Цена спешки. Алтайский инженер объяснил, почему рушатся новые дома

Виталий Самойлов рассказал о современных ошибках инженеров и почему строят некачественно

19 января 2026, 06:55, ИА Амител

Строительство дома / Фото: создано в нейросети

Современные строители возводят многоквартирные дома с нарушениями технологий, что приводит к тому, что новые дома начинают разрушаться уже через несколько лет. Свое объяснение дал алтайский инженер-строитель Виталий Самойлов, пишет издание "Аргументы и Факты на Алтае".

Инцидент в Кении

В начале января в Найроби (Кения) произошло обрушение строящегося многоэтажного здания. По данным экстренных служб, под завалами оказались люди, спасательная операция продолжалась несколько дней. Дом находился на стадии возведения, причины ЧП расследуются.

Подобные происшествия происходят по всему миру и неизменно вызывают вопросы: почему современные здания, построенные с применением новых технологий и материалов, иногда оказываются менее прочными, чем дома, возведенные десятки и даже сотни лет назад? Виталий Самойлов уверен, что проблема чаще всего кроется не в архитектурных решениях и не в качестве бетона как такового, а в нарушении технологии его формирования.

«Бетон – это не просто материал, а сложный процесс. Его прочность появляется в результате гидратации цемента, которая напрямую зависит от температуры и влажности в первые дни после заливки», – поясняет специалист.

Почему раньше строили лучше?

Исторические здания строились медленно, с большими технологическими перерывами и, как правило, в теплое время года. Массивные конструкции дольше сохраняли тепло, позволяя бетону набирать прочность равномерно. Современное же строительство ориентировано на высокие темпы, а климатические условия зачастую учитываются формально.

При отрицательных температурах вода в бетонной смеси может замерзнуть раньше завершения химических процессов. В итоге внутри конструкции образуются пустоты и микротрещины, которые не всегда заметны сразу.

«Снаружи дом может выглядеть надежным, но внутри уже заложены дефекты, сокращающие срок его службы и повышающие риск аварий», – отмечает Виталий Самойлов.

Эксперт подчеркивает, что именно нарушение температурного режима часто остается за рамками расследований, особенно в регионах с переменчивым климатом. Между тем инженеры все чаще говорят о необходимости управлять условиями твердения бетона, а не устранять последствия после ввода объекта в эксплуатацию.

Одно из решений

Решить проблему можно, уверен алтайский инженер. Можно использовать термоматы и системы инфракрасного прогрева, которые позволяют поддерживать стабильную температуру бетона и обеспечивают равномерное формирование прочной структуры.

«Они позволяют поддерживать стабильный температурный режим в зоне твердения, обеспечивают равномерное формирование структуры бетона без локальных перегревов или промерзаний», – считает инженер.

Эксперт уверен: если бы контроль температурного режима бетона стал обязательной частью строительного процесса, подобных инцидентов, как обрушение в Найроби, было бы существенно меньше.

Чем известен Виталий Самойлов?

Это довольно известный инженер, который живет и работает в алтайском городе-курорте Яровом. В частности, алтайский Кулибин изобрел антисугробные ступеньки. Кроме того, он придумал греющие резиновые накладки. Греющие накладки собираются из модулей, подключаются друг к другу, а затем – к электросети. Установить их можно в любом месте за 15 минут. Расходы на электричество минимальны. Один квадратный метр покрытия потребляет 0,4 кВт в час при круглосуточной работе.