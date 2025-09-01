Просадка на треть. Строительство многоэтажек в Алтайском крае стремительно падает
Девелоперы придерживают проекты из-за низкого спроса, но "готовят почву" для будущих ЖК
01 сентября 2025, 09:15, Алёна Жукова
Темпы строительства жилья в Алтайском крае сокращаются. С января по июль в регионе возвели 127 тыс. квадратных метров многоэтажек – это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Ситуация предсказуема, прогнозируема и объяснима: в условиях низкого спроса девелоперы одновременно возводят один-два проекта. Но, как отмечают эксперты, компании рассчитывают на оживление спроса и рынка, поэтому "почву" для будущих ЖК готовят уже сейчас. Подробнее – в материале amic.ru.
Тень рекордов
За полгода в Алтайском крае построили 550 тыс. квадратных метров жилья. Это на 12% меньше аналогичного периода прошлого года. Из них частных домов – 423 тыс. "квадратов", что на 3% меньше января-июля 2024-го. Председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин сообщил amic.ru: благодаря индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в 2025 году регион, вероятно, выполнит годовой план по вводу жилья. Однако уже в следующем году и сегмент ИЖС ждет провал. Соответственно, упадет и общий показатель.
«Те объемы, которые были в прошлые годы, уже не повторить (в 2024-м в регионе возвели 572 тыс. "квадратов" частных домов, в 2023-м – 586 тыс. Это максимальный показатель в истории Алтайского края. – Прим. ред.). В пригороде компании замахнулись на большие объемы, а спрос тоже упал. Сельская ипотека поменяла свои параметры. Поэтому спад в ИЖС неминуем. А за счет него мы последние три года вытягивали показатель по вводу жилья», – отмечает эксперт.
В сегменте многоэтажки падение более глобально: с января по июль девелоперы сдали 127 тыс. квадратных метров. За аналогичный период 2024-го было 197 тыс., 2023-го – 186 тыс., 2022 года – 305 тыс. "квадратов". При этом сейчас в регионе возводят 764 тыс. квадратных метров. А разрешений на строительство выдано более чем на миллион "квадратов".
Александр Мишустин поясняет: это говорит о том, что девелоперы придерживают проекты и не выводят их на рынок. Если раньше компании одновременно возводили пять-семь домов, то сейчас даже крупные игроки возводят один-два ЖК в год.
«Застройщики откладывают начало работ, потому что невысокий спрос и большой процент нераспроданных квартир – около 50% (по данным "Дом.рф" за июль – 46%. – Прим. ред.). Соответственно, выходить на рынок застройщики не спешат, не понимают, как работать в таких условиях», – отмечает эксперт.
"Придержанные" проекты
Оживить рынок способно только снижение ключевой ставки. Сейчас она – 18%. Ипотеку же выдают от 23%. Когда ставки опустятся до комфортных (и разумных) 8–12%, спрос на жилищные кредиты вырастет. Тогда, отмечает Александр Мишустин, у семьи будет больше шансов продать готовую квартиру и купить строящуюся.
«Рынки жилья – первичный и вторичный – взаимосвязаны. Сейчас на первичном есть семейная ипотека, а на вторичном нет никакой поддержки. Поэтому, я думаю, пока ставка Центробанка существенно не снизится, застройщики не будут понимать, с какими объемами им выходить на рынок. Хотя, в принципе, за счет того, что объем предложения снижается, цены не падают», – отмечает эксперт.
Девелоперы также рассчитывают на оживление спроса. И чтобы успеть под запросы покупателей, "готовят почву" для будущих проектов уже сейчас. Так, они скупают земли и формируют участки, разрабатывают документацию и получают разрешения на строительство. И как только запросов на новостройки станет больше, компании оперативно могут приступить к работе.
«Компании готовы приступить к стройке, но не начинают ее, потому что ситуация непонятная. Кто рискнет, начнет проект за счет, допустим, собственных средств, может выиграть: завтра спрос вырастет, а на рынке предложений мало. Однако финансовые риски большие. Можно попасть в "точку спроса", а можно промахнуться. В итоге придется платить банку бешеные проценты (за пользование кредитами по проектному финансированию. – Прим. ред.) и не получить маржи. Поэтому все зависит от текущей обстановки», – резюмирует Александр Мишустин.
