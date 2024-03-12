Частная школа Top it school с углубленным ИТ и английским проводит набор учеников

Узнать о программе, формате обучения и условиях поступления можно на дне открытых дверей

12 марта 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KRuLT

Школа. Дети / Фото: "Академия Топ"

Задумываетесь, как дать ребенку качественное образование? В какую школу определить? Например, в Top it school*, где, помимо стандартной программы, соответствующей ФГОС, есть углубленное изучение информационных технологий и английского языка. Учебное заведение принимает учеников с 1 по 9 класс и проводит подготовку к школе.

Сейчас идет набор на 2024/2025 учебный год:

в начальную школу с 1-го по 4-й класс;

в среднюю школу с 5-го по 9-й класс.

О масштабах

Школа – часть федеральной сети образовательных центров "Академии Топ", которая включает более 260 филиалов для дополнительного образования детей и взрослых, 130 ИТ-колледжей, 15 ИТ-университетов и 20 языковых академий. Сеть организует детские лагеря на междугородной и международной основе.

О развитии

Top it school стремится создать благоприятную обстановку для развития каждой личности. На уроках развивают коммуникативные навыки, ораторское искусство, уверенность в себе, эмоциональный интеллект и критическое мышление. Занятия проводят педагоги и психологи.

Школа / Фото: "Академия Топ"

Об IT и английском

В дополнение к основным предметам в школе преподают: 3D*-моделирование, дизайн, создание сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр.

Также углубленно изучают английский язык. Занятия проходят ежедневно, начиная с первого класса. Уроки дополнены разговорным клубом и театральными постановками. Ученики Top it school общаются через телемосты на английском языке с детьми из других городов и стран.

О процессе обучения

Обучение проходит в классах до 16 человек. В Top it school насыщенная программа, позволяющая получить качественные знания, не прибегая к услугам репетиторов. Благодаря этому ученики успешно сдают экзамены.

В образовательном процессе используют:

индивидуальные планшеты вместо учебников;

фото- и видеолабораторию;

лаборатории робототехники;

очки виртуальной реальности.

Top it school освобождает детей от выполнения домашней работы, так как все задания они успевают выполнить в школе под присмотром педагога.

Школа / Фото: "Академия Топ"

Получить более подробную информацию можно на дне открытых дверей Top it school 16 марта 2024 года в 11:00.

Запись по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

Компьютерная "Академия Топ"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а

Тел: +(3852) 72-14-10

Сайт

Возрастное ограничение 6+

* Top it school ("Топ ит скул"); 3D ("3Дэ")

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО

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