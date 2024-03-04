Раненого водителя "Тойоты" увезли в больницу

04 марта 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП на улице Матросова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Матросова в Барнауле. Об этом рассказали в ГИБДД города.

ДТП случилось 4 марта в 11 утра в районе дома № 46 и спровоцировало большую пробку. Участниками аварии стали 21-летний водитель Toyota Vista и 35-летний водитель пикапа Mitsubishi L-202.