Бывшего замглавы Барнаула Шеломенцева будут судить за взяточничество и отмывание

Экс-чиновник обвиняется в трех преступлениях

19 июля 2024, 11:48, ИА Амител

Антон Шеломенцев и следователи / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в крупном размере")", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего в Барнауле услуги пассажирских перевозок. Деньги предназначались за общее покровительство и возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.

"С целью придания правомерного вида владения и распоряжения частью полученных в качестве взятки денег в сумме 1 200 000 рублей чиновник решил их легализовать (отмыть) путем покупки для личных нужд автомобиля", – отметили в СК.

Кроме того, в феврале 2022 года за обещание общего покровительства обвиняемый получил через посредника от одного из предпринимателей взятку в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера по изготовлению на безвозмездной основе проектной документации для личных нужд на общую сумму 600 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия с целью принятия обеспечительных мер на имущество бывшего чиновника следователем СК наложен арест в сумме более 1,3 млн рублей.

Напомним, третье уголовное дело против Шеломенцева о легализации (отмывании) крупной суммы возбудили совсем недавно – в начале июля 2024 года.