Ну, прямо, чудеса чудные. Вот только местная Ыкспертша докладывала, что рынок недвижимости восстановился и даже наблюдается мааааленький такой АЖИОТАЖ!!!
09:42:17 01-09-2025
А другие отрасли, к примеру животноводство, растут?
09:44:40 01-09-2025
спрос никуда не делся, посмотрите сколько в городе хрущей, панелей и деревни.
денег у людей нет и в долгую на себя обязательства брать страшно - неизвестно что через год будет
09:50:34 01-09-2025
Очень грамотный эксперт каждое здесь слово - правда!
11:10:40 01-09-2025
Риэлторам и экспертам верить тоже нельзя, а думать самому . Вечером пройдитесь возле новых домов и посмотрите, где горит свет. Пол дома пустые. Зато ценник задрали на квартиры просто космический. У застройщиков 90-е в головах, потому что сами оттуда и по другому не умеют.
14:29:58 01-09-2025
Гость (11:10:40 01-09-2025) Риэлторам и экспертам верить тоже нельзя, а думать самому . ... Это ваши эмоции. Цены точно не упадут, если появятся дешевые деньги и поддержут спрос, то из за меньшего объема раннее введеного жилья ценя полетят вверх. Поэтому решать жилищный вопрос никогда не поздно. Подумайте об этом. А от того что вы будете жаловаться жизнь вокруг вас не измениться. Все в ваших руках.)
16:26:56 01-09-2025
Гость (14:29:58 01-09-2025) Это ваши эмоции. Цены точно не упадут, если появятся дешевые...
О чём вы говорите? Подумайте сами. Дешёвых денег не бывает!!! Деньги, которые вы называете дешёвыми, это кредитные или заёмные деньги - они всегда дорогие и их всегда нужно отрабатывать в большем размере, чем брали. Вопрос ведь не стоит в чьих то эмоциях, а стоит в цене, которая сегодня завышена игроками на рынке во главе с самим государством. Но практика показывает, что подобные пузыри всегда лопаются. Лопнет и у нас, обязательно. Рынок перенасыщен дешёвыми человейниками, стоимость квадрата в которых завышена процентов на 70! Да, эти 70% не только прибыль девелоперов, а в основном банков, профинансировавших, как вы пишите "дешевыми" деньгами, самих девелоперов, их подрядчиков и ипотечников. В наших условиях, учитывая доходы среднего россиянина, пирамида в недвижимости давно достигла предела и развалилась бы уже в условиях рынка, т.к. ипотеку нужно выплачивать дольше, чем длится трудовая жизнь, но её волевыми усилиями держит государство, надеясь раздеть последнего недалёкого гражданина.
12:29:13 01-09-2025
А что случилось ? Непонятно однако, да ? Цены вздули до небес, а реальная зарплата (не нарисованная статистикой) у людей копеечная. Кто покупать то будет ?
14:31:19 01-09-2025
Гость (12:29:13 01-09-2025) А что случилось ? Непонятно однако, да ? Цены вздули до небе... Ну как минимум тот кто купит, потом будет сдавать тем кто не смог купить...
15:59:09 01-09-2025
Политика продаванов (т.н. девелоперов - застройщик звучит некомфортно, согласен... и банкиров) разделят рынок страждущих жильё на два лагеря: хозяев своей жизни, когда выбор будет сделан в пользу себя, но не названных выше когорт, и терпил, согласных вступить в... ну скажем в шоколад второго рода (который по цвету хоть и похож на шоколад первого рода, но лучше не принюхиваться)... в систему отношений, где им уже уготовано место в пищевой цепочке потребления - в самом низу... дойными коровами... на всю их никчёмную жизнь.
19:09:01 01-09-2025
Вся платеспособная деревня уже закупилась, кому нужны дома построенные из дер...а. Вот один из недавно построенных перекосило...как рады те, кто проживает. А слышимость, молчим...