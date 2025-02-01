Цена оборудования для военного музея в бывшем "Доме афганцев" снизилась на 12 млн рублей

Компании-победителю заплатят 7,8 млн рублей, при этом максимальная цена контракта составляла 19,8 млн рублей

01 февраля 2025, 07:44, Антон Дегтярев

Бывший "Дом афганцев" / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Алтайский краеведческий музей потратит 7,8 млн рублей на изготовление экспозиционно-выставочного оборудования для нового военно-исторического отдела, который расположится в бывшем "Доме афганцев" (сейчас это уже Музей военной истории) на проспекте Комсомольском, 73б. При этом начальная цена лота составляла 19,8 млн рублей – в ходе торгов стоимость услуги снизилась на 12 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Как прошел аукцион и кто в нем победил?

Итоги закупки подвели 28 января 2025 года. Всего в аукционе участвовало15 компаний, победитель предложил за свои услуги 7,8 млн рублей – на 100 тысяч рублей меньше участника, занявшего второе место (он хотел получить 7,9 млн рублей). Остальные желающие стать подрядчиками предлагали за изготовление оборудования 11,2 млн рублей и больше.

Подрядчик должен изготовить 36 стендов и витрин, а также тумбу под интерактивный экран. Компания-победитель будет работать с даты подписания контракта, она обязана завершить установку не позднее 25 апреля 2025 года. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Здание бывшего "Дома афганцев" / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Что еще закупают для музея?

31 января на портале госзакупок появился лот, победитель которого должен будет поставить, собрать и расставить мебель на объекте. А именно в музей поставщик привезет журнальный стол, трибуну для выступлений, комплект мебели для приема пищи, диван и десять банкеток. За это музей намерен заплатить 232 тысячи рублей, поставщика определят 17 февраля 2025 года.

Ранее, 17 января 2025 года, был также разыгран лот по изготовлению для объекта инсталляций и диорам. Начальная цена лота составляла 4,4 млн рублей, в итоге победила компания, которая предложила за свою работу почти 2,1 млн рублей.

Что это за музей?

Военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея в здании бывшего "Дома афганцев" планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Предполагается, что уже в мае там откроют два зала, посвященные Великой Отечественной войне. В первом зале будет раскрыта тема тыла, а во втором – фронта.

Здание бывшего "Дома афганцев" / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Также в здании планируется сделать зал сменных выставок, зал локальных войн, общий зал памяти, зал по тематике СВО, который расположится на втором этаже (вместе с залами по тематике ВОВ). Из бюджета Алтайского края на создание музея направили около 300 миллионов рублей.

А "Дом афганцев" сейчас ремонтируют?

"Дом афганцев" серьезно пострадал при пожаре 2018 года. Несколько лет здание находилось на консервации, в 2022 году там начался ремонт, на него выделили 237 млн рублей. Сдать объект планировалось в 2023 году, однако реконструкция затянулась. Сейчас работы еще идут.

Как сейчас выглядит "Дом афганцев", можно посмотреть в нашем фоторепортаже.