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Экс-кандидат в губернаторы предложил объединить Алтай с Новосибирской областью

Андрей Крылов считает, что голосование можно провести в день выборов главы региона

16 февраля 2023, 15:17, ИА Амител

Андрей Крылов / "ВКонтакте"
Андрей Крылов / "ВКонтакте"

Бывший кандидат на пост губернатора Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край с Новосибирской областью, пишет сообщество Barnaul22.

"Исторически Алтайский край и Новосибирская область тесно связаны. Не секрет, что жители Алтайского края нередко приезжают в Новосибирск на учёбу, создают там семьи, остаются жить. Поэтому считаю логичным снова поднять вопрос об объединении регионов", – цитирует Крылова сообщество "Вкус жизни".

Он добавил, что Новосибирская область, как богатый регион, позволит улучшить уровень жизни в Алтайском крае.

По словам Крылова, поднять этот вопрос нужно на общественное обсуждение, голосование провести в день выборов губернатора в 2023 году.

Комментарии 36

  • "в день выборы" выборов :)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Крылов, с березы свалился?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Крылову то это зачем?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше с кемеровской так нам будет выгоднее.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Да как он теперь в глаза нашему губернатору смотреть будет?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Согласен, но только Новосибирскую область присоединяем к Алтайскому краю , Столица будет Барнаул
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Басни Крылова
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Тока с МоскваБадом Пусть даже не старается
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А как жизнь то измениться?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Что за бред??? Опять лишние траты бюджета!!! Хватить объединять, разъединять, переименовывать, часовые пояса переставлять и часы переводить!!!!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "Отличная" идея от бывшего кандидата на посту губернатора АЛТАЙСКОГО КРАЯ. А финансирование городов по остаточному принципу? Ни для кого не секрет, что финансирование городов в крае различается, Бийск получает гораздо меньше, чем Барнаул. Что тогда, например, достанется Алейску или Камню? Новосибирск это просто "бездонная яма" в вопросах бюджета и вливания все будут именно туда. Плюс миграция народа, отток, и без того не маленький, только усилится. Как сейчас из городов края переезжают в Барнаул, так и тогда народ поедет в столицу региона.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Перестановка кроватей вместо экономического развития.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Никак
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Да никто это не будет делать,так просто высказался,напомнил о себе
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с дуба рухнул
    16 февраля, Гость   Ответить
  • никто это не будет делать,- да? а нафига так писануться?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Надо просто сделать один город по тракту НовосиБийск. И все будет зашибийск
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а нафига так писануться? === Чтоб не совсем про него забыли
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, НовосиБийск --- А почему не Барнасибирск?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • главное не забыть протянуть ветку барнаульского метрополитена до Нска, а ещё метромост нужен до леруа и пляжа
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Таблетки надо принимать вовремя! А то потом такие вот "предложения" появляются...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Слабенькое предложение. Возвращаем ТОМСКУЮ ГУБЕРНИЮ . Томская-новосибирская-кемеровская области плюс Алтайский край с республикой. Вот тогда ЭГЕГЕГЕЙ
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Кто это?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Это директор шпалопропиточного завода.Прийдите посмотрите как там люди работают и в каких условиях. Как будто 100 лет назад. По конторе бегают крысы. А сам живёт с двумя сёстрами - на 25 лет моложе его. Они родили ему деток.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вас ЭГЕГЕГЕЙв не понять.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Давайте лучше Алтайский край к Японии присоединим. ТОлку больше будет.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • лучше со стабильной Швейцарией
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Двоих последних комментаторов - в зиндан за покушение на территориальную целостность РФ. Вы если думаете, что вы что-то смешное говорите, вы ошибаетесь, это не смешно, это убого. А еще это может повлечь негативные последствия для тех, кто подобное прокукарекивает. Объединение территорий - закономерный и экономически обоснованный процесс. А деление на субъекты ведет лишь к увеличению бюрократического аппарата. АК и Горный давно пора объединить. В Горном раньше был один генерал, а как объявили республику появилось сразу девять. И это только пример по силовикам. А всякие министры с окладами, аппаратом помощников….
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы сократить бюрократический аппарат может и выгодно объединить и с Новосибирской и с Кемеровской... Но вот очень сомневаюсь что что-то изменится в Барнауле и Бийске, про мелкие населенные пункты вообще молчу... На Алтае денег больше не станет - это Москва сэкономит
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Просто БРЕД. Попиарится решил Крылов.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Бред полный, я точно против проголосую.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Господи....ну было же это уже. правда давно, видать крылов с историей не знаком.....что у людей в головах.....а чего не с Кузбассом или Горным Алтаем?...или с Омском? и вообще присоединить к себе москву... спаси нас боже от таких общественников.....
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Насущнее проблем нету в настоящее время. О себе нужно заявлять полезными для общества делами, а не бредовыми предложениями.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А тебе какое дело с кем он проживает,чешешься от зависти.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А деление на субъекты ведет лишь к увеличению бюрократического аппарата. ----Назови успешный опыт укрупнения субъектов в РФ, а потом уже своих тараканов излагай
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А я тоже против, начни с малого сможешь достичь результата, тогда и на большое замахивайся. А так как в детском саду ,а давайте приделаем палку муравью и посмотрим как она ему поможет......
    18 февраля, Гость   Ответить
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