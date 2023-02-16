Экс-кандидат в губернаторы предложил объединить Алтай с Новосибирской областью

Андрей Крылов считает, что голосование можно провести в день выборов главы региона

16 февраля 2023, 15:17, ИА Амител

Андрей Крылов / "ВКонтакте"

Бывший кандидат на пост губернатора Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край с Новосибирской областью, пишет сообщество Barnaul22.

"Исторически Алтайский край и Новосибирская область тесно связаны. Не секрет, что жители Алтайского края нередко приезжают в Новосибирск на учёбу, создают там семьи, остаются жить. Поэтому считаю логичным снова поднять вопрос об объединении регионов", – цитирует Крылова сообщество "Вкус жизни".

Он добавил, что Новосибирская область, как богатый регион, позволит улучшить уровень жизни в Алтайском крае.

По словам Крылова, поднять этот вопрос нужно на общественное обсуждение, голосование провести в день выборов губернатора в 2023 году.