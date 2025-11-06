"Строительный контроль выбросили из цепочки". Эксперт о проблемах качества в строительстве

В любой стройке необходим специалист, который будет гарантировать безопасность и надежность строящегося объекта в целом

Строительный контроль выбросили из цепочки: проект – стройка – сдача в эксплуатацию. А в итоге у нас полно объектов, которые вроде бы построены "по документам", но качество оставляет желать лучшего. Избежать подобных ситуаций поможет управление строительством. Что это такое и почему здесь нужны особые специалисты, в "Переговорке" на amic.ru рассказал Сергей Микшин, руководитель компании "Строительный консультант". По его словам, рынок уже меняется и во многих городах введены отделы качества, без визы которых инвесторы ни один объект не принимают.

Кто в "Переговорке"



Сергей Викторович Микшин – основатель компании "Строительный консультант".

Родился в 1992 году.

В 2015-м окончил АлтГТУ им И.И. Ползунова по специальности промышленное и гражданское строительство.

После службы в армии работал в Инспекции строительного и жилищного надзора.

После занялся предпринимательством.

Выпускник Президентской программы управленческих кадров 2022 года, получил второе высшее экономическое образование.

Прошел курс повышения квалификации по цифровизации строительства в Московском государственном строительном университете.

00:55 Что такое управление строительством и зачем для этого нужно привлекать особых специалистов, даже если строишь частный дом для себя?

02:22 О подводных камнях, с которыми может столкнуться инвестор еще до начала строительства.

03:55 "За ручку ходить и объяснять". Можно ли самостоятельно минимизировать риски?

04:54 История о том, когда заказчик не мог реализовать проект мечты, а "Строительный консультант" разобрался и помог.

06:30 Много ли сейчас в Барнауле строится промышленных объектов?

08:28 Почему в Алтайском крае работают в основном только региональные застройщики, а федеральных практически нет?

09:35 "Курс на прозрачность и цифровизацию". О тенденциях в сфере строительства.

11:13 Человек взял кредит, подрядчик деньги потратил, но дом не построил. Может ли управление строительством помочь избежать подобных ситуаций?

14:00 "Нужно понимать, что продают: жилой комплекс или сценарий". Людям обещают красивый дом, инфраструктуру, площадки, школу. А после строительства ЖК реализовывать не торопятся. Как себя подстраховать?

15:14 На что обращать внимание при подписании договора?

16:18 "Я свою работу сделал, остальное – не знаю". Самые сложные объекты – когда привлечены десятки подрядчиков, говорит Сергей Микшин и объясняет почему.



17:40 "Строительный контроль выбросили из цепочки". Сергей Микшин о том, что рынок меняется и во многих городах компании поняли, что без контроля – никуда. В Алтайском крае тоже к этому приходят.



19:50 На каком этапе нужно подключать управление и контроль?



