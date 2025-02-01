Цена оборудования для военного музея в бывшем "Доме афганцев" снизилась на 12 млн рублей
Компании-победителю заплатят 7,8 млн рублей, при этом максимальная цена контракта составляла 19,8 млн рублей
01 февраля 2025, 07:44, Антон Дегтярев
Алтайский краеведческий музей потратит 7,8 млн рублей на изготовление экспозиционно-выставочного оборудования для нового военно-исторического отдела, который расположится в бывшем "Доме афганцев" (сейчас это уже Музей военной истории) на проспекте Комсомольском, 73б. При этом начальная цена лота составляла 19,8 млн рублей – в ходе торгов стоимость услуги снизилась на 12 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Как прошел аукцион и кто в нем победил?
Итоги закупки подвели 28 января 2025 года. Всего в аукционе участвовало15 компаний, победитель предложил за свои услуги 7,8 млн рублей – на 100 тысяч рублей меньше участника, занявшего второе место (он хотел получить 7,9 млн рублей). Остальные желающие стать подрядчиками предлагали за изготовление оборудования 11,2 млн рублей и больше.
Подрядчик должен изготовить 36 стендов и витрин, а также тумбу под интерактивный экран. Компания-победитель будет работать с даты подписания контракта, она обязана завершить установку не позднее 25 апреля 2025 года. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Что еще закупают для музея?
31 января на портале госзакупок появился лот, победитель которого должен будет поставить, собрать и расставить мебель на объекте. А именно в музей поставщик привезет журнальный стол, трибуну для выступлений, комплект мебели для приема пищи, диван и десять банкеток. За это музей намерен заплатить 232 тысячи рублей, поставщика определят 17 февраля 2025 года.
Ранее, 17 января 2025 года, был также разыгран лот по изготовлению для объекта инсталляций и диорам. Начальная цена лота составляла 4,4 млн рублей, в итоге победила компания, которая предложила за свою работу почти 2,1 млн рублей.
Что это за музей?
Военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея в здании бывшего "Дома афганцев" планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Предполагается, что уже в мае там откроют два зала, посвященные Великой Отечественной войне. В первом зале будет раскрыта тема тыла, а во втором – фронта.
Также в здании планируется сделать зал сменных выставок, зал локальных войн, общий зал памяти, зал по тематике СВО, который расположится на втором этаже (вместе с залами по тематике ВОВ). Из бюджета Алтайского края на создание музея направили около 300 миллионов рублей.
А "Дом афганцев" сейчас ремонтируют?
"Дом афганцев" серьезно пострадал при пожаре 2018 года. Несколько лет здание находилось на консервации, в 2022 году там начался ремонт, на него выделили 237 млн рублей. Сдать объект планировалось в 2023 году, однако реконструкция затянулась. Сейчас работы еще идут.
Как сейчас выглядит "Дом афганцев", можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
08:46:59 01-02-2025
Итого: ремонт не окончен, сроки затянуты, дата окончания не известна, 300млн. потрачено.
Самое время закупить 36 стендов и 1-ну тумбу за 7,8 млн (около 448 000 за предмет).
Приду посмотреть на стенды по полмиллиона.
10:54:27 01-02-2025
Сколько уже случаев было, когда поставляют самое дешевое по закупкам, потом все быстро приходит в негодность. Порочная система госзакупок. Лишь бы дешевле.
23:27:36 01-02-2025
Гость (10:54:27 01-02-2025) Сколько уже случаев было, когда поставляют самое дешевое по ... там вообще мафия жуть. самое гове--ое изобретение это вот эти вот "аукционы"
23:28:18 01-02-2025
мы бандито, продаванто-покупанто то и это..оуес