Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров

07 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Число погибших в страшном землетрясении на юго-востоке Турции и в Сирии уже достигло почти 4000 человек. Разрушения зафиксированы во многих турецких провинциях: Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. Рухнуло более пяти тысяч зданий, в том числе многоэтажные дома, больницы и исторические строения, сообщает ТАСС.

































Землетрясение в Турции

Фото: ТАСС

Эпицентр землетрясения находился в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров. Первые толчки произошли в 04:17 по местному времени.

Турецкие СМИ показали улицы, которые оказались в эпицентре землетрясения.