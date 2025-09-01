Просадка на треть. Строительство многоэтажек в Алтайском крае стремительно падает

Девелоперы придерживают проекты из-за низкого спроса, но "готовят почву" для будущих ЖК

01 сентября 2025, 09:15, Алёна Жукова

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Темпы строительства жилья в Алтайском крае сокращаются. С января по июль в регионе возвели 127 тыс. квадратных метров многоэтажек – это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Ситуация предсказуема, прогнозируема и объяснима: в условиях низкого спроса девелоперы одновременно возводят один-два проекта. Но, как отмечают эксперты, компании рассчитывают на оживление спроса и рынка, поэтому "почву" для будущих ЖК готовят уже сейчас. Подробнее – в материале amic.ru.

Тень рекордов

За полгода в Алтайском крае построили 550 тыс. квадратных метров жилья. Это на 12% меньше аналогичного периода прошлого года. Из них частных домов – 423 тыс. "квадратов", что на 3% меньше января-июля 2024-го. Председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин сообщил amic.ru: благодаря индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в 2025 году регион, вероятно, выполнит годовой план по вводу жилья. Однако уже в следующем году и сегмент ИЖС ждет провал. Соответственно, упадет и общий показатель.

«Те объемы, которые были в прошлые годы, уже не повторить (в 2024-м в регионе возвели 572 тыс. "квадратов" частных домов, в 2023-м – 586 тыс. Это максимальный показатель в истории Алтайского края. – Прим. ред.). В пригороде компании замахнулись на большие объемы, а спрос тоже упал. Сельская ипотека поменяла свои параметры. Поэтому спад в ИЖС неминуем. А за счет него мы последние три года вытягивали показатель по вводу жилья», – отмечает эксперт.

В сегменте многоэтажки падение более глобально: с января по июль девелоперы сдали 127 тыс. квадратных метров. За аналогичный период 2024-го было 197 тыс., 2023-го – 186 тыс., 2022 года – 305 тыс. "квадратов". При этом сейчас в регионе возводят 764 тыс. квадратных метров. А разрешений на строительство выдано более чем на миллион "квадратов".

Александр Мишустин поясняет: это говорит о том, что девелоперы придерживают проекты и не выводят их на рынок. Если раньше компании одновременно возводили пять-семь домов, то сейчас даже крупные игроки возводят один-два ЖК в год.

«Застройщики откладывают начало работ, потому что невысокий спрос и большой процент нераспроданных квартир – около 50% (по данным "Дом.рф" за июль – 46%. – Прим. ред.). Соответственно, выходить на рынок застройщики не спешат, не понимают, как работать в таких условиях», – отмечает эксперт.

"Придержанные" проекты

Оживить рынок способно только снижение ключевой ставки. Сейчас она – 18%. Ипотеку же выдают от 23%. Когда ставки опустятся до комфортных (и разумных) 8–12%, спрос на жилищные кредиты вырастет. Тогда, отмечает Александр Мишустин, у семьи будет больше шансов продать готовую квартиру и купить строящуюся.

«Рынки жилья – первичный и вторичный – взаимосвязаны. Сейчас на первичном есть семейная ипотека, а на вторичном нет никакой поддержки. Поэтому, я думаю, пока ставка Центробанка существенно не снизится, застройщики не будут понимать, с какими объемами им выходить на рынок. Хотя, в принципе, за счет того, что объем предложения снижается, цены не падают», – отмечает эксперт.

Девелоперы также рассчитывают на оживление спроса. И чтобы успеть под запросы покупателей, "готовят почву" для будущих проектов уже сейчас. Так, они скупают земли и формируют участки, разрабатывают документацию и получают разрешения на строительство. И как только запросов на новостройки станет больше, компании оперативно могут приступить к работе.

«Компании готовы приступить к стройке, но не начинают ее, потому что ситуация непонятная. Кто рискнет, начнет проект за счет, допустим, собственных средств, может выиграть: завтра спрос вырастет, а на рынке предложений мало. Однако финансовые риски большие. Можно попасть в "точку спроса", а можно промахнуться. В итоге придется платить банку бешеные проценты (за пользование кредитами по проектному финансированию. – Прим. ред.) и не получить маржи. Поэтому все зависит от текущей обстановки», – резюмирует Александр Мишустин.