора будут анализироваться?... Вы что! Там такой клубок распутаться может, что не дай боже! А оно вам надо?

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Гость

12:59:05 19-07-2024

Грустно и страшно от того, что младореформаторы рвутся к власти не ради труда на благо народа. Для них это шанс разбогатеть на взятках. Причём самое страшное в том, что они безстрашные. Знают что посадят, но всеравно воруют и лезут на нары. Ведут себя нагло и дерзко. Высокомерие зашкаливает.

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Элен без ребят

15:35:17 19-07-2024

Гость (12:59:05 19-07-2024) Грустно и страшно от того, что младореформаторы рвутся к вла... грустно и страшно, что малолетние дебилы этого не понимают.

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Гость

13:16:01 19-07-2024

В принципе он уже отбыл срок, зачтут время в СИЗО и пойдёт домой честным человеком. Хотя тут по идее вообще должно быть лет 6-7 условно

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Гость

16:06:51 19-07-2024

Гость (13:16:01 19-07-2024) В принципе он уже отбыл срок, зачтут время в СИЗО и пойдёт д... Другое время, могут предложить искупить

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Гость

13:32:11 19-07-2024

Раньше бы это назвали вредительство и расстрельная статья. А сейчас переведут с одного хлебного места на другое - вот и всё наказание.

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гость

14:24:59 19-07-2024

стыдно за таких чиновников

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Musik

21:25:40 19-07-2024

гость (14:24:59 19-07-2024) стыдно за таких чиновников... Вам стыдно за???
Шизофрения...

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Гость

22:03:37 19-07-2024

Musik (21:25:40 19-07-2024) Вам стыдно за??? Шизофрения... ... Для нормальных людей это называется совесть. Жертвы ЕГЭ считают это шизофренией... То

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Гость

12:39:04 20-07-2024

Человек, который не может ни украсть, ни покараулить, никогда не внушал доверия. Большее уважение заслуживают люди, которые не спалились. Держись, Антоха.

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