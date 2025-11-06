"Строительный контроль выбросили из цепочки". Эксперт о проблемах качества в строительстве
В любой стройке необходим специалист, который будет гарантировать безопасность и надежность строящегося объекта в целом
Строительный контроль выбросили из цепочки: проект – стройка – сдача в эксплуатацию. А в итоге у нас полно объектов, которые вроде бы построены "по документам", но качество оставляет желать лучшего. Избежать подобных ситуаций поможет управление строительством. Что это такое и почему здесь нужны особые специалисты, в "Переговорке" на amic.ru рассказал Сергей Микшин, руководитель компании "Строительный консультант". По его словам, рынок уже меняется и во многих городах введены отделы качества, без визы которых инвесторы ни один объект не принимают.
Кто в "Переговорке"
Сергей Викторович Микшин – основатель компании "Строительный консультант".
Родился в 1992 году.
В 2015-м окончил АлтГТУ им И.И. Ползунова по специальности промышленное и гражданское строительство.
После службы в армии работал в Инспекции строительного и жилищного надзора.
После занялся предпринимательством.
Выпускник Президентской программы управленческих кадров 2022 года, получил второе высшее экономическое образование.
Прошел курс повышения квалификации по цифровизации строительства в Московском государственном строительном университете.
00:55 Что такое управление строительством и зачем для этого нужно привлекать особых специалистов, даже если строишь частный дом для себя?
02:22 О подводных камнях, с которыми может столкнуться инвестор еще до начала строительства.
03:55 "За ручку ходить и объяснять". Можно ли самостоятельно минимизировать риски?
04:54 История о том, когда заказчик не мог реализовать проект мечты, а "Строительный консультант" разобрался и помог.
06:30 Много ли сейчас в Барнауле строится промышленных объектов?
08:28 Почему в Алтайском крае работают в основном только региональные застройщики, а федеральных практически нет?
09:35 "Курс на прозрачность и цифровизацию". О тенденциях в сфере строительства.
11:13 Человек взял кредит, подрядчик деньги потратил, но дом не построил. Может ли управление строительством помочь избежать подобных ситуаций?
14:00 "Нужно понимать, что продают: жилой комплекс или сценарий". Людям обещают красивый дом, инфраструктуру, площадки, школу. А после строительства ЖК реализовывать не торопятся. Как себя подстраховать?
15:14 На что обращать внимание при подписании договора?
16:18 "Я свою работу сделал, остальное – не знаю". Самые сложные объекты – когда привлечены десятки подрядчиков, говорит Сергей Микшин и объясняет почему.
17:40 "Строительный контроль выбросили из цепочки". Сергей Микшин о том, что рынок меняется и во многих городах компании поняли, что без контроля – никуда. В Алтайском крае тоже к этому приходят.
19:50 На каком этапе нужно подключать управление и контроль?
Барнаул, пр. Социалистический, дом 87.
Сайт: skkonsult.ru
Группа в ВК: vk.com/ck_constructionconsultant
Телеграм: t.me/SKCONTROL
